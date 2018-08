Google Pixel 3 y Pixel 3 XL: ya se ha filtrado prácticamente todo y esto es lo que creemos saber sobre ellos

Solíamos decir que los caminos de Google son inescrutables porque no sabíamos cuál iba a ser su estrategia en áreas como el lanzamiento de móviles, pero la cosa ha cambiado bastante. Tanto que ahora parece que ya sepamos todo acerca de los Pixel 3 y Pixel 3 XL, gracias a las múltiples filtraciones que ha habido en los últimos meses.

El año pasado los Pixel 2 y Pixel 2 XL venían con un frontal relativamente convencional, un diseño familiar y dos tamaños que en ningún caso incluían doble cámara trasera, aunque el resultado de la única lente del Pixel 2 XL no ha pasado precisamente desapercibido quedando muy bien con respecto a la competencia. Y parece que este año Google se mantiene firme en este sentido a tenor de las filtraciones, veamos qué más creemos saber de los Pixel de 2018.

Dos móviles, dos cámaras frontales, una cámara trasera y un súper notch

Los primeros renders que se crearon a partir de las filtraciones que ya se iban acumulando nos mostraron dos modelos de Pixel 3, por lo que parece que Google mantendrá un año más la apuesta por una dupla de terminales, con distintos tamaños y características. Se llegó a comentar hacia abril de este año que no serían dos, sino tres, habiendo un tercero de gama media, aunque esto no ha vuelto a sonar en adelante.

El que sería el "pequeño", el Google Pixel 3, vendría con una pantalla de 5,4 pulgadas, con marcos reducidos, formato 18:9 y sin muesca. Un dispositivo con unas dimensiones de 145,6 x 68,2 x 7,9 milímetros con una sola cámara trasera, parte que estaría construida en cristal usando metal para el resto.

El grande, el Pixel 3 XL, integraría un panel OLED de 6,2 pulgadas (de nuevo fabricado por LG, esperemos que habiendo corregido los problemas del Pixel 2 XL) con formato 19:9 y resolución de 1.440 x 2.960 píxeles que queda bajo un considerable notch. Un terminal con unas dimensiones de 158 x 76,6 x 7,9 milímetros, 8,6 milímetros debido a esa única cámara trasera.

El que parece ser el Google Pixel 3 XL. Imagen: Максим Хорошев

La doble cámara la han ubicado al parecer en la parte frontal. Una doble lente que serviría para mejorar un modo retrato que ya daba buenos resultados en la anterior edición recurriendo únicamente al software y quizás también para su propio sistema de reconocimiento facial avanzado.

A falta de confirmarse las dimensiones, lo que sí se ha repetido en las sucesivas filtraciones son esos frontales con la muesca para el XL y lo que parece la doble cámara frontal. La última y casi definitiva ha sido la de la persona que se está paseando por Toronto tranquilamente con su Pixel 3 XL, quien conscientemente o no ha tenido su propio reportaje fotográfico.

Gracias a esto vemos que el diseño se mantiene con respecto al acabado en dos tonos, ya que en fotografías anteriores también se ha visto una trasera con este acabado doble en cuanto al color blanco. Lo veíamos de hecho justo ayer, en lo último que se publicó (siendo fotografías con buena calidad y en detalle tanto del terminal como de todo lo que contiene la caja.

Sin minijack y con lo último en procesadores

Los móviles de Google para 2018 integrarán con bastante probabilidad lo último en procesadores de Qualcomm, el Snapdragon 845, que irá acompañado de 4 ó 6 GB de RAM (esto último al menos en el caso del 3 XL). Para el almacenamiento habría opciones de 64 y 128 GB, todo esto alimentado del una batería de 3.430 miliamperios/hora para el Pixel 3 XL.

Según la filtración que mostrábamos antes, la caja de las versiones de prueba incluye el cargador con el cable de USB tipo-C a USB tipo-C, un adaptador USB-OTG, un adaptador de USB tipo-C a jack de 3,5 mm y unos auriculares USB-C. De hecho, podíamos ver también los que parecen ser los nuevos Pixel Buds, auriculares con cable pero con conexión USB tipo-C.

Con esto y con las fotografías vemos que Google sigue apostando por un móvil libre de minijack de audio, confirmándose también por un vídeo del filtrador (Максим Хорошев) que contará con carga inalámbrica.

Lo que rinde la única cámara

Apple, LG y Huawei retomaron la doble cámara trasera hace unos años tras no haber visto ninguna apuesta más así en la gama alta desde el HTC One M8, cada uno siguiendo un camino distinto en cuanto a su aplicación. Posteriormente vinieron Samsung, Xiaomi, Sony y otros de los fabricantes habituales, algunos haciéndose esperar bastante, pero parece que el turno aún no llega para Google.

Tal y como han mostrado las numerosas filtraciones, los Google Pixel 3 dispondrán de una única cámara trasera de 12,2 megapíxeles y una doble cámara frontal de 8,1 megapíxeles. Aunque más que las especificaciones lo llamativo es que al parecer ya hay muestras disponibles de su resultado, como vemos por lo filtrado por Хорошев (aquí una carpeta en Google Drive con todas las fotografías, y la verdad es que tienen buena pinta).

Ficha técnica de los Google Pixel 3 (según las filtraciones)

Google Pixel 3 Google Pixel 3 XL Pantalla 5,4 pulgadas 18:9 6,2 pulgadas 19:9 Resolución - 1.440 x 2.960 px Procesador Snapdragon 845 Snapdragon 845 RAM 4 GB 6 GB Almacenamiento 64/128 GB 64/128 GB Cámaras Trasera: 12,2 megapíxeles Frontales de 8,1 megapíxeles Trasera: 12,2 megapíxeles Frontales de 8,1 megapíxeles Dimensiones 145,6 x 68,2 x 7,9 mm 158 x 76,6 x 7,9 mm Batería - 3.430 mAh Otros Resistencia al agua y al polvo, reconocimiento facial, lector de huellas Resistencia al agua y al polvo, reconocimiento facial, lector de huellas

Imagen | Wylsacom

En Xataka | El Pixel 3 XL llegará con nuevo diseño de "pantalla completa" con 'notch' y doble cámara frontal, según Mark Gurman