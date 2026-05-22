Chollo histórico en Carrefour antes de que acabe el mes: rebajan más de 300 euros esta espectacular smart TV LG de 65 pulgadas

Carrefour sigue celebrando los "SuperChollos" hasta el próximo lunes 25 de mayo, una oportunidad perfecta para renovar la tele de casa con buenos descuentos, envío gratuito y financiación en hasta 12 meses sin intereses. Uno de los modelos que nos ha llamado la atención de esta campaña es este LG 65QNED70A6A que antes costaba 799 euros y ahora está disponible por 459 euros.

Una tele buena, bonita y barata para montar tu cine en casa

La principal razón de compra para esta tele es su panel QNED de 65 pulgadas que combina las ventajas de Quantum Dot y NanoCell. Gracias a ellas, la firma coreana consigue filtrar las impurezas de luz para reproducir colores mucho más ricos, vibrantes y realistas que los de una tele LED tradicional.

A esto hay que sumarle sus 65 pulgadas, que provocan un impacto visual en el salón a la hora de ver películas, series o partidos de fútbol. Es también un panel con una excelente entrega de brillo, por lo que se comporta de forma magnífica en salones iluminados o con ventanas de luz natural directa.

Aunque la pantalla es el cuerpo, el verdadero motor de este televisor es su procesador α7 AI Processor 4K Gen8, un chip que utiliza la IA para hacer un escalado 4K de nivel superior y optimizar así la imagen y el sonido.

En el apartado de software, viene equipada con el sistema operativo webOS, una interfaz rápida, intuitiva y compatible con todas las principales plataformas de streaming actuales. Eso sí, si la quieres usar para gaming, al tener solo una tasa de refresco nativa de 60 Hz, no podrás jugar en 4K a 120 fps en consolas como Xbox Series X o PS5.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv lg 65QNED70A6A hoy ✅ LO MEJOR Relación calidad-precio-tamaño: conseguir la tecnología QNED de LG en 65 pulgadas a este nivel de precio es un movimiento maestro para el salón.

conseguir la tecnología QNED de LG en 65 pulgadas a este nivel de precio es un movimiento maestro para el salón. Procesador solvente: el chip α7 está a un peldaño por encima de los procesadores básicos de la serie 8000 de LG, ofreciendo mejor fluidez y un escalado de imagen notable. ❌ LO PEOR Tasa de refresco de 60 Hz... Esto hace que no sea una opción ideal para gaming intensivo ya que no cuenta con los codiciados 120 Hz nativos y no podrás jugar en 4K a 120 fps.

Esto hace que no sea una opción ideal para gaming intensivo ya que no cuenta con los codiciados 120 Hz nativos y no podrás jugar en 4K a 120 fps. Contraste en total oscuridad... Al no ser un panel OLED o MiniLED con miles de zonas de atenuación local, si ves la televisión completamente a oscuras, los negros intensos pueden tender levemente a un tono gris oscuro. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una pantalla grande y vistosa para el salón, consumes mucho contenido de plataformas de streaming o canales de televisión tradicionales en estancias iluminadas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un gamer exigente que busca exprimir los 120 fps en consolas de nueva generación o eres un purista del cine que acostumbra a ver películas de terror o de ciencia ficción completamente a oscuras y exiges negros puros perfectos.

Algunas barras de sonido que pueden interesarte para esta tele

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y LG

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