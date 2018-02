Tendremos seis nuevas tiendas semi automatizadas 'Amazon Go' este año: la compañía prepara nuevas aperturas en EEUU

Ahora que estuvimos en Seattle conociendo la Amazon Go, la tienda semi automatizada sin cajas de pago de Amazon, algunos empleados nos decían que el formato 'Just Walk Out' estaba siendo un éxito y esperaban ampliarlo ya sea a nuevas a tiendas o a las existentes de Whole Foods. Hoy Recode está confirmando esta información de acuerdo a sus fuentes.

Lo realmente atractivo de esto, es que no sería ni una ni dos tiendas, sino seis nuevas Amazon Go que abrirían en Seattle y Los Ángeles, lo que significa que el proyecto de adaptar la tecnología a Whole Foods aún seguirá pendiente. Y es que cabe recordar que las Amazon Go son pequeñas, mientras que las Whole Foods son mucho más grandes acercándose más a un supermercado.

El 'Just Walk Out' de Amazon está siendo un éxito

Parece que Amazon Go está por dejar de ser un experimento para convertirse en la próxima gran apuesta de Amazon, tal y como lo fue Amazon Prime en su momento. Con Prime, la compañía aumentó el volumen de ventas al crear una especie de suscripción que no sólo ofrece ventajas en los envíos, sino otras características que nutren la experiencia, como Amazon Video, Music, Twitch, entre otros.

Con Amazon Go la idea es similar pero adaptada al formato físico, ya que al no haber cajas registradoras los usuarios pasarían menos tiempo dentro de la tienda, lo que significaría más usuarios y mayor volumen de ventas. Ahora que estuvimos en la tienda nos comentaban que el tiempo promedio de una persona es de apenas 5 minutos, lo que da esa sensación de estar aprovechando más el tiempo.

Según la información, Amazon planea abrir tres nuevas tiendas en Seattle, mientras que las otras tres estarían en Los Ángeles, donde incluso se habla que una de ellas estaría en 'The Grove', una exclusiva zona de compras al aire libre de más de 180.000 metros cuadrados.

Hay que recordar que Amazon Go es una tienda semi automatizada que se basa en un sistema de cámaras, sensores, inteligencia artificial y machine learning, conocido como 'Just Walk Out', el cual permite que no haya cajeros y la gente sólo entre, escoja lo que necesita y salga sin hacer colas. Cabe destacar que sí hay empleados para otras tareas dentro de la tienda, lo que únicamente no hay son cajeros.

