Descuento del 54% en esta tele Philips con 65 pulgadas, Dolby Atmos y Ambilight

Hay marcas de televisores que cuentan con tecnologías propias que logran abrirse camino hacia algo diferente, y una de las más interesantes es Philips con su tecnología Ambilight, presente en muchas de sus teles. Algunos modelos suelen encontrarse muy bien de precio, como es el caso del Philips 65PUS8010 que ahora mismo está de oferta en PcComponentes por 459 euros.

Philips 65PUS8010 (65 pulgadas) PVP en PcComponentes — 459,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor con Ambilight y una gran pantalla

Este televisor de Philips tiene en PcComponentes un precio recomendado de 999 euros, pero con la oferta que tiene ahora mismo la tienda podemos llevarnos un buen descuento del 54% (540 euros al cambio). Un precio bastante bajo para un televisor de 65 pulgadas.

Además de ser grande, esta tele cuenta con la tecnología Ambilight de Philips, lo que se traduce en que cuenta con luces LED en la parte trasera que reproducen los colores que se muestran en la pantalla, creando así un efecto de luces muy inmersivo en películas, series y videojuegos.

También funciona con el asistente de voz Alexa, así como con Google Home. Sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos, incorpora un puerto HDMI 2.1, es compatible con el formato HDR10+, su sistema operativo es Titan OS y es compatible con soportes VESA 400 x 300 mm.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Philips 65PUS8010 hoy ✅ LO MEJOR Tiene una pantalla de 65 pulgadas .

. Incluye la tecnología Ambilight de Philips .

. Es compatible con Dolby Atmos. ❌ LO PEOR Su tasa de refresco es de 60 Hz .

. No es compatible con Dolby Vision. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen televisor para ver contenido de películas y series (o videojuegos) aprovechando tanto su tamaño como su tecnología Ambilight. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo de gama alta que cuente con un buen panel OLED y con una mayor tasa de refresco.

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Imágenes | Philips

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