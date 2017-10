21 predicciones apocalípticas que afortunadamente no se han cumplido

El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: «¡El tiempo ha terminado!

Apocalipsis 10:5-6

El Apocalipsis, el Armageddon, el Ragnarok, el Día del Juicio Final, el Doomsday. Vamos, el dichoso Fin del Mundo. Tal evento ha sido una obsesión para casi todas las culturas y religiones sobre La Tierra por lo que muchos lo han predicho a lo largo de los tiempos. En este artículo vamos a recopilar 21 predicciones del Apocalipsis que, afortunadamente, han caducado ya. Videntes, científicos locos, el Anticristo, meteoritos, culturas precolombinas, profetas, el alzamiento de las máquinas, sectas, plagas, iluminados... de todo, como en botica.

El milenialismo

¿Cuándo?: 1 de enero de 1000

¿Quién?: Papa Silvestre II

La era de Jesucristo iba a durar tan sólo 1000 años. Luego borrón y cuenta nueva. Y no lo decían locos iluminados. Lo decía el mismísimo Papa de Roma.

Estas predicciones desataron el caos por toda Europa y grandes peregrinaciones a Jerusalen. Al final, el primer día del nuevo milenio, algo de resaca y poco más.

(Casi) Mil años después, Fernando Arrabal, en uno de los más bizarros y brillantes momentos de la televisión en España, volvió a poner el término de moda. Cojones. Ya.

La natividad mística

¿Cuándo?: 1504

¿Quién?: Sandro Botticelli

En 1500 el mítico artista renacentista Sandro Botticelli pintó un oleo sobre tela representando el nacimiento de Jesucristo. Ya sabes, el pesebre, el buey, los pastorcillos... y referencias al Libro del Apocalipsis en su inscripción superior:

Este cuadro de finales del año 1500, durante las turbulencias de Italia, yo, Alessandro, lo pinté en el tiempo medio después del tiempo, según el XI de san Juan en el segundo dolor del Apocalipsis, en la liberación de los tres años y medio del Diablo; después será encadenado en el XII y lo veremos como en el presente cuadro.

Los expertos llegaron a la conclusión de que Botticelli anunciaba el Fin del Mundo para 1504. Pasó 1504 y nada pero el cuadro puedes disfrutarlo en la National Gallery de Londres.

El diluvio germánico

¿Cuándo?: 20 de febrero de 1524

¿Quién?: Johannes Stöeffler

El amigo Johannes Stöeffler era un matemático y astrónomo alemán que en 1499, y basándose en un gran número conjunciones planetarias bajo el signo de Piscis (muy científico todo), anunció a bombo y platillo el Fin del Mundo en 1524 debido a un diluvio universal.

La cosa se hizo viral (todo lo viral que se podía hacer algo en la Edad Media, claro) y se construyeron mucas arcas y embarcaciones por toda Europa en los años anteriores a la predicción. Como no podía ser de otra manera, 1524 fue un año de pertinaz sequía y Stöeffler perdió toda su credibilidad como profeta.

Colón, de profesión profeta

¿Cuándo?: 1658

¿Quién?: Cristobal Colón

Además de marino, descubridor y conquistador, Cristobal Colón era muy aficionado al esoterismo y a montarse sus películas leyendo la Biblia. En su últimos años de vida escribió un libro titulado el 'Libro de las profecias' donde venía a decir que el descubrimiento de América no era más que otro signo más del plan de Dios que culminaría en 1656 o 1658 con la segunda venida de Cristo y el Fin del Mundo (e inicio de uno nuevo).

Colón ya llevaba 150 años muerto por lo que no pudo ser testigo de que Cristo no se presentó cuando el había predicho.

El segundo advenimiento shaker

¿Cuándo?: 1792 - 1794

¿Quién?: Los shakers

Los shakers son los seguidores de un movimiento religioso escisión del cuáquero llamado Sociedad Unificada de Creyentes en la Segunda Aparición de Cristo. Obviamente con ese nombre han predicho muchas veces la llegada de Cristo y el Apocalipsis. Las dos primeras fueron en 1792 y 1794.

Ante esos fracasos de predicciones fueron relajando su actividad profética. A día de hoy, este grupo religioso pionero en la igualdad de género y firme en contra del matrimonio y la unidad familiar, resiste en las zonas rurales de Nueva Inglaterra.

