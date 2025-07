El Big Save de AliExpress tiene una de las mejores ofertas en la Nintendo Switch 2. Y además incluye el 'Mario Kart World'

Aunque muchas de las tiendas más conocidas siguen manteniendo el precio oficial de la Nintendo Switch 2 (siempre y cuando tengan stock, claro), otras tantas han apostado por lanzar alguna que otra oferta. Es el caso de AliExpress que, durante el Big Save, tiene la consola junto con el 'Mario Kart World' por 469,99 euros. Es decir, el precio es el mismo que tiene la consola sin el juego. Eso sí, hay que mencionar algunas cosas:

Se trata de la versión de Hong Kong . Según menciona la tienda, las diferencias son que el embalaje y el cargador son diferentes, aunque para esto último incluye un adaptador.

. Según menciona la tienda, las diferencias son que el embalaje y el cargador son diferentes, aunque para esto último incluye un adaptador. El videojuego es en digital y se ha de descargar a través de la eShop de Hong Kong . Para ello hay que cambiar la región de la cuenta o directamente crearse una nueva cuenta con región en Hong Kong.

. Para ello hay que cambiar la región de la cuenta o directamente crearse una nueva cuenta con región en Hong Kong. La tienda ha lanzado un mensaje importante: " Problema de devoluciones : productos, además, de problemas de calidad, otras razones no admiten la devolución de reembolsos", por lo que dice que "tenga cuidado al realizar el pedido".

: productos, además, de problemas de calidad, otras razones no admiten la devolución de reembolsos", por lo que dice que "tenga cuidado al realizar el pedido". La consola está en periodo de reserva con fecha de envío el 25 de julio.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (versión Hong Kong) PVP en AliExpress — 469,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

La consola con el 'Mario Kart World', al mismo precio que sin el videojuego

Imagen extraída de My Nintendo Store, de la consola en su versión global

La Nintendo Switch 2 ha logrado llamar la atención por el resultado de la Nintendo Switch y su enorme catálogo de videojuegos. No es de extrañar que en las primeras semanas se hayan vendido tantas consolas, pese al stock tan irregular que hemos visto (y que seguimos viendo) en las tiendas. Incluso en la propia My Nintendo Store.

Lo cierto es que hablamos de un salto generacional que se nota más en la experiencia a la hora de jugar a videojuegos que en la experiencia al tener la consola en las manos. Su actual catálogo exclusivo es bastante escueto, pero afortunadamente la mayoría de títulos de Nintendo Switch son compatibles con Nintendo Switch 2.

En cuanto a 'Mario Kart World', duelen los 90 euros de la edición en físico (sale algo más barato en digital, sobre todo con este pack de AliExpress). Pero más allá de su precio, he de decir que he jugado a la saga en contadas ocasiones (cuatro, quizás. No más de cinco), hace un par de semanas probé esta entrega en casa de un amigo y... me encantó. Lo cierto es que es un videojuego que te atrapa, y lo dice alguien al que no le gustan este tipo de videojuegos.

