Durante más de una década, los expertos tenían en la mente la incógnita sobre si en un planeta cada vez más caliente sería más frecuente ver rayos caer contra la tierra. Hasta ahora, los distintos modelos climáticos que se han publicado apuntaban a conclusiones totalmente dispares, pero gracias al machine learning se ha visto que los rayos que impactan contra la superficie terrestre podrían aumentar entre un 76% y un 140% antes de que acabe el siglo.

Un debate científico. El trabajo más reciente que se ha publicado tiene bastante claro que el incremento medio que se viviría estaría cerca del 30% por cada grado centígrado de calentamiento global. Algo que puede ser muy espectacular, pero que lógicamente tendría impacto en los incendios forestales, la estabilidad de los bosques o las infraestructuras críticas.

Un debate. Para entender por qué este resultado es importante, conviene mirar atrás. En 2014, un estudio publicado en Science estimó que los rayos aumentarían alrededor de un 12 % por cada grado de calentamiento, lo que supondría un 50 % más de descargas hacia 2100. Aquel cálculo, sin embargo, se basaba en variables indirectas de energía convectiva y precipitación, y se limitaba únicamente al territorio continental de Estados Unidos.

Cuatro años después, en 2018, otra investigación llevó la discusión en sentido contrario. Al modelizar la microfísica del hielo en el interior de las nubes, concluyeron que la frecuencia global de rayos podría caer hasta un 15 % a finales de siglo. Entonces algo no terminaba de cuadrarnos.

Seis variables. Ahora la idea que se ha puesto encima de la mesa es que, en lugar de depender exclusivamente de fórmulas teóricas sobre cómo se electrifican las nubes, se entrenó a un modelo de aprendizaje automático con observaciones reales de rayos nube-tierra a escala global.

Para esto utilizaron FLASHMAP, un nuevo conjunto de datos desarrollado por los propios investigadores que registra descargas entre 2019 y 2024. Y la fiabilidad de esta base se contrastó previamente con redes regionales de detección en tierra de España, Alaska y Australia.

Lo que vieron. Al proyectar la relación aprendida por el algoritmo hacia finales de siglo, ambos modelos climáticos coinciden en una tendencia fuertemente alcista, aunque difieren en la magnitud exacta. En concreto, vemos que el incremento global de rayos nube-tierra sobre los continentes se sitúa entre el 76 % y el 140 %, lo que equivale a ese salto aproximado del 30 % por cada grado de aumento de la temperatura media.

No obstante, los propios autores apuntan que, mientras que en las latitudes medias y altas el comportamiento de ambos modelos climáticos es más consistente, la mayor diferencia aparece en las regiones tropicales al emplear uno de los dos modelos de referencia, con especial variabilidad sobre la Amazonía y Nueva Guinea. Algo que tiene sentido, puesto que los trópicos concentran buena parte de la actividad eléctrica del planeta.

Un problema. El interés de este grupo de investigación por los rayos no es meramente meteorológico, sino que quieren ver el efecto ecológico que pueden tener. Su conclusión es que ahora mismo los rayos "matan" cada año alrededor de 320 millones de árboles, con las consecuencias que puede tener.

Pero si la frecuencia de los rayos nube-tierra aumenta en estas proporciones, veríamos cómo los incendios son cada vez más frecuentes, sumado también a un ambiente mucho más seco.

Vía | Phys

Imágenes | GURYAN

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