Madrid es invivible. Hemos tratado el tema en reiteradas ocasiones en Xataka. Dejando a un lado que la ciudad se ha convertido en una suerte de megaestadio para cobijar megaconciertos, megafestivales, megacarreras de Fórmula 1 y megaencendidos de luces navideños, Madrid es hoy por hoy invivible en el término más básico de la palabra.

Al menos si tu salario se asemeja al salario medio de este país. No digamos si estás por debajo de los 2.775 euros brutos/mes que se ganan en la Comunidad de Madrid, superada en 2025 por País Vasco y Navarra, regiones donde se gana más dinero. El agujero negro laboral que va succionando todo lo que se mueve alrededor lo explica en parte el millón de personas que, se prevé, crecerá la región en los próximos 15 años. En siete años, los pueblos de menos de 5.000 habitantes han crecido entre un 14 y un 16%.

Ese crecimiento poblacional está colapsando la ciudad. Cada mañana, las carreteras de la región se convierten en una ratonera. Y el transporte público no da abasto, con el Metro saturado en las horas puntas y un servicio de Cercanías que da claros síntomas de agotamiento. Madrid trata de contener la hemorragia de las incomodidades diarias con una expansión de la red de Metro. Es un ejercicio que roza lo naif porque las intervenciones debieron ser mucho mayores cuando tocaba, cuando se planificó el futuro de la ciudad.

Esa planificación se basó en un cinturón de PAUs que constriñen la capital. Calles larguísimas y avenidas de ocho carriles donde el tejido de barrio apenas tiene cabida, donde solo tiene sentido moverse en coche. Espacios donde el transporte público es completamente ineficaz porque cada para de Metro o tren apenas da servicio a unas pocas manzanas en un radio de 15 o 20 minutos a su alrededor.

Ahora, España busca soluciones a la crisis de la vivienda. Suena bien construir más casas. Sobre todo si, de una vez, densificamos los barrios y construimos en altura. Pero esos espacios son los que debieron haber ocupado los PAUs hace tiempo.

La planificación de la ciudad, apostando por "la España de las piscinas" es el gran pecado de una urbe que se ha encontrado con más vecinos que tienen que recurrir al coche cada vez que se quieren mover y donde cualquier expansión de transporte público obliga a disparar costes en proporción a la cantidad de vecinos a los que puede dar servicio.

Cómo no encontrar cada vez más voces que cuentan su experiencia trabajando en Madrid y viviendo en Toledo, Valladolid y hasta en Aranda de Duero. Porque el crecimiento desmedido de la población ha disparado el precio de la vivienda y está expulsando a los trabajadores de barrios que un día fueron obreros. Empleados que todas las mañanas viajan apiñados al norte de la ciudad y que vuelven apiñados al extrarradio para continuar con sus vidas. Si es que para entonces les queda algo de vida con la que continuar.

Madrid es susto o muerte.

Puedes quedarte en la ciudad y pagar un alquiler desmedido, renunciando a planificar un futuro porque apenas puedes ahorrar a final de mes.

Puedes huir de la ciudad, ahorrar ese dinero y no poder disfrutarlo porque necesitas dedicar una hora y media para llegar a tu puesto de trabajo. Y otra hora y media para volver de él.

Incluso puedes disfrutar de lo peor de los dos mundos.

Foto | Magnific

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