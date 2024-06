La nueva versión de Alexa llegará reforzada con IA, pero no saldrá nada barata según Reuters

Hace meses que se habla del resurgir de Alexa, el asistente de voz de Amazon. Teóricamente la empresa lleva mucho tiempo trabajando en una versión que estaría supervitaminada gracias a nueva funciones de IA, pero ese desarrollo está pasando por dificultades, y de aparecer finalmente, lo hará con una mala noticia.

No será gratis. Según indican en Reuters, la futura versión de Alexa incluirá una IA generativa conversacional y dos vertientes del servicio. Al menos una de ellas tendrá previsiblemente un coste mensual de al menos 5 dólares, según fuentes cercanas a los planes de la empresa.

No incluido con Prime. La empresa consideró también una cuota de 10 dólares al mes para esta nueva versión de Alexa. No se sabe cuál será la cifra definitiva si finalmente este nuevo servicio se lanza al mercado, pero una cosa parece seguro: no formará parte de la oferta actual de las suscripciones Amazon Prime.

"Banyan". El nombre del proyecto es "Banyan", en referencia al árbol del género Ficus. De lanzarse finalmente, esta nueva versión de Alexa sería la revisión más importante del asistente desde su lanzamiento en 2014, cuando también se presentaron los primeros altavoces de la familia Echo.

"Remarkable Alexa". Pero el nombre comercial de este asistente potenciado por IA podría ser muy distinto. Según esas fuentes en Amazon lo llamarán "Remarkable Alexa" ("Alexa Extraordinario", en una traducción literal), precisamente en referencia a las diferencias que la IA generativa plantearía respecto a las actuales prestaciones del asistente de voz.

Qué permitirá este nuevo Alexa. Se espera que esa versión de pago de Alexa pueda escribir correos, enviarlos e incluso hacer un pedido a Uber Eats para que cierto restaurante nos traiga la cena. Incluso podría eliminarse la necesidad de nombrar a "Alexa" para cada petición y que Amazon personalizase más el servicio para cada usuario. También aprenderá las necesidades de los usuarios y podrá aprovechar nuevos tipos de prompts llamados "Rutinas" que por ejemplo hagan que a se enciendan automáticamente las luces del portal de casa a partir de las 8 PM.

Amazon está perdiendo la carrera de la IA. La firma sigue sin acabar de reaccionar del todo a pesar de que el resto de gigantes de la tecnología han planteado ya sus apuestas en el ámbito de la IA. Microsoft fue la más rápida y se alió con OpenAI, pero Meta, Google y Apple también han movido ya ficha.

Pero está moviendo sus fichas. En Amazon han hecho una fuerte inversión en Anthropic —responsables de Claude— pero de momento no hay frutos para dicha alianza. Puede que precisamente Alexa sea la gran beneficiada de dicha inversión. Hay también datos de un gigantesco LLM llamado Olympus aún más ambicioso que GPT-4, pero está por ver de qué es capaz ese proyecto. Hay otros desarrollos singulares como Amazon Q, su chatbot empresarial, o Code Whisperer, su alternativa a GitHub Copilot.

Un año decisivo, pero cuidado con el caos. Según esas mismas fuentes citadas en Reuters, 2024 es el año en el que Amazon y Alexa "deben ganar" esa carrera. Sin embargo han sido varios los empleados que hablan de cómo el proyecto de relanzar Alexa con IA está siendo un caos debido a las "disfunciones estructurales" existentes en Amazon.

En Xataka | Amazon se ha cargado el nombre 'Alexa'. Se usa un 90% menos para llamar a niñas recién nacidas que antes del primer Echo