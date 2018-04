Amazon trabaja en un robot para el hogar con cámaras avanzadas y visión computerizada, según Bloomberg

Puede que los caminos de Amazon sean inescrutables en cuestión de hardware, pero lo que va quedando claro es que aún les queda mucho más que lanzar y fuera del mundo del entretenimiento y más centrados en Alexa, su asistente de voz. ¿La próxima frontera? El hogar, porque parece que Amazon trabaja en un robot doméstico.

Así, tras los libros electrónicos, los tablets, los sticks para televisor, los altavoces y alguna otra incursión que no prosperó (como lo smartphones), el rey del comercio electrónico estaría considerando ampliar su incursión en la domótica y la asistencia personal. A falta de confirmación por parte de Amazon no se sabe con exactitud por dónde irán los tiros, pero tirando de fuentes y nombres en código se dibuja algo que va más allá de los altavoces Echo (estáticos).

Robots desplazándose como coches autónomos

Concretamente hablamos de las fuentes de Bloomberg, publicación que habla de un proyecto llamado "Vesta" que existe desde hace años, pero no habría sido hasta el presente cuando Amazon habría empezado a empujar su desarrollo de manera más agresiva. "Vesta", que viene de la dehesa romana del amor, la familia y el hogar (ahí el posible guiño) responde a un proyecto dirigido por Gregg Zehr, que a su vez dirige el Lab 126 de Amazon (una división de investigación y desarrollo de la empresa en California).

Esta división ha estado detrás de algunos de esos dispositivos que hemos mencionado en la introducción, como el Fire TV, los tablets Fire y los altavoces Echo (así como ese Fire Phone que no prosperó), de ahí que el río suene bastante en cuanto a la materialización de este robot.

Pero lo que no se tiene demasiado claro es que clase de robot será o qué tareas será capaz de realizar, si bien al parecer los prototipos integran cámaras avanzadas y software de visión computerizada pudiendo navegar como coches autónomos. De ahí que según las fuentes de Bloomberg (cercanas al proyecto) podría ser una especie de Alexa móvil, de modo que acompañaría a los usuarios por la casa pudiendo ser útil donde no hay ningún dispositivo Echo.

Otro aspecto que ha levantado sospechas es el habitual aumento de la oferta de empleos, así como alguna contratación. Ofertas de contratación en relación a ingenieros de software, de robótica, de sensores y otras materias que se han ido añadiendo a las del Lab 126 desde principios de año y que se sumarían a las contrataciones de personal especializado en la industria robótica que según Bloomberg se han realizado, entre los que se cuenta con Max Paley dirigiendo el trabajo en visión computerizada (ex ejecutivo de Apple).

Unos robots que no tardaríamos en conocer

Así, más que del enésimo robot aspirador, cuyas propuestas estamos viendo en cada vez más marcas, se trataría de un robot casi de compañía, más en el rol de asistente general del hogar constante. Quizás similar a CLOi, el robot que presentó LG en el CES las Vegas de este año y que tenía tareas de control central de los dispositivos del hogar entre otros papeles, como el Zenbo de ASUS y al fin y al cabo como una especie de Google Home móvil.

El CLIo de LG.

Dada la falta de confirmación por parte de Amazon aún no puede hablarse de un lanzamiento inminente. Desde la compañía se limitan a decir que no añaden comentarios a los "rumores y especulaciones".

Pero pese a esto las fuentes cercanas al proyecto hablan de que los robots empezarán a enviarse ya este 2018 a las casas de los empleados (a finales de año), iniciándose los envíos a los clientes a partir de principios del 2019. Nada definitivo, puede que las fechas se retrasen o incluso puede que finalmente no lo veamos en la calle se inicie o no esa primera fase en los hogares de los empleados, pero aunque parece que quede trabajo con los robots asistentes (viendo las demos de los que hemos citado), tratándose de Amazon no puede descartarse nada ni mucho menos, así que seguiremos atentos.

