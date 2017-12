Comparativa de apocalipsis: diluvios, impactos fatídicos o el próximo disco de las Spice Girls

Hoy en día nos quejamos de los spoilers en las redes sociales y resulta que el mayor spoiler de todos los tiempos, el de nuestro fin, el cual ya nos dijo Nostradamus en el siglo XVI. De cara a este irremediable desenlace, desde Xataka hemos querido hacer esta (última) comparativa de los distintos tipos de apocalipsis que ha sufrido nuestro planeta o son candidatos a marcar el storyboard hasta nuestro propio "The End".

Lamentablemente en esta ocasión no podemos elegir el final para nuestro planeta tal cual lo conocemos y/o para nuestra propia especie, pero dado que ya ha habido alguna antesala y gracias a los modelos informáticos podemos crear diversas escalas que permiten hacer un tú a tú de los distintos apocalipsis. Enfrentamos diluvios, amenazas espaciales y otras catástrofes viendo sus principales características, ¿cuál es el mejor final que podríamos tener?

Impacto de un meteorito o planeta

Dejémonos de conjeturas y hablemos desde un punto de vista científico: las agencias espaciales contemplan la posibilidad de que un cuerpo celeste impacte contra nuestro planeta y se están preparando para ello desde hace años. Además, los impactos de rocas espaciales son más frecuentes de lo que parece, y si no que os cuente un dinosaurio qué tal es sobrevivir al choque de un gran meteorito... Oh, wait.

¿Cómo sería nuestro final si se debiese a un impacto de un asteroide u otro cuerpo? Como vimos precisamente al hablar de la extinción de los dinosaurios en el anterior enlace, el impacto del asteroide responsable dejó un cráter de 180 kilómetros tras liberarse una energía equivalente a 10.000 millones de bombas de Hiroshima.

Además del impacto están las consecuencias, pudiendo quedar unas condiciones que resultarían mortales para la gran mayoría de seres vivos

Más allá de la explosión están sus consecuencias, que podrían ser la liberación de grandes cantidades de azufre a la atmósfera produciendo un colosal cambio climático y un tremendo hedor (¿os es familiar el olor a huevo podrido? Dad las gracias a este elemento de la tabla periódica).

Unas condiciones que resultarían mortales para la gran mayoría de seres vivos eucariotas. De hecho, con aquel impacto de hace 66 millones de años no sólo desaparecieron los dinosaurios, sino que tres cuartas partes de las especies de animales y plantas dejaron de existir junto a aquellos reptiles.

Además, no sólo hemos de tener en cuenta el impacto de asteroides. Como recordamos al hablar de predicciones apocalípticas (el medio que avisa, no es traidor), el numerólogo David Meade predijo que el planeta invisible X iba a chocar contra el nuestro el 23 de septiembre de 2017.

Y aunque la NASA al final tuvo razón y no hubo impacto, quizás el Planeta X siga de camino hacia la Tierra y simplemente se deba a un retraso por tráfico espacial o por algún otro motivo. Al fin y al cabo no sería la primera vez que a la NASA se le escapa algo y lo acabamos detectando los amateurs.

Apocalipsis zombie

Por ahora los zombies son un elemento principal del contenido de entretenimiento como la serie de muertos vivientes por excelencia, 'The Walking Dead'. En ocasiones incluso nos echamos unas risas con películas como 'Shaun of the Dead', pero ya serán menos las carcajadas si los cementerios empiezan a ponerse patas arriba (nunca mejor dicho) y empezamos a oír golpes contra nuestras puertas y ventanas reclamando cerebros frescos.

Aún no tenemos registros científicos de avistamientos de zombies o exámenes post-post-mortem de alguno de estos seres, pero no podemos descartar que nuestro final como especie llegue de la mano de unos congéneres que llevan años, décadas o incluso siglos con algo más que un agujero en el estómago. Los zombies no te van a discriminar por coeficiente intelectual o por tests de inteligencia; si tienes cerebro y estás vivo, eres susceptible de ser presa.

