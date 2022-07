Gastar cero de luz y tenerlo todo encendido: así me monté mi propia instalación solar (con consejos y recomendaciones)

Así me monté mi instalación solar doméstica para generar mi propia electricidad: consejos, recomendaciones y guía de compra

A Iván Linares le gusta cacharrear con teléfonos móviles y tecnología variada, pero ya no se preocupa por su factura de la luz ni para cargarlos (honestamente, no consumen mucho, pero todo suma) ni cuando enciende el aire acondicionado para teletrabajar en estos tórridos días de verano. El editor de Xataka Android y Xataka Móvil decidió hace unos meses dar el paso e instalar placas solares para autoconsumo en su casa.

Esta es su experiencia, los retos a los que se enfrentó y los resultados. Si estás pensando en minimizar tu dependencia de las tarifas de las comercializadoras de electricidad o simplemente buscas información para montar tu kit para una finca rural o incluso para una caravana, aquí encontrarás recomendaciones y consejos de compra.

España es una localización privilegiada para la energía solar. De hecho, es segundo país europeo – solo por detrás de Alemania, según datos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) – que más energía eléctrica generó el año pasado a partir de energía eólica y solar (en este apartado se la fotovoltaica y la térmica), superando los 86 TWh. De esa cifra, aproximadamente 25 TWh son de generación solar, un 29,3% más que en 2020.

Por un lado la coyuntura geopolítica invita más que nunca a hacerlo, por otro los pasos hacia una transformación ecológica que pasa irremediablemente por la energía. A nivel doméstico la energía fotovoltaica también parece despegar.

Tras unos años en los que la coyuntura legislativa no ayudaba, los Reales Decretos RD 244/2019 y RD 15/2018 han eliminado barreras administrativas y económicas, entre ellas el "impuesto al sol", añadiendo el mecanismo de compensación simplificada (que bonifica económicamente por la energía que vertemos a la red) y la opción de instalar sistemas de autoconsumo compartido para bloques, lo que hace que esta inversión sea más atractiva a pequeña escala. Es precisamente en este escenario en el que Iván se animó a montar su instalación solar.

Un rayo de sol para el autoconsumo

Aunque la conciencia ecologista es un plus, Iván cree que este este año se ha dado el caldo de cultivo perfecto para dar el paso: "Siempre he tenido cierta conciencia ecologista y lo de las placas es una idea que lleva rondándome la cabeza desde hace muchos años. Además vivo en una casa aislada puedo hacer lo que quiera en el tejado, pero nunca me atreví. Con el aumento en el número de empresas haciendo ofertas, las subvenciones y el precio del autoconsumo terminamos decidiéndonos. "

Un sistema de autoconsumo solar permite que cualquiera pueda producir su propia energía, ya que puede instalarse prácticamente en cualquier tipo de viviendas. Los sectores comerciales e industrial destacan por repartiéndose el pastel del autoconsumo con cuotas del 23 y 56% respectivamente, ya que cuentan con unas características muy favorables para tal fin como es la disponibilidad de tejado y su elevado consumo eléctrico.

Dimensionando la instalación

Con una cuota del 19% (en 2019 era del 10%) el sector doméstico también tiene potencial para aprovecharlo, ya sea en una vivienda unifamiliar o un bloque de viviendas. El caso de Iván es precisamente el primero. El primer paso es dimensionar la instalación, considerando cuánto espacio dispones en el tejado y si este cumple las condiciones necesarias.

El de Linares es un tejado óptimo "tiene una extensión bastante amplia y da al sur, perfecto para captar una buena dosis de sol durante la mayor parte del día."

Como referencia, se necesitan entre 5 y 8 metros cuadrados por cada kWp de paneles solares a instalar. Eso sí, cuanto más eficiente sea el módulo, menor superficie será necesaria. Considera asimismo el estado de tu tejado, ya que la vida útil de estas instalaciones solares es de 20 - 25 años, por lo que a lo mejor merece la pena esperar y hacerlo todo con la reforma. En ese caso, echa un vistazo también a la instalación de los tejados solares.

Como apuntaba Iván, interesa conocer la orientación y la inclinación del tejado. En España, la posición ideal para maximizar la generación solar es de entre unos 30 y 40 grados de inclinación y orientación sur. No es que no puedas instalar tu kit con otras orientaciones, pero su rendimiento será inferior.

