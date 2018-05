LG G7 frente a iPhone X, Xiaomi Mi Mix 2S, Galaxy S9+, Huawei P20 Pro y los demás gama alta de referencia

Muchos pensábamos que el reciente LG V30S se quedaría este año como el gama alta de referencia de LG para competir con los mejores franquicia del año, pero el LG G7 nos obliga a recomponer la comparativa de los mejores smarphones del año. Así queda la lucha por ser el mejor teléfono de 2018 si los enfrentamos a los iPhone X, Huawei P20 Pro o Galaxy S9+, entre otros.

Los mejores smarpthones del año comparados

De la primera mitad de 2018, los mejores teléfonos franquicia ya están todos en la calle. A estas alturas, la comparativa enfrenta a los siguientes terminales de gama alta:

OLED y 6 pulgadas sin marcos: no hay casi otra opción

Apenas HTC, Xiaomi y Sony son los fabricantes que, en pleno 2018, obvian la tecnología OLED para sus paneles. Ya hemos vistos que no es una tecnología exenta de problemas pero si es de un nivel alto, la diferencia se nota tanto en visualización en exteriores como en contraste, posibilidad de tener un sistema de Always Display y también un menor consumo. El LG G7, creo que acertadamente, ha elegido bien la tecnología de su pantalla.

La novedad que nos trae el LG G7 a este panorama está del lado del brillo. El panel OLED que monta presume de un brillo muy alto, 1000 nits según el fabricante, destinado a mejorar su visibilidad en exteriores y por supuesto a que, cuando el HDR tenga que actuar, la pantalla de este LG G7 pueda ofrecer unas condiciones adecuadas para esta tecnología.

Pantalla Tecnología Resolución Altura (mm) Anchura (mm) Grosor (mm) Peso (gr) LG G7 6" OLED QHD+ (564 ppp) 153,2 71,9 7,9 162 Samsung Galaxy S9 5,8" SuperAMOLED QHD+ (567 ppp) 147,7 68,7 8,5 163 Samsung Galaxy S9+ 6,2" SuperAMOLED QHD+ (531 ppp) 158 73,8 8,5 189 iPhone X 5,8" AMOLED QHD (538 ppp) 144 71 7,7 174 Huawei P20 Pro 6,1" OLED QHD (534 ppp) 150 78 8,2 190 LG V30S 6" OLED QHD (538 ppp) 152 75 7,3 158 Pixel 2 XL 6" P-OLED QHD (538 ppp) 157 76 7,9 175 Xiaomi Mi Mix 2S 5,99" IPS FHD+ (403 ppp) 150,8 74,9 8,1 191 OnePlus 5T 6" AMOLED FHD (401 ppp) 156 75 7,3 162 Honor View 10 5,99" LCD FHD+ (403 ppp) 157 75 6,9 172 Sony Xperia XZ2 Premium 5,8" IPS 4K (760 ppp) 153 72 11,1 197 HTC 11+ 6" SuperLCD QHD (538 ppp) 158 75 8,5 188

A nivel de diseño, el LG G7 no varía mucho su apariencia, con una trasera de cristal, aunque cambia algo sus dimensiones para adoptar un formato cercano al 16:9 pero todavía más alargado. Y sí, como esperábamos, hay notch pero que, como en el Huawei P20 Pro, se puede eliminar si preferimos no tenerlo.

Hablando precisamente de las pantallas, muchas ganas le tenemos al reciente Sony Xperia XZ2 Premium y su pantalla 2K.

No hay problema de rendimiento

A estas alturas no era admisible que el LG G7 no llegara al mercado con lo último de Qualcomm en su interior. Ahí tenemos pues el Snapdragon 845 con varias opciones de RAM y memoria interna, ampliable con microSD y el apellido ThinQ que le da ese toque de AI que parece que todos los fabricantes nos quieren vender. No esperemos diferencias sustanciales de rendimiento entre el nuevo G7 y los modelos que todavía cuentan con la generación anterior.

También en el apartado de sistema operativo, pese a la capa de LG, sale al mercado con Android 8.0, que es una de las diferencias con otros modelos que ya tienen algunos meses en mercado.