El segundo advenimiento adventista (I)

¿Cuándo?: 28 de abril de 1843

¿Quién?: Los adventistas

William Miller fue un pastor baptista estadounidense al que muchos consideran el padre del adventismo. Sus seguidores se contaban por millares y se hacían llamar milleristas (como los believers pero en plan decimonónico).

El buen pastor estaba obsesionado con la segunda llegada de Cristo y, por ende, con el Apocalipsis. Lo predijo para el 28 de abril de 1843... luego para el 31 de diciembre de 1843... luego para el 21 de marzo de 1844. Tantos fiascos hicieron que los milleristas se sintieran estafados y le abandonaran formando otros movimientos como los Adventistas del Séptimo Día pero será mejor que no adelantemos acontecimientos.

El cometa Halley (I)

¿Cuándo?: 20 de abril de 1910

¿Quién?: Camille Flammarion

Cada 74 o 79 años la órbita del cometa Halley le acerca a la Tierra y durante unas horas es visible para el ojo humano. En su aparición de 1910 el, hasta entonces prestigioso, astrónomo francés Camille Flammarion pronosticó que los gases tóxicos de la cola del cometa se introducirían en la atmosfera terrestre y acabaría con toda vida humana.

Las ventas de las máscaras de gas y de unas denominadas "pastillas del cometa" que te volvían inmunes a los gases fueron tremendas por todo el mundo. Luego llegó el 20 de abril, hubo un bonito espectáculo y todo siguió su curso.

Helter Skelter

¿Cuándo?: 1969

¿Quién?: Charles Manson

En la nochevieja de 1968 Charles Manson reunió a su Familia y les reveló finalmente lo que había descubierto estudiando el Libro de las Revelaciones y escuchando el 'White Album' de los Beatles, en especial la canción 'Helter Skelter' (e imaginamos que tomando mucha droga): en 1969 se iba a iniciar una guerra racial entre negros y blancos que iba a salirse de madre y terminar con la raza humana.

Para esto era necesario que ellos, La Familia, cometiera una serie de asesinatos que prendiera la mecha. Sharon Tate, los LaBianca y otras cuatro personas fueron asesinadas durante el 9 y el 10 de agosto pero ninguna guerra apocalíptica sucedió. En vez de eso Manson y compañía terminaron con sus huesos en la cárcel y sus nombres en la cultura popular.

Bonus: aquí explican como llegó Manson a sus desquiciadas conclusiones.

El efecto Júpiter

¿Cuándo?: 10 de marzo de 1982

¿Quién?: John Gribbin, Stephen Plagemann

Estos dos astrofísicos publicaron en 1974 un libro de divulgación llamado "El efecto Júpiter" en el que aseguraban que el alineamiento de los planetas previsto para el 10 de marzo de 1982 sería catastrófico y que, entre otros dramas, habría un gran terremoto en la falla de San Andrés.

Afortunadamente los planetas se alinearon pero nada pasó... y menos mal, que eso hubiera significado que el que esto escribe no hubiera nacido por días. Terrible para todos vosotros el quedaros sin mis dotes sin igual para el chiste malo y la comparación absurda.

El cometa Halley (II)

¿Cuándo?: 29 de abril de 1986

¿Quién?: Leland Jensen

El cometa Halley volvió a asomarse a la Tierra en 1986. Para entonces muchos habían profetizado o predicho ya sus nefastas consecuencias para el planeta y sus habitantes. Nos quedamos con la de Leland Jensen, líder de una secta que ya había predicho un holocausto nuclear para 1980, que aseguraba que el cometa entraría en la órbita terrestre y provocaría grandes terremotos e inundaciones que conllevarían el fin del mundo tal y como lo conocemos.

Esta vez ni siquiera sus discípulos parecieron hacerle mucho caso. Es lo que tiene predecir Apocalipsis como churros, que pierdes credibilidad.

La guerra termonuclear

¿Cuándo?: 23 de abril de 1990

¿Quién?: Elizabeth Clare Prophet

La señora Prophet, líder de una iglesia llamada Iglesia Universal y Triunfante (baja Modesto), hizo honor a su apellido y profetizó una guerra termonuclear devastadora para abril de 1990. Ella y sus seguidores se retiraron a un bunker en los bosques de Montana.

