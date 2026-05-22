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Cuesta menos de 10 euros en Action y es la solución para viajar con equipaje de mano sin pagar de más

Con una capacidad de 20 litros, esta mochila es perfecta para escapadas de tres o cuatro días

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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Desde hace unos años, aerolíneas low cost como Ryanair, Vueling o EasyJet han blindado sus tarifas básicas para que solo puedas subir a bordo con un pequeño bulto que queda estrictamente delante del asiento delantero. Si te pasas un solo centímetro, la multa en la puerta de embarque puede incluso duplicar el precio del propio billete.

Si tienes un viaje en avión próximamente y no has facturado maleta (ni tienes intención de hacerlo), en Action hemos encontrado esta mochila de cabina Spilbergen Dublín por 9,99 euros, una opción perfecta para volar pagando lo mínimo.

Una mochila flexible para aprovechar al máximo el espacio

Mochila De Cabina Action

El gran secreto de esta mochila no reside en una tecnología revolucionaria, sino en su geometría. Cuenta con unas medidas exactas de 40 x 25 x 20 cm, que es precisamente el estándar máximo permitido por la inmensa mayoría de aerolíneas para el equipaje gratuito de cabina.

Al ser un modelo flexible hecho de poliéster resistente, podrás exprimir hasta el último milímetro de espacio aprovechable, algo que las maletas rígidas de cabina no pueden hacer debido a los tiradores y ruedas.

A pesar de costar apenas 10 euros, ofrece una capacidad de 20 litros, lo que te permitirá meter ropa más que suficiente para una escapada de unos 3-4 días (y más en verano, que la ropa ocupa menos).

Cuenta con varios compartimentos tanto en el interior como en el exterior. Estos te permiten llevar la documentación, el pasaporte, los cables o la bolsa de líquidos a mano y no tener que vaciar toda la mochila en el control de seguridad del aeropuerto.

Por último, se puede destacar que es una mochila cómoda de transportar, ya que incluye una correa ajustable para el hombro y asas de mano reforzadas. Asimismo, cuenta con la clásica banda trasera para acoplarla a una maleta trolley si decides viajar con equipaje combinado.

⚡ EN RESUMEN: mochila de cabina Spilbergen Dublín de action

 LO MEJOR

  • Medidas exactas: cumple estrictamente con el límite gratuito de Ryanair y otras aerolíneas low cost (40 x 25 x 20 cm) para así evitar sorpresas en el aeropuerto.
  • Poliéster reciclado: es un producto más sostenible fabricado al 100% con materiales reciclados que aguantan bien los roces.

❌ LO PEOR

  • Disponibilidad física... Action no vende online con envío a domicilio; te tocará acercarte a una de sus tiendas físicas a buscarla.
  • Espacio justo para portátiles... Si llevas un ordenador de más de 14 pulgadas metido, te restará bastante espacio para la ropa.

💡 CÓMPRALO SI... Viajas con lo justo y necesitas compartimentos separados para los dispositivos, la cartera y el neceser de viaje.

⛔ NO LO COMPRES SI... Eres de lo que viaja "por si acaso" y eres incapaz de viajar sin tres pares de zapatos de respuesto y toneladas de ropa para combinar, los 20 litros de capacidad se te quedarán cortos en un abrir y cerrar de ojos.
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Amazon también tiene una mochila para viajar barato

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Como ya hemos dicho antes, Action no vende online, así que puede que no tengas una tienda de la cadena cerca o que cuando vayas, esta mochila ya no esté disponible. Pero no te preocupes, en Amazon puedes comprar esta mochila de cabina Wening por 17,72 euros.

Sus medidas son de 40 x 20 x 25 cm (como la de Action) y también nos ofrece una capacidad de 20 litros. Además, viene con numerosos bolsillos (para organizar mejor tu equipaje) y podrás llevar en ella un portátil de hasta 14 pulgadas.

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Imágenes | Webedia, Action y WENING

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