El verdadero problema de las pantallas del móvil no es que nos deje ciegos, es que está alterando radicalmente nuestro sueño

Son muchas las personas que, antes de ir a dormir, se meten en la cama y comienzan a hacer un poco de scroll con el móvil para ver las últimas tendencias de redes. Lo vendemos como una forma de "desconectar" antes de dormir, pero la realidad es que los oftalmólogos apuntan a que usar el teléfono móvil a oscuras con un brillo potente, puede hacer que la luz azul "impacte" de lleno en el ojo, provocando un daño acumulativo en la retina.

El verdadero problema. Más allá de este impacto, el daño más evidente de las pantallas está más relacionado con cómo usamos los ojos cuando las miramos. Aquí una revisión publicada en 2018 apunta a que la fatiga visual digital afecta al 50% o más de los usuarios de ordenadores, y los síntomas se dividen en problemas acomodativos por el esfuerzo que le estamos obligando a hacer al cristalino, y la sequedad ocular.

Y esta sequedad ocular tiene mucho sentido, porque un ser humano normal parpadea unas 15 veces por minuto, pero cuando fijamos la vista en una pantalla, esa frecuencia puede reducirse a la mitad. Lo que provoca esto es que existe una menor lubricación y, por tanto, ojo seco.

Presión intraocular. Este es un efecto medible e importante, puesto que en un estudio con 39 jóvenes demostró que utilizar un smartphone con luz tenue elevó la presión intraocular un 24,7% a los 15 minutos, frente a una subida del 12,9% con luz diurna. Aunque la buena noticia es que la presión vuelve a la normalidad tras dejar el móvil.

Pero todo cambia en personas que no tienen unos ojos sanos, puesto que en pacientes con glaucoma la presión intraocular llegó a subir un 25,9% tras 25 minutos de uso en una habitación a oscuras.

Hay mitos. A veces la gente exagera demasiado y apunta a que estar con el móvil de noche puede aumentar el riesgo de sufrir un glaucoma si hay predisposición genética. El problema es que el estudio en el que se sustenta esta afirmación no estudia el uso del móvil a oscuras, y el método estadístico que usa para confirmarlo no arroja una buena significancia.

Otro de los mitos más importantes está en la posibilidad de que haya una ceguera irreversible por el daño que hace el móvil sobre la mácula. Su origen está en un artículo publicado en el New England donde se describe una pérdida temporal de visión en un ojo que ocurre al mirar el móvil tumbado de lado en la cama. Pero lo que relata es que en esta situación un ojo queda tapado por la almohada y se adapta a la oscuridad, mientras que el otro se adapta a la luz de la pantalla. Es por ello que, al apagar el móvil, el ojo que miraba la pantalla parece "ciego" temporalmente, hasta readaptarse. Pero es algo benigno.

La luz azul. Ahora mismo hay mucha conversación entre lo malo que es tener una exposición a la luz azul por el 'gran' daño que provoca sobre nuestros ojos. Pero la realidad es que ahora mismo no hay evidencia robusta en torno a estos supuestos efectos sobre la mácula.

Por ejemplo, una revisión Cochrane concluyó recientemente que no hay ningún beneficio demostrado en usar gafas con filtro azul frente a la fatiga visual, ni existen datos concluyentes sobre la protección de la salud macular.

El efecto más importante. Si hay un motivo para dejar de hacer scroll antes de dormir, no es precisamente oftalmológico, sino que tiene que ver con el reloj biológico. Aquí hay estudios clásicos como el realizado por la Universidad de Harvard en 2015, que comprobó que leer un dispositivo electrónico retrasa la conciliación del sueño, reduce la calidad del sueño y suprime la secreción de melatonina. Es por ello que no debe preocuparnos el efecto macular, sino sobre todo el efecto sobre nuestro sueño.

Imágenes | Kenneth Surillo

En Xataka | La evolución de nuestros ojos esconde un giro de guion: la ciencia apunta a un "gusano cíclope" de hace 600 millones de años