Para nada porque, a pesar de que el reloj del Apocalipsis estaba por aquel entonces más cerca de la medianoche que casi nunca, ninguna guerra termonuclear comenzó. Ante el fracaso visionario la iglesia (muy beligerante contra la música rock) casi desapareció.

Harold Camping, el guinness de los agoreros

¿Cuándo?: varias veces entre 1994 y 2011

¿Quién?: Harold Camping

Escritor y locutor de radio cristiano, Harold Camping llegó a profetizar hasta cinco fechas distintas para el Día del Juicio Final. Léase:

6 de septiembre de 1994

29 de septiembre de 1994

2 de octubre de 1994

31 de marzo de 1995

21 de mayo de 2011

Camping era (porque ya murió, si no seguiría erre que erre) ferviente seguidor de la teoría de La Partida: del Apocalipsis se salvarán un grupo de personas que subirán al Cielo junto a Dios. Para el evento de 2011 profetizó que 200 millones de personas serían de La Partida. Aproximadamente un 3% de la población mundial. Me suena de algo.

Las puertas del cielo

¿Cuándo?: 26 de marzo de 1997

¿Quién?: Marshall Applewhite

Marshall Applewhite, el líder de la secta Heaven's Gate, afirmaba que el cometa Hale-Boop acabaría con la vida en la Tierra y que la única manera de escapar a este Armageddon era suicidarse, acto con el cual subirían a una nave espacial gigante que viajaba escondida detrás del cometa.

A pesar de lo ridículo del planteamiento, Applewhite consiguió que otros 38 miembros de su culto además de él se suicidaran el 26 de marzo de 1997, horas antes del paso del cometa. Terrible.

El rey de terror de Nostradamus

¿Cuándo?: 1999

¿Quién?: Nostradamus

Imposible escribir un artículo de este tipo sin mencionar al visionario entre los visionarios, el francés Michel de Notre-Dame. Nostradamus para los amigos (de lo esotérico).

Para 1999, justo antes del cambio de Milenio, el bueno de Nostradamus escribió una de las profecías más famosas de las incluidas en el libro 'Las profecías' (perdón, por la redundancia profética):

El año mil novecientos noventa (y) nueve, siete meses, del cielo vendrá un gran rey de terror, para resucitar al gran rey de Angoulmois antes, después Marte reinar por fortuna.

Al final el rey de terror no vino y no hay constancia de que Angoulmois, sea quien sea, resucitara. Shame on you, Nostradamus, shame of you.

El eclipse, la MIR y París en llamas

¿Cuándo?: 11 de agosto de 1999

¿Quién?: Paco Rabanne

Los últimos años del siglo XX, conforme se iba acercando el cambio de milenio, fueron prolíficos en predicciones del Apocalipsis. Una de las más recordadas fue la del modisto español afincado en Francia Paco Rabanne.

Rabanne, aficionado al esoterismo y estudioso de Nostradamus, anunció que con el eclipse del 11 de agosto de 1999 la estación MIR iba a caer sobre París y que sería el inicio del Fin del Mundo. Tan convencido estaba que se retiró de la moda. Sin embargo la MIR sigue en órbita y el mundo, a trompicones, eso sí, ha seguido su curso.

El efecto 2000

¿Cuándo?: 1 de enero de 2000

¿Quién?: agoreros variados

A mitad de los 90 las publicaciones informáticas empezaron a verse inundadas por una teoría que decía que el uso de sólo dos dígitos para representar el año en muchos sistemas informáticos iba a hacer que cuando llegara el cambio de milenio estos sistemas se fueran al garete y volveríamos a la Edad de Piedra.

Pronto este presunto bug del efecto 2000 o Y2K trascendió a la prensa generalista y un cierto pánico se llegó a instalar entre la gente. Las grandes empresas y los gobiernos tuvieron incluso que emitir comunicados indicando que habían hecho todas las pruebas necesarias y que todo estaba controlado.

Nunca sabremos que hubiera pasado si no se hubiera dado la voz de alarma, si nada hubiera pasado de igual forma o si ahora nos encontraríamos en taparrabos buscando refugio en cuevas. Lo que si conocemos son los escasos efectos que realmente provocó este efecto 2000.

