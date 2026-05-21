La máxima configuración del iPad Pro M4 (2 TB, 13" y 5G) nunca había estado a este precio en Amazon: más de 1.000 euros de descuento

Comprar una tablet de gama alta suele ser pasar por, al menos, barajar alguno de los iPad Pro de Apple. Estas tablets son potentes y completas como pocas pero, a cambio, suelen costar un ojo de la cara. Sobre todo, si vamos a por configuraciones de memorias, pantalla y conectividad más allá de sus opciones básicas. Ahora, sin embargo, encontramos la mejor variante posible del iPad Pro M4 con un descuentazo de más de mil euros en Amazon: 1.644,98 euros.

Ideal para profesionales que necesiten capacidad de sobre para almacenar proyectos

Pongamos en contexto. Estamos ante el iPad Pro M4 de la pasada generación, no el M5 lanzado hace poco. Este M4 se vende en dos versiones: 11 y 13 pulgadas, siendo el segundo más caro que el primero. Ambos, parten de 256 GB y llegan a 2 TB como máximo. Ofreciendo también la posibilidad de añadir conectividad 5G a la ecuación.

Si elegimos lo mejor de lo mejor en todas esas especificaciones (es decir: 13 pulgadas, 2 TB y 5G) habitualmente hay que desembolsar casi 3.000 euros. Una cifra que echa para atrás en la mayoría de los casos. Pero ahora, esa misma configuración nos sale por esos poco más de 1.600 euros. Un gasto importante a pesar de todo, sí, pero buenísimo si tenemos en cuenta todo lo demás. Además, es el precio más bajo al que ha estado nunca en Amazon.

Independientemente del precio, estamos ante una tablet de gama alta con capacidad de sobra para envejecer realmente bien, con 5G que permite conectarse a internet donde estemos y con una pantalla de grandes dimensiones que acerca mucho su experiencia de uso a la de un portátil compacto. Pantalla que, además, es Ultra Retina XDR y OLED, con tecnología ProMotion que resulta una delicia para los ojos.

Además, el iPad Pro es realmente fino y ligero para su diagonal, lo que favorece sesiones de uso largas sin cansar el brazo en exceso. Mucho menos si lo usamos conjuntamente a su teclado oficial (389 euros). Todo ello, con una autonomía bestial que da para una jornada de uso al completo sin necesidad de pasar por la toma de corriente.

⚡ EN RESUMEN: oferta ipad pro m4 2 tb/5G/13" ✅ LO MEJOR Su mejor precio hasta la fecha , por lo que si esperabas que bajara, el momento es este

, por lo que si esperabas que bajara, el momento es este La mejor configuración posible, que ahora sale por casi lo mismo que cualquier iPad Pro con la mitad (o menos) de almacenamiento ❌ LO PEOR Sigue siendo bastante caro para muchos bolsillos y no todo el mundo está dispuesto a pagar más de 1.600 euros por una tablet

para muchos bolsillos y no todo el mundo está dispuesto a pagar más de 1.600 euros por una tablet Sigue siendo una tablet, no un portátil y aunque ofrece una experiencia bastante cercana, iPadOS sigue por debajo de MacOS en ciertos escenarios de uso 💡 CÓMPRALO SI... necesitas una de las mejores tablets del mercado actual ⛔ NO LO COMPRES SI... no vas a sacarle el partido al 5G o los 2 TB de espacio

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