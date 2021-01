Compra el Samsung Galaxy M51 con su inmensa batería de 7.000 mAh en Amazon y obtén 50 euros de crédito para la plataforma

Casi a todos los teléfonos móviles "inteligentes" se les puede achacar una cosa: la batería. Raro es el caso en que el terminal aguanta más de dos días (por no decir uno) sin pasar por el enchufe. Todo depende del uso que le dé el usuario, y de lo optimizado que esté el sistema operativo por parte del fabricante, pero una gran batería de 7.000 mAh como la del Samsung Galaxy M51 también es un factor importante. Este terminal está de oferta tiene una promoción en Amazon en la que regala 50 euros de crédito en la plataforma si se adquiere por 389 euros.

Comprar el smartphone Samsung Galaxy M51 al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 389 euros, el Samsung Galaxy M51 se puede conseguir en Amazon a dicho precio, pero con una promoción en la que se le regala al cliente 50 euros de crédito para canjear en la plataforma. La promoción es válida hasta hoy, lunes 25 de enero a las 23:59 horas (horario peninsular).

Samsung Galaxy M51 Smartphone de 6.7" FHD+ | Móvil Libre | Super Batería de 7000 mAh y Carga rápida | 6GB de RAM y 128GB de ROM - Color Negro [Versión española] [Exclusivo Amazon] Hoy en Amazon por 389,00€

El Samsung Galaxy M51 no es un terminal tan ambicioso y potente como otras propuestas de la compañía surcoreana, pero tiene características interesantes para su precio que no son del todo comunes en el mundo de los smartphones, como su batería. Incorpora una pantalla Super AMOLED Plus de 6,7" con resolución Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles) y en formato 20:9. El peso del terminal aproximadamente de 213 gramos.

Dispone del procesador Snapdragon 730G, 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. El sistema operativo que utiliza es Android 10 con la capa de personalización One UI 2.1. Como hemos avanzado, no es la configuración más potente del mercado, pero es más que suficiente para el uso de la mayoría de usuarios. Como ya hemos avanzado, su batería de 7.000 mAh es uno de los puntos más positivos del equipo, y cuenta con carga rápida de 25W.

En cuanto a conectividad, es posible utilizar dos SIM 4G, tiene Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C 2.0, conector de auriculares por jack de 3,5 mm (una rara avis en pleno 2021), GPS GLONASS + Beidou y Galileo, así como NFC para pagos móviles. Respecto a la cámara, cuatro sensores con uno principal de 64 MP, un super gran angular de 12 MP, y macro y bokeh de 5 MP. Si quieres saber más sobre el smartphone, puedes hacerlo con el análisis de Xataka Android.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music, Prime Reading y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.