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De más de 1.000 euros a menos de 600: así es la oferta de MediaMarkt en esta tele de 75 pulgadas

Un televisor grande, con buenas tecnologías y un sistema operativo excelente

Tcl 75p7k
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Alberto García

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Tras el Mundial de fútbol seguimos encontrando buenos precios en televisores, incluso en aquellos que tienen una gran diagonal de pantalla y tecnologías perfectas tanto para cine como para otro tipo de contenidos. Un buen ejemplo lo tenemos en MediaMarkt con el modelo TCL 75P7K, cuyo precio ha caído hasta los 599 euros.

TCL 75P7K (75 pulgadas)

TCL 75P7K (75 pulgadas)

PVP en MediaMarkt — 599,00 PcComponentes — 659,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor grande y con buenas tecnologías

Tcl 75p7k Mediamarkt

El TCL 75P7K es un televisor que la tienda MediaMarkt vende con un precio recomendado de 1.099 euros, pero que ahora mismo se puede comprar con un descuento del 45% a través de la campaña de Ofertas de verano. Es, de hecho, el precio más bajo que ha tenido hasta el momento.

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Esta tele de la marca TCL viene en este caso con una pantalla de 75 pulgadas y un panel con tecnología QLED y retroiluminación DLED. Su sistema operativo es Google TV, por lo que permite de esta forma acceder a un buen surtido de aplicaciones y utilizar Google Assistant mediante comandos de voz.

También incorpora un sistema de altavoces que ofrece una potencia de 30W (15 + 15W) y que es compatible con Dolby Atmos para conseguir una experiencia más envolvente (ideal para cine y series). Además, también es compatible con Dolby Vision y HDR10+.

⚡ EN RESUMEN: oferta del TCL 75P7K hoy

 LO MEJOR

  • Su diagonal de pantalla de 75 pulgadas.
  • La compatibilidad con tecnologías como Dolby Atmos, Dolby Vision y HDR10+.

❌ LO PEOR

  • Su pantalla ofrece una tasa de refresco de 60 Hz.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor para consumir contenido de cine y series aprovechando que es compatible con tecnologías como Dolby Vision y Atmos o HDR10+.

⛔ NO LO COMPRES SI... Sueles jugar mucho a videojuegos de consolas actuales, ya que, pese a que la marca menciona que cuenta con HDMI 2.1, su tasa de refresco es de 60 Hz y no de 120 Hz. Esto significa que no podrás exprimir al máximo consolas como PS5 o Xbox Series X.

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