Adelántate y compra ya el nuevo OnePlus Nord 2 en Amazon al mejor precio: fluidez y alta relación calidad precio desde 399 euros

Con el OnePlus Nord, la firma china recuperaba esa esencia de "flagship killer" con la que nació. Y es que el OnePlus Nord original fue uno de los teléfonos del año pasado en calidad precio y esta segunda generación promete seguir la estela. Aunque sale a la venta el próximo 28 de julio, en Amazon ya está disponible al mejor precio en precompra: hazte con el prometedor OnePlus Nord 2 desde 399 euros con envío gratis.

Comprar el OnePlus Nord 2 al mejor precio

El PVP del OnePlus Nord 2 de 8 GB de RAM y 128GB de ROM es de 399 euros y la versión más ambiciosa con 12GB de ROM y 256GB costará 499 euros. No hay rebaja en Amazon, pero sí que ya hay disponibilidad. El envío se realizará a partir del 28 de julio.

OnePlus Nord 2 5G con 8GB RAM y 128GB ROM de memoria con Cámara triple y 65W Warp Charge - 2 años de garantía - Grey Sierra Hoy en Amazon por 399,00€

En Xataka ya hemos probado a fondo el OnePlus Nord 2 y ojo porque nuestra nota global es sobresaliente (8,8). Lo que más nos ha gustado es su construcción de calidad, con unos acabados que no se ensucian, no resbalan, resultando en un teléfono que no se hace pesado. Con hardware equilibrado y un software que lo potencia para lograr una altísima fluidez. Su sonido estéreo es una mejora frente al precedesor.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.