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A mitad de precio los auriculares JBL con autonomía de 57 horas. Un modelo compacto, ligero y cómodo

Unos auriculares supraaurales que pocas veces han bajado tanto de precio

Jbl Tune 520
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Alberto García

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Hoy en día podemos encontrar muchísimos auriculares Bluetooth, y muchos de ellos gozan de una excelente relación calidad-precio cuando se encuentran de oferta. Ahora mismo, un buen ejemplo lo tenemos en los JBL Tune 520 que han bajado a mitad de precio en Amazon, quedándose por 29,99 euros en lugar de 59,99 euros.

JBL Tune 520

JBL Tune 520

Hoy en Amazon — 29,99 El Corte Inglés — 34,99 PcComponentes — 41,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tienen buena batería y un diseño cómodo y ligero

Jbl Tune 520 Amazon

Los JBL Tune 520T son unos auriculares de diadema que cuentan con diseño supraaural, lo que quiere decir que las almohadillas no cubren las orejas, sino que se apoyan sobre ellas. De esta forma no tenemos una cancelación pasiva de ruido como la vemos en los auriculares circumaurales, pero sí que tenemos un diseño más ligero.

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Los auriculares tienen un peso de tan solo 157 gramos y son bastante compacto, por lo que son ideales para utilizarlos tanto en casa como fuera de ella; de hecho, muchos clientes de Amazon mencionan que los utilizan para ir al gimnasio. Además, los auriculares se pueden plegar, por lo que son cómodos de transportar.

Pero si hay algo que destaca en estos auriculares es que incorporan una batería que ofrece una autonomía teórica de hasta 57 horas, una cifra enorme para poder escuchar música de forma ininterrumpida durante mucho tiempo. Además, con tan solo cinco minutos de carga son capaces de alcanzar una autonomía de hasta tres horas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los JBL Tune 520 hoy

 LO MEJOR

  • Su batería, que ofrece una autonomía altísima.
  • Son ligeros.
  • Su precio, que es de los mejores que hemos visto hasta el momento.

❌ LO PEOR

  • No tienen cancelación activa de ruido.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares económicos que te puedas llevar a cualquier lado, sobre todo si quieres que pesen poco, que sean ligeros y que ofrezcan una buena autonomía.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres unos auriculares que sean capaces de reducir el ruido, ya que en este caso es mejor apostar por unos auriculares circumaurales.

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