Google Pixel 7 y 7 Pro: fecha de salida, precio, modelos y todo lo que creemos saber sobre ellos

La línea Pixel de Google sigue planteándose como una gran alternativa en software en el segmento más ambicioso. Los sucesores de los Pixel 6 y Pixel 6 Pro están confirmados desde el pasado Google I/O 2022, dispositivos que no apuntan a ser una gran renovación, pero sí un salto considerable. Esta es toda la información y características que conocemos hasta la fecha sobre los Google Pixel 7 y Google Pixel 7 Pro.

¿Qué precio tendrán los Google Pixel 7 y Google Pixel 7 Pro?

Aún no conocemos el precio de los Google Pixel 7. El pasado curso nos encontramos ante un Google Pixel 6 más que competitivo, con un precio base de 649 euros. Por su lado, el Pixel 6 Pro se lanzaba a un precio de 899 euros. En el mejor de los casos, Google repetiría estrategia. No obstante, es más que probable que los Google Pixel 7 y 7 Pro sean más caros, bajo el contexto de una crisis de componentes que no mejora.

Queda también la duda de si podrán comprarse o no en España. Con la generación 6 hubo suerte, por lo que se espera que se repita estrategia de distribución. No hay nada confirmado, así que solo queda confiar en que España esté en la lista de países europeos en los que se venderán los Pixel 7.

¿Qué modelos habrá de Pixel 7?

Google ya ha confirmado de forma oficial que habrá dos modelos de gama alta: tanto Google Pixel 7 como Google Pixel 7 Pro. Un año más, tendremos un modelo muy ambicioso en hardware, y otro modelo con ligeros recortes para ajustar el precio. Ninguno de los dos debería renunciar a aspirar al segmento más alto, pese a las pequeñas diferencias que pueda haber en hardware.

Si no hay sorpresas, veremos al Pixel 7 junto a su variante Pro. Más adelante, en el ecuador de 2023, se espera al Google Pixel 7a

Del mismo modo, se espera un futuro Google Pixel 7a para 2023, modelo que se lanzaría después de los Pixel 7 y Pixel 7 Pro. Este sería el sucesor del Pixel 6a, un modelo de gama media con el software y cámara como principales bazas.

Google Pixel 7 Pro : el buque insignia, el mejor gama alta de Google.

: el buque insignia, el mejor gama alta de Google. Google Pixel 7 : gama alta más contenido, pero compartiendo buena parte del hardware con el modelo Pro.

: gama alta más contenido, pero compartiendo buena parte del hardware con el modelo Pro. Google Pixel 7a: el Google Pixel orientado a la gama media.

¿Cómo va a ser el diseño de los Google Pixel 7?

Google ha desvelado buena parte del diseño de sus futuros Pixel 7. Serán una renovación menor respecto a sus antecesores. Se repite con aluminio en los laterales y cristal en la parte trasera, respetando de nuevo la gran franja horizontal que alberga las cámaras. Hay cambios en la disposición de las mismas, y se confirma que el modelo Pro tendrá triple cámara, quedándose el Pixel 7 con dos.

Por su parte delantera, las filtraciones indican que se repite diseño, con un Pixel 7 que seguirá sin curvas de ningún tipo, reservándose esta tecnología para el modelo Pro. El aprovechamiento frontal apunta a ser, de nuevo, excelente, y la cámara frontal se integrará una vez más en el pequeño agujero de la pantalla.

Google Pixel 7 y 7 Pro: todas las características que conocemos

De los Google Pixel 7 y 7 Pro se espera que estrenen la nueva generación Tensor 2 de Google, procesador que vendrá para suceder el potente SoC que nos encontramos la generación pasada. Si bien el Tensor 1 no fue la propuesta más eficiente, ha demostrado tener potencia de sobra para mover las apps y juegos más exigentes a la altura de cualquier otro chip de gama alta.

Sería un procesador 5G que integraría los núcleos más potentes de ARM y que deja la duda sobre si tendrá o no cierta herencia de los procesadores Exynos. En capacidades de memoria no se espera variación, por lo que todo apunta a 8 GB + 128 GB de base en el Pixel 6 y 12 + 128 GB en el caso del modelo Pro.

Se esperan cambios en pantalla: una más pequeña para el Pixel 7 y una más brillante para el modelo Pro

Sobre las pantallas de los Pixel 7 y 7 Pro se rumorea que el Pixel 7 bajará de 6,4 a 6,3, un pequeño cambio que indica que estaremos ante un panel renovado. Se espera que el Pixel 7 repita con resolución Full HD+, reservando el Quad HD+ para el modelo Pro. Si bien la tecnología OLED está casi confirmada, no hay noticias sobre si el Pixel 7 saltará a los 120 Hz o si mantendrá los 90 Hz.

Al ser ambos modelos de cristal, y bebiendo de los modelos del año pasado, se espera que ambos repitan con sistemas de carga inalámbrica. No hay noticias sobre las capacidades de batería, que fueron de 4.600mAh para el Pixel 6 y de 5.000mAh para el Pixel 7 Pro. Como mínimo, se espera repetir cifras para mantener buenos datos en autonomía.

¿Cómo serán las cámaras de los Google Pixel 7?

Hablar de los Google Pixel es hablar de cámaras. Acorde a las filtraciones, el principal cambio que habrá será la cámara frontal, que pasará a ser el JN1 de Samsung con 11 megapíxeles.

Google estira al máximo la vida útil de los sensores traseros. No se esperan cambios en la cámara principal en el corto plazo

Respecto a las cámaras traseras, Google suele estirar al máximo sus sensores (de hecho, desde el Pixel 2 hasta el Pixel 5 han mantenido sensor), por lo que de nuevo veríamos el GN1 de 50 megapíxeles firmado por Samsung. El teleobjetivo del Pixel 7 Pro sí que mejorará, pasando a ser un GM1 de Samsung. Se mantiene el ultra gran angular en ambos, y no hay sorpresas a la vista con las lentes.

Queda por conocer las novedades que Google implementará a nivel de software, ya que esta es la "magia" que hace brillar al Pixel en fotografía. El año pasado vimos el Borrador Mágico como una de las funciones estrella, y se espera alguna que otra sorpresa para la nueva generación.

¿Qué fecha de lanzamiento tienen los Google Pixel 7 y 7 Pro?

La fecha de lanzamiento de los Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro es aún desconocida. El año pasado los conocimos a mediados de octubre, por lo que es más que probable que este 2022 se repitan fechas. No obstante, no hay nada confirmado por parte de Google, que suele anunciar fecha de evento con antelación para darnos a conocer sus dispositivos.

Según Prosser, el día 6 se pondrán en preventa (por lo que se espera evento esa misma semana), con venta final el 13 de octubre.