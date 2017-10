Google Pixel Buds, la clave de estos auriculares inalámbricos es Google Assistant, no el diseño

El evento de Google de hoy no en vano se llama Made by Google, hemos visto diferentes productos presentados por la marca, desde los nuevos Pixel 2 y Pixel 2 XL o los nuevos Google Home hasta la curiosa cámara Google Clips, sin olvidarnos del nuevo Google Pixelbook por ejemplo. Sin embargo, algo que nadie se esperaba era unos auriculares inalámbricos por parte de Google.

¿Una respuesta a Apple y sus AirPods? ¿Un gadget más del que sacar beneficio? No, más bien una necesidad, para cubrir la ausencia del conector de auriculares jack de los nuevos Pixel 2 y Pixel 2 XL. Google ha diseñado sus propios auriculares inalámbricos (que no son del todo inalámbricos por el cable que los une), donde la compatibilidad con los teléfonos Pixel y Google Assistant son los protagonistas.

Inteligentes, cómodos y con una autonomía que no sorprende

La idea de Google con estos Pixel Buds es facilitarnos el día a día de una forma mucho mayor a la que lo haría unos auriculares normales. Esto lo consigue con la conectividad inalámbrica, pero también con la inteligencia de Google Assistant. Basta con que toquemos el auricular derecho para invocar a Google Assistant, desde donde podremos reproducir música, hacer llamadas, indicaciones en mapas, notificaciones...

Pero quizás lo má sorprendente sea la traducción instantánea. Podemos estar hablando con otra persona en idiomas distintos y los auriculares escucharán lo que dice el otro usuario para traducirnos al momento cada frase. Si los dos usuarios cuentan con unos Pixel Buds, los dos podrán hablar en su idioma. Veremos en el uso real cómo traducen de bien, pues hacen uso de Google Translator y la inteligencia artificial.

Conectar los auriculares inalámbricos por Bluetooth siempre ha sido un engorro, ya que debemos emparejarlos una y otra vez cuando cambiamos de dispositivo. En este sentido los Pixel Buds ofrecen una solución similar a la de Apple con el chip W1 de los AirPods, cuando los abrimos nos aparece una notificación en el teléfono (con Android Nougat o superior) para emparejarlos.

El diseño en sí no es tan bueno como el resto de las características de los Pixel Buds. El primer punto negativo lo encontramos en el hecho de que tengan un cable que une los dos auriculares. Pero lo que sí que no convence es la parte exterior de cada auriculares, una especie de almohadilla mucho más grande que el interior. Quizás la justificación sea que esta almohadilla también nos sirve para controlar los auriculares, pues es táctil y tiene controles de volumen, reproducción o acceso a Google Assistant.

La autonomía de los Pixel Buds no llega a sorprender, pero esto no significa que no sea la adecuada. Al igual que otras alternativas, ofrece un total de aproximadamente 5 horas de reproducción. Vienen con un estuche para guardarlos, y este estuche nos ofrece hasta 24 horas más de autonomía. Es decir, no vas a quedarte sin batería durante el día, pero tampoco supone una ventaja respecto a otras marcas. Falta por ver si tiene alguna especie de carga rápida.

Versiones y precio de los Pixel Buds

Los Pixel Buds vienen en tres colores, los mismos colores que los teléfonos Pixel 2: negro, blanco y azul claro. ¿Su precio? 159 dólares y de momento se distribuirán en los mismos países que los nuevos teléfonos. Por lo tanto, seguramente lleguen a España junto a los Pixel 2 y Pixel 2 XL a finales de este año, con su correspondiente precio en euros, ¿179 euros al cambio?

