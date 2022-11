Carrefour tiene el regalo perfecto para Navidad: Nintendo Switch OLED y Mario+Rabbids Sparks Of Hope de oferta

¿Tienes que regalar una Nintendo Switch OLED estas navidades? Si estás buscándola desesperadamente y no das con ella, no sólo te proponemos un pack para conseguirla, sino que además te lo proponemos con rebaja. En Carrefour la tienen con el juego Mario+Rabbids Sparks Of Hope por 379 euros.

Nintendo Switch OLED con Mario+Rabbids Sparks of Hope PVP en Carrefour 379€

Comprar la Nintendo Switch OLED al mejor precio

Este pack tiene un precio habitual de 409 euros, así que, si nos decidimos ahora por él, nos lo estaremos llevando por 30 euros menos, a unos interesantes 379 euros. Debemos sumar al precio, eso sí, unos 3,99 euros, que es lo que cuestan los gastos de envío en este caso.

Tanto si es para ti como para regalársela a los peques de la casa, seguro que ya te has informado bien sobre la Switch OLED. La puesta al día de la superventas híbrida de Nintendo viene con una pantalla de mayor tamaño y de mejor calidad.

Concretamente lleva una de tipo OLED con 7 pulgadas de diagonal, con resolución HD, aunque sigue montando el mismo procesador gráfico que la original, una NVIDIA Tegra que nos ofrece el mismo rendimiento que hasta ahora.

Mejora también el almacenamiento interno, con 64 GB de capacidad con posibilidad de ampliación mediante tarjetas microSD. Además, sigue siendo la consola más versátil del mercado, al contar con su vertiente de sobremesa, gracias a su base dock, y la de consola portátil, con mandos integrados o separados y batería de 4.310 mAh o altavoces estéreo incorporados.