Si tienes cerebro y estás vivo, eres susceptible de ser presa

Apocalipsis robot

Otro final que nos hemos cansado de avanzar aquí, sobre todo desde que las grandes mentes avisaban de que con tanto avance con la inteligencia artificial y la robótica al final esto se nos iba a volver en contra. Ahora mismo es habitual que con cierto poder adquisitivo estemos rodeados de máquinas, desde electrodomésticos hasta los dispositivos electrónicos, por lo que la situación crítica sería el precio a pagar por buscar la máxima comodidad.

Hemos dejado que nos vigilen, que controlen las cerraduras del hogar, nuestra alimentación, la limpieza, nuestra identidad e incluso nuestro dinero. Y creando dispositivos como la Thermomix y otros robots de cocina, cargados con cuchillas y otras armas potenciales, se lo hemos puesto en bandeja.

I just got to pilot an awesome (and huge) robot thanks to Hankook Mirae Technology. Nice! #MARS2017 pic.twitter.com/MvN6ghEYFi — Jeff Bezos (@JeffBezos) 20 de marzo de 2017

No será necesario un ejército de androides que nos atemorice, de hecho otras morfologías pueden ser mucho más amenazantes (a ver quién se enfrenta a una Roomba enfurecida). Estaba claro que la inteligencia artificial iba a evolucionar ella sola hasta el punto de ser tan lista como para no atender a las órdenes de algo tan blando y endeble como un ser humano.

Diluvio

Quizás nos estemos centrando en la robótica y en otras hipótesis cuando una de las menos rebuscadas puede ser una que, según a quién preguntes, ya habría ocurrido. La segunda oportunidad por antonomasia es aquel Diluvio Universal que limpió nuestro planeta para salvar dos ejemplares de cada especie, incluyendo a Noé y a su esposa, pero puede que la Tierra necesite otro baño purificador.

De hecho el matemático Johannes Stöeffler ya creyó que en 1524 habría un diluvio universal basándose en una serie de conjunciones planetarias bajo el signo de Piscis. Estaba claro: si Piscis, agua. Pero finalmente no hubo diluvio, lo cual estuvo bien para las especies pobladoras del planeta pero fue un bajón para los que se habían preparado construyendo barcos y arcas.

Ante un ineludible final, y visto que nos hemos cargado la dinámica y los ciclos meteorológicos de nuestro planeta, no puede descartarse que perezcamos bajo millones de toneladas del líquido elemento. Por suerte, muchos de nuestros dispositivos ya tienen certificación de resistencia IP68 y las cámaras de acción aguantan cada vez profundidades mayores, así que puede ser más llevadero si intentamos trasmitirlo por Instagram Stories o YouTube.

Apocalipsis animal

Son nuestra dieta, nuestra mascota, nuestro entretenimiento... Son muchos los abusos que el ser humano, en un permanente alarde antropocentrista, ha cometido con otras especies durante muchos años. ¿Y si como las máquinas los animales se alzasen en conjunto contra el Homo sapiens sapiens?

¿Nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo?

Sólo teniendo en cuenta las mascotas la amenaza no es nada despreciable; es sabido que en esta casa somos amantes de los gatos (y de algún perro excepcionalmente) y por tanto pasamos a ser potenciales víctimas si nuestros queridos felinos apuntan hacia nosotros con sus garras. De hecho, ya tenemos indicios de que la revolución podría estar fraguándose gracias a un análisis de cámaras de vigilancia.

Ataque extraterrestre

En el amor y en la guerra todo vale, y aunque hayamos intentado enviar mensajes de paz y presentaciones de varios tipos a otras posibles civilizaciones no podemos descartar que en un momento dado seamos un objetivo a batir. Igual nos hemos pasado de listos al reírnos de algunas teorías sobre la existencia de extraterrestres y ahora el karma nos la devuelva en forma de exterminio mundial.

De hecho, hace poco saltaba a los titulares el hallazgo de una bacteria en la Estación Espacial internacional que podría tener origen extraterrestre. Quizás la película 'Life' en sí fuese un spoiler de lo que se nos avecina próximamente y que lo que empieza con experimentos acabe con extinción.

Puede que antes de que ocurra el Pentágono comparta todo lo que averiguó sobre OVNIs en el programa cuya existencia confirmaron recientemente. ¿Y si resulta que estábamos avisados? Aunque sea así ya será tarde si finalmente nuestro final viene de la mano de seres de otro lugar del universo, pero lo que sí esperamos es que antes de eliminarnos al menos nos aclaren si la Tierra es plana o no, ya que vienen de fuera.

