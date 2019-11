El posible diseño del Samsung Galaxy S11 se filtra dejando ver un agujero en pantalla y un generoso módulo para la cámara

Si todo va como hasta ahora, para el mes de febrero o marzo, coincidiendo con el Mobile World Congress de Barcelona, Samsung debería mostrar su nuevo gama alta para 2020 que, si mantienen la nomenclatura actual, debería ser el Samsung Galaxy S11. Y este es precisamente el que hoy nos ocupa, puesto que OnLeaks, uno de los filtradores más reputados de la red conocido por su alto índice de aciertos, acaba de publicar los que, aparentemente, son los primeros renders del Samsung Galaxy S11.

Según dejan ver las imágenes, el Samsung Galaxy S11 recogería el testigo de los Samsung Galaxy S10 en cuanto a factor forma (véanse las esquinas redondeadas), pero bebería de algunos elementos del Samsung Galaxy Note 10 y del nuevo Samsung Galaxy M30s. Del primero salta a la vista: el agujero en la pantalla; del segundo, el módulo fotográfico.

Una mezcla de varios Galaxy

Antes de comenzar a repasar lo que vemos en los renders, conviene desatacar que estamos ante una filtración y que, por lo tanto, es recomendable coger las imágenes con pinzas. Si bien es cierto que OnLeaks tiene una avalada trayectoria en cuanto a filtraciones (mostró el diseño del iPhone 11 muchos meses antes de su presentación), todavía quedan unos tres o cuatro meses para que el Galaxy S11 vea la luz y cabe la posibilidad de que hayas cambios.

Dicho esto, de acuerdo a los renders de Onleaks, el Samsung Galaxy S11 tendría unas dimensiones de 161,9 x 73,7 x 7,8 milímetros, aunque el grosor crecería hasta los 8,9 mm si tenemos en cuenta el módulo de la cámara, de lo que se desprende que el módulo tiene un grosor de 1,1 mm. Dice el filtrador que la trasera está hecha de cristal y que los marcos laterales estarían acabados en metal. En los laterales vemos los clásicos botones de "Power" y de volumen, pero nada de un botón dedicado a Bixby, mientras que en la parte inferior el dispositivo montaría un USB tipo C.

En cuanto a la pantalla, los renders dejan ver un panel de 6,7 pulgadas curvado por los laterales que se estiraría hasta las esquinas gracias, en parte, al agujero ubicado en la zona superior central. Esto es algo que hemos visto ya en otros móviles de la marca, como el Samsung Galaxy Note 10 y el Samsung Galaxy Note 10+. También en los Galaxy S10 y S10+, aunque en estos dos casos la perforación se ubicaba en la esquina superior derecha.

Samsung seguiría huyendo del notch apostando por una pantalla perforada

Nada se sabe de su resolución, aunque se baraja la posibilidad de que el panel tenga una tasa de refresco de 120 Hz. En el último año hemos visto a algunas marcas apostar por esta tecnología, como Razer con el Razer Phone 2 (120 Hz) o OnePlus con el OnePlus 7 Pro y sus dos hermanos "T", y Samsung, según el leaker Ice Universe, también lo haría en su nuevo gama alta. Esto se desprende de una captura de pantalla de la beta de One UI 2, en la que se puede ver una opción para alternar entre 60 y 120 Hz.

Someone found 120Hz in Note9's One UI 2 Beta! (hidden settings) pic.twitter.com/ii1fNic1YE — Ice universe (@UniverseIce) November 20, 2019

De la parte trasera cabe destacar dos cosas. La primera es el módulo para la cámara, donde vemos cuatro lentes junto al flash LED. Es muy parecido al del Samsung Galaxy M30s y, en cierto modo, recuerda a los módulos del iPhone 11, iPhone 11 Pro o Google Pixel 4 XL. Así, se puede adelantar que el Samsung Galaxy S11, y si los renders son correctos, tendría cinco cámaras en total.

Nada se sabe a ciencia cierta sobre tecnología y resolución, aunque filtraciones recientes apuntan que tendrá un sensor de 108 megapíxeles, el ISOCELL HMX de Samsung, que es el mismo del Xiaomi Mi Note 10. La segunda cosa es el lector de huellas, que no está y que cabe la posibilidad de que, como en el Galaxy S10, se haya llevado bajo la pantalla.

El agujero se impone, el módulo comienza a popularizarse

Si algo dejan ver los renders del Samsung Galaxy S11 es que la pantalla perforada, junto a los notch de gota, se está configurando como la alternativa a corto plazo del notch que Apple introdujo en su iPhone X. No son pocos los móviles que han optado por agujerear al panel para arañar pulgadas de pantalla, y no solo de Samsung, sino que Huawei y Honor también lo han hecho en terminales como el Honor View20 o el Huawei Nova 5T. Algunas marcas como OPPO ya trabajan en introducir la cámara delantera bajo la pantalla, y si bien lo poco que sabemos al respecto es que funcionan, parecen estar todavía lejos de ser una realidad.

Por otro lado, no deja de ser interesante la inclusión del módulo fotográfico. No es algo que hayamos visto solo en los Pixel o en los nuevos iPhone, sino que Huawei ya lo hizo con el Mate 20 Pro, Motorola con el One Zoom o Nokia con el Nokia 9 PureView. Los motivos para hacerlo de esta forma no están del todo claros, pero parece que si hace unos años lo normal era poner las lentes en vertical de una en una en la esquina, el siguiente paso será llevarlas a un módulo y agruparlas.

Vía | OnLeaks