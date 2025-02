Esas manchas en tu ojo cuando miras un fondo claro no son bichos: son sombras y destruirlas es peor que ignorarlas

“Qué son esas manchas que tengo en el ojo”. Esa es una pregunta que más de uno nos hemos hecho alguna vez. Esa especie de gusanos o polvo que vemos cuando estamos conduciendo y miramos al cielo, cuando vemos la tele o, incluso ahora, mirando la pantalla del PC o del móvil, no son microbios ni significa que podamos ver la teoría de cuerdas. Son ‘sombras’ y tienen un nombre: miodesopsias o muscae volitantes (moscas volantes).

No son un peligro, pero muchos queremos saber cómo eliminarlas porque, más allá de jugar con ellas viendo cómo rebotan, resultan molestas. La mala noticia es que nos vamos a tener que aguantar.

Basura. Reconozco que lo primero que pensé cuando las vi fue “tengo un bicho en el ojo”. Ya era mala suerte porque no era uno y, además, estaban en los dos ojos. Pues no son bichos, son sombras. Dentro del ojo tenemos una sustancia gelatinosa llamada humor vítreo que, al envejecer, hace que formaciones de restos que nuestro propio cuerpo produce se espesen y se queden ahí flotando.

Estas acumulaciones de residuos proyectan una sombra en la retina, por eso es mucho más fácil ver las ‘moscas’ cuando miramos un fondo claro que refleja la luz hacia nuestro ojo. Hay varios factores que desencadenan esto como la miopía, el mencionado envejecimiento del humor vítreo, si nos han operado, la diabetes, una repentina inflamación ocular o la propia edad, pero también pueden aparecer en personas jóvenes.

Matando moscas a cañonazos. Hay muchos factores que pueden hacer que aparezcan y la gran pregunta es ¿se pueden eliminar? Hay dos métodos para hacerlo, pero las noticias no son halagüeñas. Uno de ellos es mediante una vitrectomía, una cirugía que elimina el humor vítreo por completo y lo sustituye por una solución salina. No sólo lo elimina, sino que evita que aparezcan. También se pueden desintegrar con un láser YAG.

El problema es que, con la vitrectomía corremos el riesgo de sufrir infecciones o un desprendimiento de retina. Y al cañonizar las moscas con láser, también existe el riesgo de dañar la estructura del ojo o aumentar el riesgo de glaucoma.

¿Y con suplementos? La cirugía no es una opción, aunque hay clínicas privadas que la promocionan, pero… ¿qué ocurre con los suplementos? Aquí también hay tela que cortar. Como mencionan en The Conversation, hay empresas como Theia Bio que promocionan suplementos para reducir los flotadores. Estos suplementos contienen antioxidantes y micronutrientes anti-glicación que, según un estudio publicado en su web, es capaz de reducir el tamaño de estos flotadores en el 70% de los participantes tras seis meses de ingesta.

Aquí hay un par de dudas que sobrevuelan el asunto, cual miodesopsias. La primera es la muestra, ya que fue de sólo 26 personas y es complicado extrapolar con tan bajo número de participantes. La segunda es que el humor vítreo es móvil, por lo que las moscas se van moviendo y rara vez están en el mismo punto, lo que hace complejo medir realmente los cambios en el número de sombras.

La triste conclusión. Lamentablemente, quienes vivimos con miodesopsias tenemos que acostumbrarnos a ellas. Sí, es un “¿estás triste? Pues no lo estés” de manual, pero no hay evidencia de que suplementos o cambios en el estilo de vida ayuden a eliminar estas sombras. Se estima que una dieta rica en carotenoides (presente en alimentos como espinacas, brócili, sandía o pomelo), así como el omega-3 es beneficioso para la salud ocular y retrasar síntomas de envejecimiento en el ojo, pero en general, no enfocado a eliminar las moscas flotantes.

Y el mejor consejo que se da es… ignorarlas, no perseguirlas y no distraerse con ellas. Vamos, convivir con esos ‘bichos’ que un día decidieron aparecer en nuestros ojos. Ahora bien, también es conveniente visitar al oftalmólogo si, de pronto, aparecen muchas a la vez o dificultan la visión de forma muy evidente, ya que en ese caso podrían ser un síntoma de algo más grave.

Imágenes | Belbury, Xataka

