Amazon invertirá 100.000 millones de dólares en la próxima década, según WSJ. Y todo para ganar la batalla de la IA

Son muchos los rumores que apuntan a anuncios importantes de Amazon en el terreno de la inteligencia artificial cuando pase el verano. Sin embargo la ambición de la empresa parece que va mucho más allá, y sus directivos están pensando a lo grande y a largo plazo.

100.000 millones de dólares. Esa es la cifra que según The Wall Street Journal invertirá Amazon a lo largo de la próxima década. Y el foco no estará en su actual plataforma de comercio electrónico, la más importante del mundo. No. El protagonismo absoluto será la inteligencia artificial.





Centros de datos al poder. La inversión servirá para crear nuevos centros de datos que puedan sostener toda su ambición en el campo de la inteligencia artificial: la capacidad de cálculo en la nube que previsiblemente se necesitará hará que teóricamente Amazon esté muy bien preparada para afrontar ese futuro.

AWS ya era importante. Lo será más. Según un informe de la consultora Dell'Oro Group citado en WSJ, los gastos de Amazon en centros de datos, incluidos los arrendamientos, alcanzó el año pasado el nivel más alto de la década con un 53%. La infraestructura de sus AWS no para de aumentar, y el auge de la IA hará que previsiblemente ese crecimiento vaya a más, y no a menos.

Servicios, servicios, servicios. La división en la nube de Amazon lleva muchos años siendo la protagonista de sus ingresos, y los servicios relacionados con la IA podrían catapultar dichos ingresos. En Amazon estiman que esta tecnología produzca ingresos de decenas de miles de millones de dólares en los próximos años.

Microsoft y Google se le han adelantado. Amazon es hoy por hoy la empresa con la infraestructura en la nube más importante del mundo, pero curiosamente han sido sus dos rivales las que se han convertido sus plataformas en las referentes iniciales para poder sacar provecho de servicios de IA. Azure y Google Cloud se han convertido en protagonistas para desarrolladores de soluciones de este tipo mientras Amazon, que ha llegado algo tarde a la batalla, trata ahora de recuperar terreno.

Jassy lo tiene claro. Andy Jassy, CEO de la compañía, fue el máximo responsable de AWS antes de coger el testigo de Jeff Bezos. Tiene claro que tanto AWS como la IA son vitales para el futuro el futuro de la compañía, y en mayo nombró un nuevo CEO de AWS. Se trata de Matt Garman, un directivo con experiencia en ingeniería que precisamente ha elegido para que se centre el futuro de AWS en la IA.

