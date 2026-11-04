Enorme y con un precio pequeño: esta tele Xiaomi con 85 pulgadas cae casi un 50% antes del Black Friday

A la hora de comprar un televisor muy grande veremos que lo habitual es que los precios superen incluso la cifra de los 1.000 euros, pero hay excepciones. El Xiaomi TV Max es una de esas excepciones, ya que durante las Semanas Black (una campaña previa al Black Friday) de MediaMarkt se puede comprar por 799 euros en lugar de 1.539 euros; su descuento es del 48%.

Xiaomi TV Max (85 pulgadas) PVP en MediaMarkt — 799,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Enorme y con buenas especificaciones

Lo más llamativo de la Xiaomi TV Max es que, en este caso, hablamos de una smart TV que cuenta con una diagonal de nada menos que 85 pulgadas, por lo que es ideal si buscamos un televisor grande para colocar en el salón y así disfrutar de contenido de cine, series y videojuegos.

Su panel cuenta con tecnología QLED y ofrece una resolución 4K, además de una tasa de refresco de 144 Hz y de ángulos de visión de 178º tanto horizontales como verticales. Además, el televisor es compatible con Dolby Vision y viene con el modo Filmmaker para consumir películas y series.

También cabe decir que este televisor incorpora un sistema de altavoces que ofrece una potencia total de 30W. Además, es compatible con Dolby Atmos para disfrutar de un sonido más envolvente, viene con el sistema operativo Google TV y los marcos de la pantalla son bastante estrechos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi TV Max hoy ✅ LO MEJOR Su tamaño : es un televisor muy grande.

: es un televisor muy grande. El precio : pocas veces hemos visto un precio tan ajustado en un televisor tan grande.

: pocas veces hemos visto un precio tan ajustado en un televisor tan grande. Sus otras tecnologías: es compatible con Dolby Vision y Atmos, y además su panel ofrece hasta 144 Hz. También cuenta con HDMI 2.1 y con AMD FreeSync. ❌ LO PEOR El tamaño puede ser un problema para salones pequeños o medianos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor para consumir contenido de cine, series y videojuegos que tenga una pantalla muy grande. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un salón pequeño o mediano, ya que el tamaño de este televisor es muy grande.

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Imágenes | Xiaomi

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