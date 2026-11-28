La evolución de la telefonía móvil ha ido pareja a la mejora y miniaturización de los componentes electrónicos. ¿Sale un chip mejor? Tenemos una nueva oleada de teléfonos, algo que ocurre cada año. Con un añadido: para sobresalir, los fabricantes han ido sumando nombres para así destacar sus mejores teléfonos. Los apellidos Max o Ultra coronan la tabla.

Si bien las marcas tienen diversos modelos de cada familia, en la gama alta está ocurriendo algo curioso: los móviles de base ya tienen suficiente nivel como para no necesitar un extra. ¿Para qué apostar por un Pro o un Ultra si el “normal” ya viene hasta los topes? OPPO lo ha puesto en práctica como nadie, y es una de las razones por las que el OPPO Find X9 fue uno de los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026.

En el equilibrio está la fórmula para sobresalir

Analizo varios móviles nuevos cada mes, y no seré yo el que diga que los de apellido rimbombante no son recomendables. Un Ultra, Pro, Max o similares incluyen algún elemento de hardware o software con el que se distinguen del resto de sus hermanos. Ahora bien: este añadido no siempre está indicado para la mayoría de usuarios. Según mi experiencia, lo más sensato es quedarse uno o dos escaloncitos por detrás.

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En el análisis del OPPO Find X9 mi compañero Pepu lo tenía claro: “El modelo base envidia poco de su hermano Pro”. Con el OPPO Find X10 tuve la misma sensación, ya que es un móvil que se basta y se sobra para contentar a cualquiera. El problema es que este año la subida de precio ha sido notable: el Find X10 parte de los 1.399 euros, 400 más de lo que costaba el Find X9 en su lanzamiento. Por eso creo que es un acierto el premio que se llevó el Find X9 (el X10 no figuraba entre los candidatos).

Los móviles base acostumbran a ser los más equilibrados. Y esto es un valor a tener en cuenta en la gama alta, puesto que los fabricantes ya equipan de sobra los modelos de esta categoría. Quizá no tengan un telefoto superior ni saquen tanta puntuación en los benchmarks. Quizá tampoco posean una pantalla de mayores dimensiones. Pero no dejan de ofrecer un rendimiento de primer nivel. La gama alta, y su precio, obligan.

Creo que el OPPO Find X9 está muy bien elegido como mejor móvil de gama alta de 2026. Aunque su hermano más reciente, el OPPO Find X10, ya esté a la venta. Ofrece un gran rendimiento en cada área, el diseño está a la altura de las exigencias y es más manejable que su hermano Pro: 6,59 pulgadas y 203 gramos frente a 6,78 pulgadas y 224 gramos. Porque este es otro detalle que suele caracterizar a los teléfonos sin apellido: sus dimensiones son más contenidas. Por mí perfecto.

El apellido, solo si lo vas a exprimir

No es casualidad que el podio de la gama alta en los Premios Xataka lo ocupen tres móviles sin apellido: el OPPO Find X9, el Xiaomi 17 y el Samsung Galaxy S26. Con la crisis de la RAM empujando los precios hacia arriba, cada escalón de más supone un precio cada vez mayor.

Mi consejo es sencillo: empieza siempre por el modelo base y sube solo si hay una razón de peso; como un zoom de primera para conciertos o fotografía de naturaleza, la mayor batería posible o una pantalla más grande para jugar y ver series. Si no vas a exprimir ese extra, el apellido es solo eso: un añadido a algo que ya de por sí es muy bueno.

Imagen de portada | Pepu Ricca

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