Este fue su cálculo: "Teniendo en cuenta el consumo eléctrico medio de la casa, el diámetro del tejado, la eficiencia de las placas y el gasto final terminamos acordando una instalación de 8 placas solares de alta eficiencia; por un total teórico de 3,04 kW. "

"Hay que saber las necesidades reales para no sobredimensionar la generación; lo que conlleva un gasto mayor sin tener, a cambio, beneficios"

El objetivo es buscar la máxima rentabilidad posible minimizando el periodo de amortización. Aunque una factura de la luz es una buena aproximación, interesa saber cuánta energía consumimos en cada momento del día, un dato que está disponible en la web de nuestra distribuidora.

Iván aconseja ir a lo seguro: "Para tenerlo todo en regla, y poder acceder a la compensación por autoconsumo y subvenciones, yo dejé en manos de la empresa instaladora toda la planificación y simulación."

La instalación

Abreviadamente, estas instalaciones están compuestas por paneles solares (fijados al tejado mediante una estructura) y otros elementos como los inversores, cables y conectores. Opcionalmente, puede incorporar un sistema de almacenamiento con baterías.

La instalación va conectada a la red eléctrica del edificio: si la radiación solar es suficiente para satisfacer las demandas eléctricas del momento, será su fuente. Si no lo es, recurrirá a la red eléctrica. En caso de generar más electricidad de la consumida, podremos volcarla a la red si y solo si hemos realizado los trámites pertinentes.

Iván explica que la instalación puede ser relativamente sencilla en función de lo que busques: "Venden kits autoinstalables que cualquiera puede montar en casa en unas pocas horas (y que puede dar lo suficiente como para alimentar la iluminación del garaje o llenar un pequeño acumulador, por ejemplo)."

No obstante, para instalaciones de más complejidad que impliquen tocar la instalación eléctrica de la casa como la suya "No hay más remedio que ponerse en manos de especialistas."

Algunos trámites que tendrás que cumplir antes de llevarla a cabo: "Se necesita tener acceso al tejado (ya sea propio o de la comunidad), espacio para colocar el inversor (aparato que convierte la corriente eléctrica continua de las placas en alterna para los enchufes de casa) y permiso de obras. No mucho más. "

Linares advierte ante la picaresca. "Las placas solares deben ser eficientes, la planificación debe cubrir un poco por encima las necesidades reales (es habitual que intenten convencer con instalaciones enormes que después no se aprovechan) y no debe tener ningún tipo de permanencia a tarifas concretas (las compañías eléctricas instalan placas a cambio de contratar ciertas tarifas) y se deben dar garantías que cubran toda la instalación por espacio de varios años. "

Energía generada

En el punto anterior hablábamos de un máximo teórico de 3,04 kW, pero la realidad es distinta. Como explica Iván, "Todo depende del momento del día, de la época del año y de si hace sol, obviamente (aunque parezca raro, en días nublados también genera). No suele generar los 3,04 kW presupuestados, lo habitual es que el pico máximo durante el día se sitúe en torno a 2,7 kW, aproximadamente."

No obstante, el dimensionamiento fue adecuado. Hay que tener en cuenta que dado que el precio de los paneles solares actualmente es muy bajo, es habitual si se dispone de espacio de sobra, poner algún panel de más para compensar o simple y llanamente, si la orientación de nuestro tejado no es la mejor.

"Cubre de sobra nuestras necesidades: televisión, cocinar, horno, nevera y otros electrodomésticos… "

Si lo traducimos a dinero y tomando como precio medio de la energía eléctrica unos 0,20 euros por kW/h, explica Iván que "podría ahorrarme unos 4 euros diarios en luz. Con las subidas que hay actualmente en el PVPC esta cantidad sería notablemente más alta (si se vierte suficiente energía lo recomendable es una tarifa PVPC)."

