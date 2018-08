El rediseño de Wear OS es el último indicio de que un nuevo (y potente) smartwatch Pixel se acerca

Los relojes inteligentes basados en Wear OS no estaban muertos, estaban de parranda. Es lo que al menos parecen apuntar una serie de indicos que no han parado de llegar en los últimos meses y que parecen dejar algo muy claro: una nueva hornada de dispositivos podría llegar muy pronto, y lo haría encabezada por ese teórico Pixel Watch de Google.

El último de esos indicios proviene de la mismísima Google, que acaba de hablarnos del inminente rediseño de Wear OS. Ese rediseño plantea una plataforma mucho más centrada en la salud, la actividad física y la utilidad de su asistente, pero es que además tenemos a la vista nuevos procesadores de Qualcomm para relojes inteligentes. Más claro, agua. O casi.

Esa actualización de Wear OS estará disponible el próximo mes en todos los modelos que ya son compatibles con Wear OS, y el cambio de interfaz parece claramente destinado a hacer que el smartwatch parezca menos un móvil Android y más un reloj. Uno especialmente enfocado a monitorizar nuestra actividad física, desde luego.

Besides the Pixel 3, Pixel 3 XL, and second-gen Pixel Buds, a reliable source tells me -- with high confidence -- that Google's fall hardware event will also introduce a Pixel-branded watch. Have a great summer!

Esos cambios en la interfaz de la plataforma para relojes inteligentes de Google llega en un momento especialmente delicado. El evento para la presentación de los inminentes (y filtradísimos) Pixel 3 está a la vuelta de la esquina, y hace meses que viene rumoreándose que junto a ellos llegará el primer reloj "oficial" de Google, basado en Wear OS y nuevo miembro de la familia Pixel.

A estos dos indicios se le suma uno igualmente relevante: el nuevo SoC de Qualcomm para relojes inteligentes está al caer, y se espera su presentación el próximo 10 de septiembre. Estos procesadores plantearán por fin la renovación de los ya anticuados Snapdragon Wear 2100 que aparecieron hace tres años.

