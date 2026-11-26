"Podía vivir en un estudio pero el alquiler se comía casi todo mi sueldo". Son palabras que resumen la decisión vital que un día tomó Ana, una vecina de la burgalesa Aranda de Duero. Entrevistada por ABC, esta joven de 26 años cuenta su experiencia viajando seis horas diarias para trabajar en la capital y que su dinero le rinda más.

Seis horas. Es lo que tiene, entre ida y vuelta, Ana para llegar a su casa en Aranda de Duero. Trabaja en Madrid, en Nuevos Ministerios, y cada día toma un autobús que luego combina con el Metro para ir desde casa hasta su lugar de trabajo. Tres horas de ida y tres horas de vuelta. La mayor parte del trayecto en autobús.

Explica que su día empieza a las 5:30 de la mañana. En ese momento sale de casa para tomar el autobús que conecta la localidad con Madrid y que sale cada mañana a las 6:00. Una vez lo toma, por delante tiene más de dos horas por delante. Dependiendo del día, el trayecto se puede ir por encima de las dos horas y media si hay mucho tráfico. Una vez en Madrid, toma el metro dos paradas para llegar a su destino.

Por las tardes, misma situación. Metro y autobús le obligan a hipotecar unas tres horas de su día para llegar a su casa.

Todo esto para qué. En el libro que lleva este nombre, Lionel Shriver cuenta la historia de un trabajador estadounidense que trabaja duro durante toda su vida con un solo objetivo, vender su empresa a una edad prudente e irse a un país exótico a disfrutar de su dinero lo que le quedara de vida.

Ana cuenta que su objetivo es más o menos similar. "Pagaba 420 euros por una habitación, ahora pago con mi pareja un piso por 450 euros, 225 euros cada uno". Y es que explica que sus gastos han caído en picado fuera de la ciudad. Tuvo que dejar un alquiler en el que estaba cómoda y al salir no había nada asequible a lo que poder agarrarse.

Expatriados madrileños. La experiencia de Ana es una canción que empieza a sonar más a menudo por las calles de la ciudad. La capital se ha convertido en un agujero negro laboral que todo lo absorbe. Si en el trabajo se exige presencialidad, lo tomas o lo dejas.

Cada vez son más los que buscan su vivienda en Valladolid, Segovia o Toledo. De hecho, los precios de estas ciudades han subido como consecuencia de quienes buscan refugio a un precio de la vivienda imposible. Las conexiones por tren son básicas para ello.

El problema de Ana es que "no tenemos tren". Y sin tren el transporte se vuelve todavía más pesado y dependiente de una ciudad cuyo tráfico empieza a colapsar con regularidad.

¿Y qué hacemos? La solución más sencilla lleva años inventada: un transporte público bueno, barato y fiable. Especialmente útil es el transporte intermodal que tiene al tren como núcleo vertebrador entre grandes ciudades. El problema en España es que el sistema ferroviario español ha colapsado, lastrado por inversiones que no se han hecho a tiempo. Ahora, no queda otra que revisar todo de nuevo al milímetro. Se ha acumulado el trabajo de décadas y hay que hacerlo ahora.

Tampoco hay que perder de vista que esta es la última tirita para una herida que ya no tiene solución. Cuando ponemos el sistema ferroviario japonés como ejemplo a seguir para nuestro día a día, nos olvidamos que esta es la solución que se ha encontrado para quienes no pueden permitirse los demenciales precios del alquiler de Tokyo y, al mismo tiempo, trabajar en la ciudad. La contrapartida, trenes llenos de personas que pasan tres, cuatro y cinco horas al día viajando.

Foto | Krišjānis Kazaks

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