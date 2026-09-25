El accesorio con el que mejoré mi experiencia jugando en Xbox Series sólo cuesta 19,99 euros y se puede comprar en Amazon

Hace ya cinco años que me hice con mi Xbox Series X, tras saltarme la anterior generación de videoconsolas, y aunque no juego tanto como me gustaría tengo la sensación de que hice una compra buenísima. Pero, eso sí, hay un aspecto de esta generación de Microsoft que ha condicionado mi experiencia durante este tiempo: la ausencia de batería en el mando, haciendo que tenga que comprar pilas cada dos por tres.

Y es que, mientras que Sony sí decidió añadir batería a sus DualSense, Microsoft ha seguido apostando por el uso de pilas en esta generación. No es un drama y se puede solucionar rápida y económicamente con dos pilas AA, e incluso con pilas recargables. Pero habría estado bien contar con la opción de elegir si tener o no la batería recargable de serie, más aún teniendo en cuenta que los modelos Elite de este mando sí la incluyen.

Sin embargo, la propia Microsoft vende una solución oficial, bastante económica, la cual decidí comprar cuando me cansé de quitar y poner pilas semana tras semana: el kit carga y juega, con un PVP de 22,99 euros pero rebajado habitualmente a 19,99 euros en tiendas como Amazon. Una compra que disparó mi experiencia de juego a cambio de un gasto muy contenido.

De cambiar pilas casi cada semana a tener el mando siempre listo

Este kit de Microsoft es, en esencia, la batería oficial de Xbox para sus mandos. La cual se coloca en el hueco donde van las pilas y permite olvidarse para siempre de tener que abrir la tapa y cambiarlas. Porque, claro está, es recargable y basta con conectar el cable USB tipo C que trae (o cualquier otro) al puerto del propio mando para tenerlo siempre a punto.

En total, se carga en unas cuatro horas y con ella tenemos para más de una semana de uso. Menos, si somos jugadores muy entusiastas que pasamos horas y horas frente a la pantalla. O más si, como yo, jugamos alguna partida esporádica en algún rato libre. Una mejora respecto al uso de pilas, en cualquier caso.

Esta no es la única forma de olvidarnos definitivamente de las pilas en el mando de Xbox Series y en el mercado existen otras tantas alternativas, tanto en forma de las mencionadas pilas recargables como otras baterías similares a esta. Muchas, incluso más baratas. Pero en mi caso, viendo la pequeña diferencia de precio entre todas ellas y la oficial de Microsoft, decidí decantarme por esta última. Y tras bastantes semanas de uso, no puedo estar más contento con el cambio.

⚡ EN RESUMEN: kit carga mandos xbox ✅ LO MEJOR Supone el adiós definitivo a tener que cambiar pilas cada dos por tres

a tener que cambiar pilas cada dos por tres Una autonomía muy buena con cargas relativamente cortas ❌ LO PEOR Supone un gasto extra tras la compra del mando

tras la compra del mando Si tienes más de un mando, bien hay que ir alternando, bien hay que comprar más de una unidad 💡 CÓMPRALO SI... no te apetece seguir cambiando las pilas de tu mando de Xbox cuando se agotan ⛔ NO LO COMPRES SI... ya cuentas con pilas recargables o no juegas demasiado

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Imágenes | Microsoft, Billy Freeman en Unsplash

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