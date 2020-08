Para mí el mejor teléfono en relación calidad precio de 2020 es...

No son los smartphones más innovadores del año ni los teléfonos con mejor cámara de 2020, pero están entre los móviles más vendidos por su buena relación entre prestaciones y coste. ¿Cuáles son? Hemos preguntado a los editores de Xataka especializados en telefonía, los que más teléfonos prueban, para que den con el mejor teléfono en relación calidad precio de 2020.

Jose García, editor de Xataka

Pero más allá de eso, creo que cumple con muchos puntos que no poca gente sigue valorando a día de hoy, como que es relativamente pequeño, fácil de llevar en el bolsillo y ligero .

"Para mí, el mejor smartphone en relación calidad-precio que se puede comprar ahora mismo es el OnePlus Nord . A día de hoy me sigue pareciendo digno de admirar que por 399 euros puedas conseguir un dispositivo con una pantalla AMOLED de 90 Hz, un procesador Snapdragon 765G y 8 GB de memoria RAM .

Amparo Babiloni, directora de Xataka Móvil y Xataka Android

No lleva el procesador más top del momento como sí vimos en otros modelos del año pasado como los Realme X2 Pro o Xiaomi Mi 9T Pro, pero en nuestro análisis quedó claro que esto no es un problema. Por 399 euros tenemos un rendimiento de nivel, pantalla AMOLED de 90Hz, una cámara muy solvente y gran autonomía .

Ricardo Aguilar, editor de Xataka Móvil y Xataka Android

Sé que hay móviles más baratos que ofrecen buenas especificaciones, pero si por menos de 400 euros puedes tener un notable en todo , yo no me lo pensaría."

No se me ocurre móvil que ofrezca pantalla AMOLED de 90Hz, cámara de gama alta, diseño (casi) de gama alta y un software tan espectacular a un precio así de ajustado.

Iván Linares, editor de Xataka Móvil y Xataka Android

Excelente contraste y reproducción de color para el panel Fluid AMOLED, un procesador a la altura (Snapdragon 765), el desempeño fotográfico que cualquiera busca en un móvil de su precio, batería que sobrepasa el día (sin demasiados alardes) y con una capa, OxygenOS, que me parece tan limpia como útil. Este conjunto de software y de hardware es mi principal motivo de recomendación ."

Valorando las opciones yo me quedaría con el OnePlus Nord. Me parece que posee un equilibrio en diseño, hardware y software por encima de su competencia.

Laura Sacristán, editora de Xataka Android y Xataka Móvil

Antonio Sabán, coordinador de Genbeta

"Mi elección en relación calidad precio este año es el Google Pixel 4a (389 euros). El OnePlus Nord me parece, en su franja de precio, mucho más completo. Sin embargo, centrándolo en precio, me parece más interesante el Pixel, pues trae a la franja de los 400 euros algo inédito por debajo de 800, la cámara del Pixel 4.

Y no es cualquier cosa: para mí sigue siendo la mejor cámara principal del mercado junto a la del iPhone 11. Aunque no le acompañe otra lente, tener algo tan bueno y versátil en cuanto a situaciones en las que rendirá bien no se ve en estas gamas.

Además, hablamos de un terminal con el mejor soporte de actualizaciones del mercado, y un rendimiento más que decente, por mucho que esté lejos de los mejores.