Procesador Memoria RAM Memoria interna OS Batería LG G7 Snapdragon 845 4/6 GB 64/128 GB (microSD hasta 2 TB) Android 8.0 Oreo 3000 mAh (inalámbrica) Samsung Galaxy S9 Exynos 9810 4 GB 64/128/256 GB (microSD hasta 400 GB) Android 8.0 Oreo 3000 mAh (inalámbrica) Samsung Galaxy S9+ Exynos 9810 6 GB 64/128/256 GB (microSD hasta 400 GB) Android 8.0 Oreo 3500 mAh (inalámbrica) iPhone X Apple A11 Bionic 3 GB 64/256 GB iOS 11 2716 mAh (inalámbrica) Huawei P20 Pro HiSilicon Kirin 970+NPU 6 GB 128 GB Android 8.1 con EMUI 8.1 4000 mAh LG V30S Snapdragon 835 6 GB 128/256 GB Android 8.0 Oreo 3300 mAh Pixel 2 XL Snapdragon 835 4 GB 64/128 GB Android 8.1 3520 mAh Xiaomi Mi Mix 2S Snapdragon 845 6/8 GB 64/128/256 GB Android 8 3400 mAh (inalámbrica) OnePlus 5T Snapdragon 835 6/8 GB 64/128 GB Android 7.1 3300 mAh Honor View 10 HiSilicon Kirin 970 4/6 GB 64/128 GB (+microSD) Android 8.0 Oreo 3750 mAh Sony Xperia XZ2 Premium Snapdragon 845 6 GB 64 GB (+microSD hasta 400 GB) Android 8.0 Oreo 3540 mAh (Qi) HTX 11+ Snapdragon 835 4/6 GB 64/128 GB (+microSD) Android 8.0 Oreo 3930 mAh

Si nos centramos en la batería, ninguna sorpresa: 3000 mAh en la media de los modelos que no aspiran a ser phablets, carga rápida QC 3.0 y por supuesto, también carga sin cables con estándar Qi.

A favor del LG G7 encontramos el apartado del audio. Aquí el fabricante coreano se ha centrado no solo en el DAC y los auriculares sino en los altavoces externos, mejorados en potencia y graves con el uso de la parte inferior como caja de resonancia. Veremos con qué resultado, aunque en la comparativa de audio su hermano el LG V30S sacó la mejor nota de toda la gama alta.

Sin cambios en la doble cámara con gran angular

Uno de los pioneros en el uso de la doble cámara no falla en el LG G7 y propone la misma configuración que tan creativa nos parece: doble sensor de 12 MP donde el primero destaca por la apertura f1.7 mientras que el segundo lo hace por su gran angular de 120 grados. Lo que es novedad es la aportación de la AI a nivel de cámara, con muchos modos que reconoce el terminal de manera automática para mejorarlos, así como mayor captación de luz cuando ésta escasea. Y sí, por fin tenemos modo retrato que estamos deseando probar.

Cámara principal Cámara secundaria Precio LG G7 12 + 12 MP (f1.6 / f1.9 gran angular) 8 MP (f1.9 gran angular) --- Samsung Galaxy S9 12 MP (f1.5-2.4 / OIS) 8 MP (f1.7) 849 euros Samsung Galaxy S9+ 12 MP (f1.5-2.4 / OIS) + 12 MP (f.24 Tele) 8 MP (f1.7) 949 euros iPhone X 12+12 MP (f1.8, 1.6, 2.4 // OIS) 8 MP (f2.2) 970 euros Huawei P20 Pro 40+20+8 MP (AIS // f1.6) 8 MP (f2.0) 899 euros LG V30S 16+13 MP (120º) (OIS // f.16) 5 MP (f.2.2) -- Pixel 2 XL 12 MP (OIS // f1.8) 8 MP (f2.4) 805 euros Xiaomi Mi Mix 2S 12 MP (f1.8) + 12 MP (f2.4) 5 MP (f2.0) Desde 550 euros (no oficial) OnePlus 5T 20+16 MP (f1.7) 16 MP (f2.0) 499 euros Honor View 10 16 (f1.8) + 20 MP (f2.0) 13 MP (f2.0) 483 euros Sony Xperia XZ2 Premium 19 MP (f1.8) + 12 megapíxeles monocromo (f/1.6) 13 MP (f2.0) -- HTX 11+ 12 MP (OIS // f1.7) 16 MP (f2.0) 799 euros

Como puedes comprobar en las tablas, el mercado de la gama alta se sigue apretando con modelos cada vez más completos. ¿Tienes ya claro con cuál te quedas?