Haciendo números: inversión y subvenciones

Instalar un sistema de autoconsumo también puede contar con bonificaciones, ayudas y subvenciones. "Todo depende de la población donde se instalen las placas. En mi caso, tengo un 30 % de descuento anual sobre el IBI y mi pueblo me costea el importe de la instalación." Iván vive en la provincia de Barcelona

Una vez formalizada la instalación eléctrica en el Ministerio de Industria, la comercializadora debe compensar por todo el excedente de energía volcado a la red (lo que no consumes y has generado). Deatalla Ivan que "ese precio del excedente eléctrico se acuerda con la comercializadora si se posee una tarifa de luz del mercado libre o se fija por la subasta diaria en el caso del PVPC."

Iván lanza un consejo a la hora de echar cuentas más allá del kit: "Hay que fijarse en el coste global de todo el conjunto (placas, inversor, mano de obra, batería en el caso de que se apueste por ella…) y en el plazo de amortización. Dicho plazo se ha reducido, pero sigue siendo largo: las placas no van a amortizarse hasta unos diez años pasados tras la instalación (con suerte)."

En su caso optó por la empresa Otovo y un sistema de pago similar al leasing de los vehículos: " Con las ofertas actuales hay instaladores que ofrecen el pago a plazos de toda la instalación y también otros métodos. El precio ascendió a un total de 5.300 euros asumidos por la compañía. Yo pago una cantidad al mes y tengo todo cubierto, incluso posibles averías. "

Kits solares recomendados

Después de su experiencia, hemos preguntado a Iván Linares por recomendaciones de compra y usos:

Este de VIASOLAR (169 euros) es un kit autoinstalable sencillo "para quien necesite energía solar en una caravana o en un garaje, por ejemplo. Con 100 W no da para mucho, sí permitiría cargar un ordenador, móviles, tablets o iluminar con varias luces LED. Si se conecta una batería el kit es perfecto para ampliar el uso cuando no haya luz."

Kit 100W PRO 12V panel solar placa monocristalina Tecnología Shingled cells de alta eficiencia para caravanas autocaravanas Hoy en Amazon por 169,99€

Este kit de VIASOLAR (344 euros) es más avanzado que el anterior y está recomendado para autocaravanas, barcos, cercas eléctricas, accesos remotos o respaldo de emergencia. "Es suficiente para cubrir el consumo básico de una casa (televisión, cargadores...)"

Kit 250W CAMPER 12V panel solar placa monocristalina células PERC de alta eficiencia Hoy en Amazon por 344,99€

Iván también nos propone este panel solar plegable con controlador ECO-WORTHY (199 euros) y el generador SWAREY (519 euros): "Usado en conjunto debería de solucionar todos los requisitos eléctricos de una escapada con el coche o caravana. Acumula energía para cargar los gadgets, incluye puertos USB y hasta un conector AC para enchufar cualquier aparato. Da una potencia máxima de 450 W."

ECO-WORTHY Panel Solar Plegable de 120W para Estación de Energía Portátil y batería de RV, salida de CC para generador solar, con controlador de 20 A para SLA/Batería de litio de ciclo profundo Hoy en Amazon por 199,99€

Este kit solar con dos paneles con capacidad de generación media diaria de 480-1.080 W/h incluye inversor de onda pura y cargador por 1161 euros en Leroy Merlin puede ser interesante "para montar un sistema de iluminación en el jardín o similar y su instalación no entraña excesiva complicación".

Este ECO-WORTHY (1399 euros) es un sistema completo para el hogar: "Es un kit con todo lo necesario para cubrir el uso básico de la mayoría de casas, también incluye baterías. Eso sí, puede hacerse algo complicado instalarlo al completo. Y no se puede conectar a la red: habría que hacer un circuito eléctrico paralelo en la casa. Lo ideal es usarlo para algún enchufe localizado o en el garaje, por ejemplo."

ECO-WORTHY 480W 24V 2KW-h/día kit solar con bateria sistema completo para el hogar Shed:4pcs 120W panel solar monocristalino + 2pcs 50AH batería de litio + 60A controlador solar + 1500W inversor Hoy en Amazon por 1.399,99€

Este kit solar PACK ZERO+XUNZEL39001IXS (3591 euros) con potencia instalada de hasta 3000W con capacidad generación media diaria 2800-7000 Wh con batería, inversor y cargador con protecciones incluidas "Es un kit decente con todo lo necesario para instalarlo en casa, además viene con todo lo necesario para instalar. Eso sí, para manitas."

