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Ya en Action (y rebajada) la solución más económica para acabar con uno de los problemas del otoño en patios y terrazas

Una aspiradora de hojas perfecta para hogares con zona exterior que se llena de hojas

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Fran León

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Con la llegada del otoño y la acumulación constante de hojas secas, mantener limpios el jardín, la terraza o el patio se convierte en una tarea pesada que requiere demasiado tiempo si se realiza a mano. Para facilitar esta labor sin realizar un gran desembolso, la cadena de tiendas Action tiene en oferta este soplador y aspirador de hojas de la marca Varo, una solución completa para el exterior de casa que puedes comprar por 19,77 euros.

Si no tienes una tienda Action cerca y quieres un dispositivo de este tipo, en Amazon tienes una alternativa también económica. Ahora puedes comprar este modelo de la firma VonHaus por 39,99 euros y tiene un motor de 3.000 W y una bolsa de recogida de 35 litros.

VonHaus 3 en 1 Soplador Aspiradora y Trituradora de Hojas Eléctrica 3000 W

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Hoy en Amazon — 39,99
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Un equipo versátil que integra tres funciones

Soplador Y Aspirador De Hojas Action

Este equipo destaca por su gran versatilidad al integrar tres funciones en un único dispositivo: soplador, aspirador y triturador de hojas. Incorpora un motor eléctrico de 3.800 W de potencia, lo que aporta la fuerza suficiente para amontonar y retirar rápida y eficazmente hojas secas o húmedas, restos de poda y hierba de cualquier superficie.

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Al activar el modo de aspiración, el dispositivo absorbe los restos hacia su bolsa recolectora de gran capacidad, pasando previamente por un sistema interno de triturado que reduce de forma considerable el volumen de los residuos. 

Esto optimiza el espacio disponible en el saco y facilita el posterior compostaje o su vertido directo en el contenedor orgánico. Incluye además una correa ajustable para colgar al hombro y ruedas de apoyo en la boquilla para deslizarlo por el suelo sin fatigar los brazos.

⚡ EN RESUMEN: oferta para Soplador y aspirador de hojas Varo en action hoy

 LO MEJOR

  • Funcionalidad 3 en 1: permite soplar, aspirar y triturar las hojas con una sola herramienta, agilizando la limpieza de exteriores.
  • Potencia de 3.800 W: ofrece el caudal de aire necesario para arrastrar incluso hojas apelmazadas o húmedas en césped y baldosas.

❌ LO PEOR

  • Funciona con cable... Al depender de una toma eléctrica continua, necesitarás un alargador de exterior para cubrir parcelas o jardines medianos.
  • Disponibilidad en tienda física... Como ocurre habitualmente con los chollos de Action, la compra depende del stock disponible en sus establecimientos.

💡 CÓMPRALO SI... Tienes una vivienda con patio, terraza o jardín mediano, es una alternativa idónea para retirar la hojarasca otoñal sin esfuerzo físico ni largas sesiones de barrido.

⛔ NO LO COMPRES SI... Vives en un terreno o parcela muy amplia, ya que al requerir conexión a la red eléctrica, el alcance queda limitado a la longitud del cable o alargador utilizado.
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