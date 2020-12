Samsung está trabajando en un sensor de 600 megapíxeles para móviles que además batiría récord de tamaño, según una filtración

La guerra de los megapíxeles tuvo su furor hace años en el mercado de los móviles y volvió a resurgir hace dos o tres años, de manera que hoy en día ya no nos extraña ver móviles de gama media con sensores de 48, 64 e incluso 108 megapíxeles. Aunque no sólo de megapíxeles vive la calidad fotográfica, parece que en Samsung apuestan fuerte por ganar esta carrera apostando sus fichas a un sensor de 600 megapíxeles para sus móviles.

Un rumor que ha vuelto a saltar a la palestra especialmente desde que el conocido filtrador Ice Universe compartiera una supuesta imagen oficial que mostraba que la compañía surcoreana está trabajando en dicha pieza. Lo más interesante: que no sólo tendría más resolución, sino que sería más grande.

La información que compartía el habitual filtrador del mundo del móvil es que Samsung estaría desarrollando un sensor de 600 megapíxeles de 1/0,57 pulgadas. Esto es, con más resolución que su sensor de 108 megapíxeles y también más grande.

