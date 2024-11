El mayor misterio de la carrera por la IA es Amazon: lleva 8.000 millones de dólares invertidos y no tiene producto

Todas las Big Tech tienen algo que decir en el ámbito de la IA. Todas menos una, porque Amazon mantiene de momento un perfil bajo. No ha anunciado aún prácticamente ningún desarrollo llamativo en este sentido y todo apunta a que no lo hará ya hasta 2025. Lo que sí está haciendo es invertir mucho, mucho dinero en este segmento. Acaba de volver a hacerlo, pero lo preocupante es que de momento ese gasto no se traduce en un producto visible.

Otros 4.000 millones para Amazon. La empresa acaba de anunciar que ha invertido 4.000 millones de dólares en Anthropic, rival de OpenAI y responsable del chatbot Claude. Es justo la misma cantidad que invirtieron en esa misma empresa en marzo de 2024, y refuerzan así de forma clara su papel en una de las grandes protagnistas del sector.

Otra startup gigante. Hace semanas que se venía hablando de una potencial ronda de inversión de Anthropic. Tanto OpenAI como xAI acaban de completar rondas colosales y han aumentado su valoración de mercado. Con este movimiento de Amazon, Anthropic sigue esos mismos pasos y consolida su posición como gran protagonista de este segmento. Según Crunchbase Anthropic ha levantado un total de 13.700 millones de dólares, de los que 8.000 provienen de Amazon.

Entrenamiento en AWS. Como parte del acuerdo, Anthropic entrenará principalmente sus modelos de IA generativa en la plataforma Amazon Web Services. Es algo similar a lo que ya pasó con el acuerdo entre Microsoft y OpenAI, que también usa de forma intensiva los servicios de Azure en lugar de los de otros competidores.

Menos NVIDIA. Anthropic aprovechará tanto los actuales Trainium2 como Inferentia, el chip de Amazon dedicado a poder ejecutar y ofrecer servicio con esos modelos (y no a entrenarlos). En el pasado la startup había centrado sus labores de entrenamiento de modelos en los chips de NVIDIA, pero con el nuevo acuerdo el compromiso de Anthropic es el de centrar sus procesos de entrenamiento e inferencia en soluciones de Amazon.

Chips de futuro. Esta rival de OpenAI también colaborará con Amazon en el futuro desarrollo de chips especializados en IA. Así, sus ingenieros trabajarán con Annapurna Labs, la división de Amazon que se encarga de estas tareas. El objetivo es crear futuras generaciones del acelerador Trainium, específicamente orientado a que el entrenamiento de modelos de IA sea más potente y eficiente.

Todo muy bien, pero ¿qué pasa con la IA de Amazon? La gran apuesta de Amazon por Anthropic no se ha traducido de momento en un producto visible de la compañía. Eso sí ocurrió con la inversión multimillonaria de Microsoft en OpenAI: la empresa liderada por Satya Nadella comenzó rápidamente a ofrecer su familia de soluciones Copilot, con ChatGPT como pilar fundamental, en todo su catálogo. Pero Amazon sigue sin ofrecer un chatbot o servicios de IA generativa a usuarios finales, aunque sí ha desarrollado algunos proyectos como Amazon Q, su chatbot de IA para empresas.

Alexa con más IA en el horizonte. El teórico gran proyecto de Amazon en este terreno estaría destinado a un relanzamiento de Alexa. Su asistente de voz, acompañante de productos como los Amazon Echo, podría así renovarse con una versión llamada "Remarkable Alexa" mucho más capaz en su interacción conversacional. Dicha versión podría ser de pago -al estilo de ChatGPT Plus-, pero de momento no está claro que vaya a estar basada en un LLM de Amazon. De hecho, datos recientes apuntan a que Amazon podría lanzar ese Alexa con IA basándose en Claude, el chatbot de Anthropic.

Metis y Olympus por detrás. En junio desvelamos cómo Amazon lleva tiempo trabajando en su propio LLM, llamado Olympus, y que teóricamente competirá con otros como GPT-4, Gemini o Claude 3.5 Sonnet. Y para disfrutarlo no solo tendremos a Alexa, sino también una opción desde el navegador con un servicio llamado Metis, el ChatGPT de Amazon.

Pero todo son incógnitas. Sin embargo todos estos desarrollos siguen sin acabar de cristalizar y eso hace que crezcan las dudas sobre la relevancia de Amazon en el segmento de la IA. La empresa parece haber perdido el tren de la IA generativa, pero puede que simplemente esté esperando su momento y el lanzamiento de un producto lo más pulido posible. Apple, que también ha tardado en ofrecer sus primeras funciones de IA con Apple Intelligence, es otra de las Big Tech que está decepcionando en este sentido. Veremos si con Amazon no ocurre lo mismo.

