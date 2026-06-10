Bueno, bonito y barato: este móvil Motorola con 256 GB de almacenamiento cuesta ahora menos de 250 euros

Encontrar un smartphone equilibrado por debajo de la barrera de los 250 euros se ha convertido en una auténtica odisea. La mayoría de las opciones en ese rango de precio suelen recortar en aspectos clave como la memoria, obligándote a borrar fotos o apps a los pocos meses de uso. Pero Motorola sigue siendo uno de los fabricantes que mejor cuida la gama media con su filosofía de exprimir la calidad-precio.

Si buscas un teléfono fiable, con un diseño elegante y almacenamiento de sobra para olvidarte de servicios en la nube, este Motorola G77 es una buena opción de compra en estos momentos. Está rebajado en Amazon en oferta flash, pasando de costar 299,90 a 249,90 euros por tiempo limitado.

Un móvil con buen almacenamiento y buena pantalla

El principal argumento de compra de este terminal está en su interior. Contar con 256 GB de almacenamiento interno es un auténtico lujo en este presupuesto. Podrás guardar miles de canciones, fotos, vídeos en alta resolución y apps sin sufrir por el rendimiento del sistema. Además, viene acompañado por 8 GB de memoria RAM, lo que garantiza una multitarea fluida y que el teléfono no se ralentice tanto al saltar de WhatsApp a tus redes sociales o herramientas de trabajo.

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En la parte frontal nos encontramos con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. En el apartado fotográfico, destaca que está firmado por Sony, con un sensor principal de 108 MP con estabilización óptica (OIS), ideal para capturar imágenes nítidas y vídeos estables incluso si te tiembla el pulso cuando cae la noche.

El cerebro de este móvil es el procesador MediaTek Dimensity 6400, que si bien se desenvuelve bien en redes sociales, multimedia y uso diario, no es suficiente (y sufrirá) si pretendes exprimir juegos con gráficos en 3D al máximo.

Su batería tiene una capacidad de 5.200 mAh y te dará autonomía para una jornada o algo más (según el uso) y admite carga rápida a 30 W. Por último, otra de las cosas reseñables de este móvil son sus altavoces estéreo con Dolby Atmos.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el motorola g77 hoy ✅ LO MEJOR Almacenamiento masivo: los 256 GB son el estándar de la tranquilidad; te olvidarás de los avisos de memoria llena durante años.

los 256 GB son el estándar de la tranquilidad; te olvidarás de los avisos de memoria llena durante años. Android limpio y fluido: la capa de personalización de Motorola es ligera, intuitiva y no lastra el rendimiento del procesador. ❌ LO PEOR Política de actualizaciones más lenta... Motorola suele tardar un poco más que competidores como Samsung o Google en desplegar las nuevas versiones de Android.

Motorola suele tardar un poco más que competidores como Samsung o Google en desplegar las nuevas versiones de Android. La carga es rápida, pero no tanto... Si esperas velocidades súper rápidas de carga de la batería, los 30 W suelen quedarse cortos para usuarios exigentes. Ten en cuenta que la carga completa del móvil tarda en torno a una hora y quince minutos. 💡 CÓMPRALO SI... No quieres depender de suscripciones de almacenamiento en la nube para conservar fotos, vídeos de WhatsApp o música offline. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas el mejor zoom del mercado. Aunque la cámara principal con OIS hace un gran trabajo, no cuenta con un teleobjetivo dedicado para capturar detalles a larga distancia.

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Imágenes | Motorola

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