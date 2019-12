Amazon Music Unlimited, Kindle Unlimited y Prime Video (casi) gratis

Tanto si estás a la búsqueda de regalos para Navidad, como si no, estas ofertas de Amazon pueden resultarte interesantes. Y es que haciéndote de Amazon Prime no solo dispones de un periodo de prueba gratis para recibir envíos rápidos y sin coste, sino que además puedes disfrutar de algunos de sus servicios de streaming prácticamente sin pagar dinero: para leer, para ver series, documentales o películas o para escuchar música.

Amazon Music Unlimited

El servicio de música en streaming de Amazon se llama Music Unlimited y con él podemos acceder a más de 50 millones de canciones para escuchar desde cualquier dispositivo, a la carta, sin publicidad y sin conexión, ya que es posible descargarlas.

Su coste habitual es de 9,99 euros/mes, pero si te apuntas ahora (tienes de tiempo hasta el 6 de enero), podrás aprovechar la promoción de Amazon de 4 meses por 0,99 euros. No obstante, puedes cancelar la suscripción en cualquier momento

Kindle Unlimited

Si te gusta leer, Kindle Unlimited está disponible gratis durante 30 días. A partir de ese momento pasaremos a pagar 9,99 euros. Como en el caso anterior, se trata de un periodo de prueba sin permanencia.

Con Kindle Unlimited podremos acceder de forma ilimitada a más de un millón de títulos tanto desde el Kindle como desde tabletas, móviles o el ordenador.

Prime Video

Y para los amantes de series, documentales y películas, Prime Video está disponible gratis durante 30 días de la mano de la suscripción de Amazon Prime. Con este servicio en streaming podrás ver contenido original como The Grand Tour, Sneaky Pete y The Man in the High Castle, exclusivos de Amazon, así como otras series.

Podrás acceder a Prime Video tanto desde la web como desde la app de Prime Video en tu teléfono, tablet o smart TV, con hasta 3 dispositivos al mismo tiempo.

Amazon Prime

Suscribirse a Amazon Prime no solo ofrece la posibilidad de acceder a los tres servicios anteriores con sus respectivas promociones, sino que también disfrutaremos de envíos rápidos y gratis, ofertas exclusivas o el acceso prioritario al Prime Day, entre otros.

Su coste anual es de 36 euros al año, pero disponemos de 30 días de prueba sin coste y con la posibilidad de darnos de baja si así lo deseamos en cualquier momento.

Prime Student

Y si eres estudiante universitario, podrás acceder a Prime Student, un servicio que ofrece las mismas características que Amazon Prime pero que cuesta la mitad: 18 euros/año. Además, su periodo de prueba es bastante más largo: 90 días sin coste ni compromiso.

Prime Student incluye otras ventajas adicionales para estudiantes como descuentos para material escolar, moda, electrónica y hasta para cocinar

