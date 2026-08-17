Amazon tiene esta casa prefabricada y expandible con baño, cocina americana y varios tamaños

En Amazon puedes encontrar muchísimos productos que van desde televisores y móviles hasta casas prefabricadas. Estas últimas han ido ganando popularidad en estos últimos meses por el actual precio de la vivienda, y hay una gran variedad a elegir como la que vende Chaofan por 8.999,99 euros.

Es importante mencionar que, pese a ser un producto vendido en Amazon, tanto el vendedor como el remitente es Chaofan, lo que quiere decir que no cuenta con la garantía de Amazon, sino con la Garantía de la A a la Z. Ante cualquier inconveniente, tendrás que contactar con el vendedor, y si no te lo soluciona, Amazon se encargará de examinar la situación.

Casa prefabricada Chaofan Hoy en Amazon — 8.999,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una casa prefabricada con un precio ajustado

La casa prefabricada que vende Chaofan está disponible en varios tamaños (para un tamaño personalizado se ha de contactar con la marca), está construido con placas de acero, tiene un baño y una cocina americana y, según la propia marca, viene con muebles para el salón incluidos.

Los costes extra

Puede que el precio de la casa prefabricada sea muy llamativo, pero hay que tener en cuenta que tendremos una serie de gastos adicionales:

Logística y grúa de gran tonelaje para poder elevar la estructura y colocarla.

para poder elevar la estructura y colocarla. Solera de hormigón para preparar el terreno con una base o solera de hormigón nivelada.

para preparar el terreno con una base o solera de hormigón nivelada. Climatización adicional : algo totalmente imprescindible para mantener la temperatura y que sea habitable, sobre todo en ciertas épocas como el verano o invierno.

: algo totalmente imprescindible para mantener la temperatura y que sea habitable, sobre todo en ciertas épocas como el verano o invierno. Enganches y suministros: se han de conectar los desagües del baño y la cocina a la red de alcantarillado o a una fosa séptica homologada. También hay que acometer las líneas de agua potable y electricidad. Además, toda la instalación ha de realizarse con intervención de profesionales.

Además de todo lo que hemos mencionado, es importante tener en cuenta que no se puede comprar una casa prefabricada y colocarla donde se quiera. Si se van a conectar las redes de agua, luz y saneamiento, se trata de un bien inmueble, por lo que se debe cumplir con el Código Técnico de la Edificación (CTE).

Además, está totalmente prohibido colocar este tipo de viviendas en parcelas rústicas o protegidas. Únicamente es legal en suelo urbano consolidado. También es necesario contratar a un arquitecto para que elabore un proyecto de colocación, solicitar la Licencia de Obra Mayor en el ayuntamiento, abonar las tasas municipales y solicitar la Cédula de Habitabilidad.

⚡ EN RESUMEN: Casa prefabricada ✅ LO MEJOR El precio es el mayor atractivo tanto de esta como de las casas prefabricadas en general.

Todo lo que incluye. ❌ LO PEOR Los gastos extras: al precio de la casa prefabricada hay que añadirle un desembolso adicional bastante importante, además de tener que hacer mucho papeleo. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una parcela urbana y quieres un módulo independiente para convertirlo en oficina o estudio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres evitar todo el papeleo y el desembolso adicional que conlleva instalar este tipo de casas prefabricadas.

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Imágenes | Chaofan

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