Apocalipsis autogeneradas

Quizás nos toque dejar de echar balones fuera porque nos hemos buscado nuestro propio final. El cambio climático se ha consolidado como una realidad en los últimos años, aunque el actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump haya intentado desdramatizar el asunto, y ya vimos que durante 2017 la Tierra batió bastantes récords en cuanto a su progresiva destrucción.

Ya lo dijeron 15.000 científicos: "nos estamos quedando sin tiempo para salvar la tierra"

Ya lo dijeron 15.000 científicos: "nos estamos quedando sin tiempo para salvar la tierra". Pero a palabras científicas, oídos sordos, y la cuenta atrás fue más fugaz de lo esperado, para la satisfacción de Nostradamus y el resto de profetas del apocalipsis.

La reunión de las Spice Girls

En la antigüedad la observación astronómica fácilmente viraba a astrológica, y hay mucha diferencia aunque de una a otra sólo parezca cambiar una letra. Uno de los fenómenos más habituales en las referencias astrológicas es la posición relativa de los astros, como la que veíamos antes del alineamiento de planetas y la constelación de Piscis.

No se ha demostrado que estas posiciones relativas tengan un efecto directo sobre nuestro planeta, pero ¿y si la conjunción ocurre de exosfera para dentro? ¿Y sin son cinco poderosos elementos los que se vuelven a unir, como imanes errantes, para crear un súper ente apocalíptico?

Que podría ocurrir algo really-really fuerte. No puede ser coincidencia que las Spice Girls planeen unirse para sacar un nuevo disco en 2018 y ése sea el año en el que moriremos todos. Si aquel meteorito de hace 66 millones de años equivale a diez bombas de Hiroshima, no podemos imaginar a cuántas equivaldrá la reunión de estos seres ultrapoderosos y la reproducción de su álbum.

El segundo trabajo del grupo, de hecho, podría haber sido toda una declaración de intenciones, llamado 'Spiceworld'. En aquel momento hubo diferencias entre las cinco y su plan se tambaleó, pero llegaron a dominar al mundo al son del 'Wannabe' y no hay que menospreciar el alcance que puede tener lo que están preparando. A la espera de modelos informáticos que expliquen la onda expansiva y las nubes de gases tóxicos que puedan surgir, no nos queda otra que prepararnos (y construir un búnker).

Apocalipsis, la comparativa

Os dejamos a modo de resumen unas tablas comparativas según el tipo de fin del mundo, a la espera de conocer cuál será finalmente el desenlace.

Impacto Ap. zombie Ap. robot Diluvio Duración Variable, de unas horas a más de un día (según el cuerpo que impacte y el punto desde el que se cuente) Variable, varias semanas (según la dureza de los comandos resistentes) Entre 24 y 48 horas Varias semanas Especies afectadas Entre el 50 y el 90% de animales y plantas Ser humanos Ser humanos El 85% de animales y plantas Letalidad (escala de 0 a 10) 6-10 10 10 10 Dolor (escala de 0 a 10) 2-10 (según cercanía al impacto) 8-10 8-10 6 ¿Seguirá habiendo planeta Tierra? Según el cuerpo que impacte Sí Sí Sí, pero más azul

Ap. animal Extraterrestres Ap. autogeneradas Spice girls Duración 48-72 horas(según lo unidas que estén las especies atacantes) Variable, de unas horas a más de un día (según el número de naves invasoras y el punto desde el que se cuente) Varios años (ya estarían sucediendo) Unas horas(Desde el momento en que el single sonase en las principales plataformas de streaming) Especies afectadas Ser humano (variable por reyertas internas) Variable (probablemente todos los vertebrados y vegetales superiores) Ser humano y eucariotas superiores Ser humano y mascotas Letalidad (escala de 0 a 10) 9-10 8-10 8-10 10 Dolor (escala de 0 a 10) 7-10 Variable(Según técnica empleada) 2-8 9-10 ¿Seguirá habiendo planeta Tierra? Sí, e irá a mejor Probablemente no Sí, pero tenderá a parecerse a la Luna Probablemente no

En Xataka | La próxima gran extinción ya está en marcha y en esta web la puedes seguir en directo