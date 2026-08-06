Cinco videojuegos para PS5 y Switch 2 que se lanzarán en agosto y septiembre y que ya tengo guardados en mi lista de deseos

En el próximo mes de noviembre llegará 'Grand Theft Auto 6', por lo que muchas desarrolladoras han decidido alejarse de la fecha de lanzamiento del título de Rockstar para lanzar sus videojuegos. Tanto en agosto como en septiembre se han acumulado muchas aventuras. Por ello, si no sabes muy bien qué videojuego comprar en los próximos meses, voy a repasar cuáles son los que más me llaman la atención. Todos ellos, eso sí, llegan en formato físico (con un solo Game Key Card).

' Resonance: A Plague Tale Legacy ' por 52,99 euros, la tercera entrega de la saga.

' por 52,99 euros, la tercera entrega de la saga. ' Marvel's Wolverine ' por 69,90 euros, un videojuego donde prima la acción.

' por 69,90 euros, un videojuego donde prima la acción. ' Fire Emblem: Fortune's Weave ' por 64,99 euros, el título que más espero con diferencia.

' por 64,99 euros, el título que más espero con diferencia. ' Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition ' por 36,90 euros, nueva versión del icónico videojuego de la extensísima saga.

' por 36,90 euros, nueva versión del icónico videojuego de la extensísima saga. 'Trails in the Sky 2nd Chapter' por 54,99 euros, la segunda y más esperada parte por parte de los fans.

Resonance: A Plague Tale Legacy

No sé muy bien por qué me adentré a la saga A Plague Tale porque es del tipo de videojuegos que no me suele gustar, pero me alegro de haberlo hecho. 'Resonance: A Plague Tale Legacy' (52,90 euros) es la tercera parte que ya no sigue la historia lineal de los hermanos, pero que nos lleva a conocer más el universo creado por la desarrolladora. Si está a la altura de las dos primeras partes, tendrá muy buena pinta.

Se lanzará el próximo 27 de agosto.

Disponible para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Marvel's Wolverine

Es innegable que 'Marvel's Wolverine' (69,90 euros), o también llamado 'Marvel's Lobezno', es de los videojuegos más esperados en los próximos meses, sobre todo de los exclusivos para PlayStation 5. Sus escenas de acción tan brutales es la tónica diferencial con los anteriores videojuegos centrados en Spider-Man. Veremos qué tal sale este título que no se centra tanto en la exploración.

Se lanzará el próximo 15 de septiembre.

Disponible para PS5.

Fire Emblem: Fortune's Weave

Los videojuegos de estrategia por turnos se me dan fatal, por lo que suelo huir de ellos. Pero por curiosidad, vi el Nintendo Direct donde se presentaba a 'Fire Emblem: Fortune's Weave' (64,99 euros) y me ha entrado por los ojos. Tiene mecánicas para todo tipo de jugadores, tanto novatos como veteranos, permitiendo que haya permadeath (si te matan a un personaje, no podrás volver a utilizarlo' o quitar esta opción. Es un videojuego muy vistoso que parece ser de los más completos de la saga. No le perderé la pista.

Se lanzará el próximo 17 de septiembre.

Disponible para Nintendo Switch 2.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

'Dragon Quest XI' es de mis videojuegos favoritos y desde su lanzamiento me lo he pasado unas cuantas veces, incluso varias al 100%. Square Enix nos trae ahora la 'Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition'(36,90 euros), una versión definitiva para Nintendo Switch 2 que recibe mejoras sobre todo visuales. No estaría mal volver a adentrarme en la historia del Luminario.

Se lanzará el próximo 24 de septiembre.

Disponible para Nintendo Switch 2. (Game Key Card).

Trails in the Sky 2nd Chapter

Todavía no he jugado a la primera parte, pero los fans llevan hablando tanto de la segunda que tengo bastantes ganas de tirarme de lleno a la saga. 'Trails in the Sky 2nd Chapter' (54,99 euros) tiene muy buena pinta y el primer videojuego, que llegó en 2025, recibió muy buenas críticas. "La primera parte merece la pena por lo que llegará a la segunda" es algo que he escuchado mucho, así que va siendo un buen momento de tirarme de lleno a esta aventura ahora que llegará su segunda parte.

Se lanzará el próximo 29 de septiembre.

Disponible para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PC y PS5.

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Imágenes | Asobo Studio, Insomniac Games, Nintendo, Square Enix, Nihon Falcom

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