Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 20 de junio

Este sábado, una vez más, se reactivan las limitaciones del programa Hoy No Circula sabatino, un mecanismo coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) para mitigar los índices de contaminación atmosférica en la región de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por esta razón, todo aquel que pretenda utilizar su automóvil este fin de semana deberá comprobar la terminación numérica de su placa y el engomado de verificación antes de incorporarse a las carreteras. Conviene señalar que este reglamento no se circunscribe únicamente a las 16 demarcaciones de la CDMX, sino que influye directamente en múltiples municipios colindantes pertenecientes al Estado de México. El operativo tiene plena vigencia en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Eso sí, ten en cuenta que si tu ruta contempla pasar por alguna de estas localidades, las restricciones sabatinas te serán aplicables de forma obligatoria

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

El objetivo de este esquema restrictivo es aminorar la cantidad de vehículos en circulación para recortar las emisiones de gases, aplicando los sábados un conjunto de normas particulares que complementan las restricciones que operan de lunes a viernes. Estas restricciones no afectan de la misma forma a todos los conductores cada semana y por eso hay que estar especialmente atento.

Asimismo, resulta fundamental recordar que el Hoy No Circula sabatino no dura las veinticuatro horas. Su periodo de aplicación va desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, más allá de este horario no existen prohibiciones a la movilidad, a menos que las autoridades ambientales activen una contingencia o emitan un dictamen extraordinario que modifique la normativa común.

El 20 de junio de 2026 corresponde con "semana impar" ya que estamos ante el tercer sábado del mes de junio. Así, las unidades que porten el holograma 1 y cuya placa finalice en un número impar tendrán la prohibición de circular a lo largo de las horas programadas. Los vehículos con hologramas 0 y 00 conservan su exención para transitar libremente bajo el esquema sabatino. Al contrario, las unidades con holograma 2 tienen totalmente denegada la circulación cualquier sábado del mes.

Eso sí, estas restricciones no aplican a las siguientes excepciones:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Jan Baborák

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