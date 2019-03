Para mí el mejor auricular Bluetooth y el que mejor relación calidad precio tiene es...

Escuchar música en streaming a través del smartphone se ha convertido en la rutina de muchos melómanos por la comodidad y la versatilidad que nos permiten estos dispositivos y los auriculares Bluetooth, unos cascos que han ido ganando en popularidad y calidad de sonido con el paso del tiempo.

Hemos consultado a los editores de Xataka más expertos en sonido para que nos cuenten qué modelo de auriculares Bluetooth es el mejor y cuál consideran que es el mejor en relación calidad precio. Estos son los resultados.

Para mí el mejor auricular Bluetooth es...

Aprecian la calidad del sonido y a lo largo de su vida han probado una buena cantidad de auriculares, tanto a nivel profesional como personal. Estas son las elecciones de los editores de Xataka expertos en sonido.

Sony WH-1000XM3

Recomendados por Juan Carlos López

Mi selección de auriculares se ciñe a los modelos que he tenido la ocasión de probar a fondo, y que, por tanto, conozco bien. Es probable que no sean las mejores opciones del mercado en valor absoluto porque no he tenido la oportunidad de analizar muchos de sus competidores, pero son dos auriculares inalámbricos que se adecuan muy bien a mis necesidades y que tienen un precio muy razonable, cada uno en su nivel.

Mi elección es el modelo WH-1000XM3 de Sony, unos auriculares de gama media con transductores electrodinámicos, conectividad bluetooth y un sonido detallado y cálido que no provoca fatiga ni siquiera cuando alcanza un nivel de presión sonora importante.

Aun así, la baza más ‘potente’ de estos auriculares es, en mi opinión, su cancelación del ruido. Es la mejor con la que me he topado hasta ahora. Solo por esta razón ya merecen una oportunidad.

Recomendados por Enrique Pérez

Bajo ese extraño nombre se esconde un producto excelente; un auricular bluetooth con una cancelación de ruido impresionante, un diseño muy cómodo y una autonomía muy elevada.

La calidad de sonido es también genial, equiparándose incluso con algunos auriculares con cable. Si estás buscando un auricular inalámbrico, los Sony WH-1000XM3 son para mi el producto más redondo y el rival a batir.

Recomendados por Javier Penalva

El mejor inalámbrico sin duda sería el Sony WH-1000XM3. Aquí Sony ha conseguido casi lo imposible, que es aunar diseño, comodidad, calidad de audio, autonomía y además un excelente sistema de cancelación de ruido. La pega es que no es un modelo con un precio asequible.

Recomendados por Antonio Sabán

Los mejores auriculares inalámbricos me parecen los de la serie 1000X de Sony. He tenido los primeros y tengo los segundos, y he podido probar la tercera generación, los Sony WH-1000XM3, y la cancelación de ruido es un factor muy destacado para mí, por cómo me permite trabajar o ver contenidos en ambientes poco tranquilos acústicamente, como puede ser la cabina de un avión.

En cuanto a calidad de sonido, los que funcionan con cable me parece que siguen ofreciendo mejor sonido a un precio más contenido, pero eso no quita que con los Sony se pueda disfrutar enormemente.

BeoPlay E8 2.0

Recomendados por Paco Rodríguez

Los BeoPlay E8 2.0 ofrecen un diseño cuidado y unos materiales premium propios de la gama alta, pero a precio de 350 euros (un precio contenido si lo enmarcamos dentro de auriculares premium).

Además me gusta su funda de carga Qi inalámbrica, muy cómoda de usar y a nivel de audio, la personalización que ofrecen mediante la aplicación Beoplay (en iOS y Android), que permite controlar los Beoplay E8 y ajustar la tonalidad y perfil del sonido.

