A precio de liquidación en El Corte Inglés esta barra de sonido Panasonic: incluye subwoofer inalámbrico y cuesta 99,99 euros

Aunque podemos ver perfectamente una serie o película con los altavoces integrados del televisor, hay veces en los que podemos echar en falta una mayor potencia, un sonido más envolvente o una mejor calidad. Y aquí es donde entran las barras de sonido. Hay de todo tipo, pero si queremos algo bueno, bonito y barato, esto lo cumple ahora mismo la Panasonic SC-HTB250EGK que se encuentra en El Corte Inglés por 99,99 euros.

Pequeña, potente y con buen precio

Esta barra de sonido tiene en El Corte Inglés un precio recomendado de 269 euros, pero actualmente cuenta con un gran descuento que lo deja bastante más barato. De hecho, se acerca bastante al precio que hemos visto en otras ocasiones durante la campaña Ahórrate el IVA de la tienda.

El tamaño es uno de los puntos más destacables de esta barra de sonido, ya que goza de un diseño bastante compacto tanto en lo que se refiere a la propia barra como al subwoofer inalámbrico. Esto permite que podamos colocarla en espacios más pequeños del salón u otra habitación.

La barra de sonido ofrece una potencia total de 120W a 2.1 canales en conjunto con el subwoofer inalámbrico. Es compatible con la tecnología de sonido Dolby Digital e incluye tres modos de sonido (estándar, música y cine) para adaptar los parámetros según el contenido que estemos reproduciendo. Además, permite conectar dispositivos externos a través de HDMI, como una tele, y de Bluetooth, como un móvil.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la barra de sonido Panasonic SC-HTB250EGK hoy ✅ LO MEJOR El tamaño : se trata de una barra de sonido pequeña, por lo que es más sencillo (y cómodo) colocarla en espacios pequeños.

: se trata de una barra de sonido pequeña, por lo que es más sencillo (y cómodo) colocarla en espacios pequeños. Su precio: por prácticamente 100 euros incluye subwoofer inalámbrico. ❌ LO PEOR La versión Bluetooth : uno de los puntos negativos es que su versión Bluetooth es 2.1, una versión bastante antigua.

: uno de los puntos negativos es que su versión Bluetooth es 2.1, una versión bastante antigua. Se echa en falta mejores tecnologías de audio, como bien podría ser Dolby Atmos. 💡 CÓMPRALO SI... Es tu primera barra de sonido y buscas una mejor calidad y potencia que la que ofrecen los altavoces de tu televisor. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres una experiencia muy envolvente e inmersiva, ya que para ello es mejor contar con modelos que tengan varios altavoces traseros o que sean compatibles con Dolby Atmos.

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Imágenes | Panasonic

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