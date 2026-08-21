Alexa+ costaba 20 dólares al mes. Amazon acaba de encontrar algo más valioso que la suscripción: meterla gratis en tu TV

Amazon llevaba meses intentando convertir Alexa+ en un producto premium. Ahora acaba de hacer algo llamativo: regalar esa tecnología. La compañía ha empezado a incluir Alexa+ sin coste adicional en todos los Fire TV compatibles de EEUU, incluso para usuarios que no están suscritos al programa Prime.

De 19,99 dólares/mes a cero. Hasta ahora fuera de ese programa el servicio costaba 19,99 dólares al mes, pero esta decisión hace que el servicio pase a ser absolutamente gratuito para los dispositivos compatibles en EEUU. La actualización que hablita dichas funciones está ya disponible en esos dispositivos, así que Amazon acaba de convertir automáticamente millones de televisores y dispositivos Fire TV en puertas de entrada a su asistente de IA.

La clave es estar en todas partes. Un chatbot de IA puede ser fantástico y aun así fracasar porque nadie se acuerda de usarlo. Era una espada de Damocles que pesaba sobre Alexa+, la teórica resurrección de Alexa que esperaba conquistar el mercado. Con esta medida Amazon impulsará sin duda el uso del servicio, porque bastará con hablarle a la TV para usarlo. En Amazon aseguran además que los usuarios de Alexa+ en Fire TV interactúan con este agente de IA el doble que con la versión anterior de Alexa.

Alexa, deja de decirme qué tiempo va a hacer. El nuevo asistente puede buscar películas y series con peticiones conversacionales, recomendar contenido según unas preferencias específicas o responder preguntas sobre o que aparece en pantalla, por ejemplo. En Amazon están intentando que Alexa deje de ser el asistente al que le preguntamos por el tiempo y se convierta en un compañero virtual que entiende el contexto y puede actuar sobre servicios y dispositivo.

Parece un regalo, pero es más que eso. Pero es que además de contestar a nuestras preguntas y peticiones, Alexa+ puede recomendar productos, facilitar compras y reforzar un ecosistema en el que Amazon ya gana dinero por muchas otras vías. Desde ese punto de vista, quienes usan Alexa+ todos los días pueden acabar siendo más valiosos que alquien que paga 20 dólares al mes pero apenas usa el asistente. La idea es sencilla: abaratas o regalas la capa de acceso a la tecnología porque eso acaba generando ingresos para el negocio.

Los modelos, que los desarrollen otros. OpenAI, Google o Anthropic están compitiendo por ofrecer los mejores modelos y agentes de IA, pero Amazon (de momento) no va por ese camino porque cuenta con una ventaja llamativa. Sus dispositivos Echo, Fire TV y su ecosistema doméstico ya están presentes en millones de hogares. Si la IA acaba siendo algo que usamos de forma cotidiana, esa distribución que ya está implícita en Amazon puede convertirse en una baza tan importante como la inteligencia del modelo.

Por ahora solo en EEUU. Amazon no ha anunciado que Alexa+ vaya a ser gratis de forma global ni que vaya a eliminar su precio en otros países. Sin embargo, la decisión deja una idea clara de sus prioridades: quizás Alexa+ no tenga que convertirse en otra suscripción de éxito para lograr ser rentable. En lugar de eso quiere demostrar que una capa gratuita puede generar más negocio que el que se planteaba con esa suscripción que antes era obligatoria para acceder a Alexa+.

En Xataka | Amazon quiere salir ganador de la carrera IA a cualquier precio. Por eso ha invertido a la vez en Anthropic y OpenAI