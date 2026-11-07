Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 24 de octubre

Este fin de semana vuelve a desplegarse el Hoy No Circula sabatino, la disposición ambiental mediante la cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) regula la afluencia automotriz con el fin de contener la contaminación en el Valle de México.

Como siempre, antes de salir a la vía pública, los conductores deben revisar el holograma de verificación y la terminación de su placa de circulación. Estas disposiciones restrictivas no se reducen únicamente a las 16 alcaldías de la CDMX, sino que se extienden a varios municipios conurbados del Estado de México. El programa opera igualmente en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Además, recuerda que si tu trayecto pasa por cualquiera de estas localidades, el Hoy No Circula sabatino también aplica.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

La norma busca reducir el volumen de tráfico para, también, reducir las emisiones contaminantes; no obstante, la jornada sabatina obedece a criterios particulares que complementan el calendario habitual de lunes a viernes. El descanso no es el mismo para todos los conductores cada fin de semana: el holograma asignado, la terminación de la placa y si el sábado corresponde a semana par o impar establecen con precisión quién se queda estacionado y quién puede salir.

Es importante tomar en cuenta que el Hoy No Circula sabatino no está vigente durante todo el día. El horario de aplicación va de las 05:00 a las 22:00 horas, de modo que fuera de ese intervalo —por la noche y la madrugada— el se puede circular con total libertad.

En el caso del 7 de noviembre de 2026, el calendario dice que estamos en el primer sábado del mes, por lo que se considera “semana impar”. Bajo esta configuración, los vehículos con holograma 1 y placas cuya terminación sea un número impar son los que deberán permanecer fuera de circulación durante el horario del programa. Si ese es tu caso, tendrás que dejarlo guardado hasta después de las 22:00 horas. Por el contrario, los autos con holograma 0 y 00 mantienen el permiso para circular sin restricciones dentro del marco del Hoy No Circula sabatino. Los de holograma 2 no pueden circular en ningún caso los sábados.

En cambio, los coches identificados con holograma 0 y 00 mantienen su autorización para circular libremente dentro de las reglas del Hoy No Circula sabatino. Por su parte, los automóviles con holograma 2 carecen de permiso para circular cualquier sábado del año.

Además de las restricciones expuestas, cabe recordar que existe un grupo de vehículos exentos que pueden rodar sin verse condicionados por estos límites. En esta lista se incluyen:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Erik Mclean

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