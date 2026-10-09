¿Multas de 200 euros por no llevar un nuevo bote obligatorio en el maletero desde el 1 de octubre? No tan rápido

Mucho se ha escrito sobre el cambio de normativa del 1 de octubre. Desde hace poco más de una semana, los conductores, motoristas, usuarios de patinetes y/o ciclistas nos enfrentamos a algunos cambios que tratan de mejorar la seguridad de los usuarios más vulnerables. Eso nos ha llevado a leer multitud de informaciones. En Xataka hemos tratado de desgranarlas todas.

Pero como (casi) siempre cuando entra en vigor un cambio normativo en Tráfico, también se han desatado los bulos. O informaciones que los bordean.

¿Qué ha pasado? Como te contamos en Xataka, el pasado verano el Gobierno aprobó una serie de medidas a aplicar a partir del 1 de octubre. Esas nuevas exigencias en la conducción modifican el Reglamento General de Circulación con el objetivo, según el Gobierno, de proteger a los usuarios vulnerables.

Los cambios afectan a todos los usuarios de la vía pero en un resumen rápido te contamos los más sustanciales:

Bordeando el bulo. Estos cambios han propiciado que la red se llene de informaciones sobre lo que cambia a partir del 1 de octubre. En los medios se han analizado los cambios uno por uno, explicando qué hay que tener en cuenta desde este mes.

Pero también se han multiplicado las informaciones sobre supuestas nuevas normas aplicadas desde el 1 de octubre que son mentira. O, al menos, es mentira que haya cambiado algo desde hace poco más de una semana. En esas informaciones se ha intentado meter en la coctelera la fecha en cuestión y elementos polémicos como la baliza V-16 para generar visitas.

Nada nuevo. Una de las informaciones que se ha viralizado es que desde el 1 de octubre se está castigando con 200 euros a quienes no lleven un bote obligatorio en el maletero pese a que sí lleven la baliza V-16.

Ese "bote obligatorio" es, en realidad, el kit reparapinchazos (o una rueda de repuesto en su lugar). Esto era ya obligatorio antes del 1 de octubre, por lo que no hay nada nuevo por aquí.

Además, hay que recalcar que no llevar el kit reparapinchazos o la rueda de repuesto está recogido como una infracción leve en la Ley de Tráfico, tal y como nos ha confirmado la DGT. Por tanto, la sanción de no tener disponibles una de estas opciones en el coche es de 80 euros.

Y la baliza V-16. Efectivamente, el nuevo cambio en el reglamento tampoco supone ninguna modificación en la obligación de llevar la baliza V-16 y cómo utilizarla. Es obligatorio contar con este dispositivo en el coche y no hacerlo puede conllevar una multa de 80 euros, la misma que se aplicaba por no contar con los triángulos en el coche.

Así mismo, en caso de avería o accidente leve, sigue siendo obligatorio activar la baliza y situarla en el techo del coche antes de salir del vehículo. Además, sólo está permitido salir del mismo con chaleco reflectante y siempre y cuando exista un lugar que nos permita esperar a los servicios de auxilio desde un espacio lo suficientemente seguro.

Foto | DGT

En Xataka | Si la pregunta es si es cierto que la DGT no va a multar por llevar la baliza V-16, la respuesta es: la tregua duró seis días