El segundo advenimiento adventista (N)

¿Cuándo?: 2001

¿Quién?: Los adventistas del séptimo día

Surgidos como escisión de los milleristas, los Adventistas del Séptimo Día también han sido a lo largo de los años muy prolíficos a la hora de predecir el segundo advenimiento de Cristo y el consecuente Apocalipsis (y equivocarse, claro). Por ejemplo para 2001.

Pero estos A7D le dieron un giro a la profecía típica: antes de la nueva subida del Mesias aparecerían tres naves espaciales a las que sólo los fieles podrían subir y, gracias a ellas, huir del trágico destino de la Tierra.

El LHC y los agujeros negros

¿Cuándo?: 10 de septiembre de 2008

¿Quién?: agoreros diversos

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC por sus siglas en inglés) es un acelerador de partículas de 17 kilómetros de circunferencia desarrollado por el CERN y ubicado debajo de los Alpes entre Francia y Suiza. Mientras se desarrollaba muchas fueron las voces dentro de la misma comunidad científica alertando sobre su peligrosidad, hablando incluso de que podría producir agujeros negros que se tragarían la Tierra y todo lo que hubiera cerca.

Incluso en el Daily Mail se preguntaban, con poco amarillismo, si íbamos a morir ese miércoles. Al final se puso en marcha sin ningún problema y gracias a él, entre otras cosas, se ha podido confirmar la existencia del bosón de Higgs.

Apocalipsis Maya

¿Cuándo?: 21 de diciembre de 2012

¿Quién?: los mayas (obviamente)

La profecía apocalíptica con mayor predicamento y seguidores de los últimos tiempos ha sido la que supuestamente hicieron los mayas con su calendario. Un calendario que terminaba el 21 de diciembre de 2012 y después a otra cosa mariposa.

Ante esto diversos estudiosos se pusieron a estudiar (perdón por la redundancia) escritos mayas y encontraron profecías sobre violencia, cambio climático, catástrofes naturales... cercanas a esa fecha.

Vamos, que tenía buena pinta pero al final nada, como siempre. Al 21 de diciembre le siguió el 22. Y además la lotería no nos tocó tampoco (por lo menos a mi). Todo mal.

La tormenta de Rasputín

¿Cuándo?: 23 de agosto de 2013

¿Quién?: Grigori Rasputín

El sacerdote, hombre místico y consejero de los zares Grigori Rasputín también predijo en Fin del Mundo, faltaría más. Según el siberiano, muy aficionado a profetizar, el 23 de agosto de 2013 una tormenta de fuego "devoraría la vida en la Tierra y después de ello la vida en la Tierra morirá y en ella reinará el silencio de las tumbas". Todo ello acompañado de Cristo de nuevo ascendiendo a los cielos. Afortunadamente, sobrevivimos a aquel agosto de 2013.

Bonus track: si hablo de Rasputín y no pongo la canción de Boney M, reviento. Perdonadme.

El planeta invisible

¿Cuándo?: 23 de septiembre de 2017

¿Quién?: David Meade

Sí, hace tan sólo dos semanas había previsto un Apocalipsis. O por lo menos así lo creía David Meade, un numerólogo australiano autor del libro 'Planet X, The 2017 Arrival'.

Según Meade, Nibiru, un planeta que el ufólogo ruso Zecharia Sitchin afirmaba haber descubierto investigando unas tablillas babilónicas y que tiene una órbita solar de 3600 años, iba a chocar con la Tierra el 23 de septiembre de 2017. Esto se debía a que 33 días antes hubo un eclipse total de sol y 33 es la cifra mágica: la edad de Cristo y las veces que se menciona a Dios en las sagradas escrituras.

La NASA, ante la sorprendente inquietud de muchos, sacó un comunicado para negar este hecho. Obviamente la NASA, como casi siempre, tenía razón y aquí seguimos.

Hasta aquí los Apocalipsis predichos y caducados pero todavía quedan muchos cuya fecha está por llegar, como el efecto 2038, las profecías sobre la IA de Elon Musk, el fin del mundo predicho por Isaac Newton para 2060 (sí, ese Isaac Newton) o la próxima pasada del cometa Halley... y, a la vista de como está el patio, lo mismo habría que pedir por favor que alguna predicción fuera real, ¿no?. Eso sí, que me pille en uno de estos bunkers.

Imagen de cabecera | Fotograma de la T3 de 'The Leftovers'