Sony WH1000XM2

Recomendados por Samuel Fernández

Tenía ganas de meterle mano a los auriculares con Bluetooth de Sony, y pese a que perseguía la nueva línea XM3, el último Black Friday me puso en mi lugar, y dejó delante de mi los Sony WH1000XM2 a un precio realmente irresistible. Unos auriculares que desde entonces uso siempre que puedo y que aislan, por su diseño, incluso cuando la cancelación de uso está desconectada, o los usas apagados y con cable.

Quería auriculares de calidad y los tengo, y no hago otra cosa que recomendarlos. Bastantes horas de escucha (más de 20) con cancelación de ruido en cada carga, sonido adaptable, una app para móviles que te permite personalizarlo aún más y acabados y construcción de primer nivel. La mejor compra en audio que he hecho en años. Sin dudarlo.

Para mi los auriculares inalámbricos con mejor relación calidad precio son...

Porque las necesidades, expectativas y presupuesto de cada usuario son diferentes, les hemos preguntado por aquellos modelos de auriculares inalámbricos que destacarían por su relación entre prestaciones y precio.

Energy Headphones BT Travel 7 ANC

Recomendados por Paco Rodríguez

Mi otra elección son los Energy Headphones BT Travel 7 ANC, por acercar la cancelación de ruido activa a un modelo de gama baja de menos de 100 euros: Drivers de 40 mm, cancelación del ruido activa de 20 dB, hasta 50 horas de autonomía, almohadillas cómodas para uso prolongado y calidad de sonido aceptable para su rango de precio.

No es el mejor en cancelación de ruido ni para sonido Hi-Fi pero una opción a tener en cuenta si buscamos un modelo solvente de bajo precio para usar en el día a día, o eso nos pareció cuando lo probamos.

Audio Technica ATH-M50x

Recomendados por Juan Carlos López

Mi opción como mejor relación calidad/precio es el modelo ATH-M50x de Audio Technica, unos auriculares con conectividad bluetooth que tienen un sonido transparente y detallado.

Se sienten cómodos con la música, el cine, e, incluso, con la monitorización de grabaciones. De hecho, yo los utilizo, sobre todo, para monitorizar la grabación de los podcasts de Xataka en los que participo.

Xiaomi Airdots

Recomendados por Javier Penalva

En cuanto al que ofrece mejor relación calidad/precio, mi elección serían los Xiaomi Airdots (43,23 euros), modelo de precio contenido pero que ofrecen caja para carga inalámbrica, buen diseño, conectividad BT 5.0 y una calidad de sonido muy buena para su precio.

Anker Soundcore Spirit X

Recomendados por Enrique Pérez

Para conseguir un buen auricular bluetooth no hace falta gastarse tanto dinero. Estos Spirit X son unos auriculares con una calidad de sonido sorprende para este rango de precio, una autonomía bastante elevada con 12 horas y un diseño in-ear con gancho para agarrarse al oido.

No son los más discretos ni su cancelación de ruido es la mejor, pero son realmente completos para su precio.

Bullets Wireless de OnePlus

Recomendados por Antonio Sabán

Si tengo que elegir otros en relación calidad-precio, me quedo con los Bullets Wireless de OnePlus (59,99 euros), por el buen sonido que ofrecen frente a competidores (de nuevo, inalámbricos, porque hay modelos mucho más baratos con cable que suenan mejor), por su sujeción magnética y las funciones que eso aporta para pausar y reanudar la reproducción, así como por las 5 horas de reproducción que consigue cargando 10 minutos.

¿Cuál es el mejor auricular Bluetooth para ti?

En estas elecciones de los editores de Xataka se ha tenido en cuenta su experiencia de prueba y los criterios que les hemos marcado. Por supuesto, no están todos los auriculares Bluetooth de calidad, pero los que están sí que la tienen.

¿Echas en falta algún modelo? ¿Consideras que hay otros con mejor calidad de sonido o mejor relación prestaciones - precio? Si lo estimas conveniente, puedes aportar tu opinión en los comentarios.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.