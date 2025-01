Tostar café en casa con la freidora de aire: el perfecto ejemplo de que los experimentos se hacen con gaseosa

Que podamos hacer algo no significa que debamos hacerlo. Y "un gran poder, conlleva una gran responsabilidad". Sí, la frase es de 'Spider-Man', pero aplica a la perfección en este caso: la simple idea de tostar café en una freidora de aire. En el mundo del café, hay varios detalles y procesos que se llevan a cabo antes de que tengamos el grano en casa.

Todo empieza por la variedad de cafeto que se planta, luego están las condiciones climáticas de la zona de la plantación(que llevarán a la producción de un café u otro) y, cuando se recogen los frutos, se mandan a los tostaderos. Es ahí donde los especialistas realizan el proceso de tostado y empaquetan el café para que podamos prepararlo en casa.

Puedes comprarlo ya molido o molerlo por ti mismo (es algo que mejora mucho el sabor), pero tradicionalmente ese es el punto de preparación de café que nosotros podemos asumir en casa. Pero… ¿y si tostamos el café en casa con una freidora de aire para poder producir un café casi desde el punto de partida? Seguramente es algo que no te hayas preguntado nunca, pero el barista James Hoffman ha querido asumir el desafío.

La ciencia no se hace sola

Hoffman fue considerado el mejor barista del mundo en 2007 y los últimos años se ha dedicado a crear contenido en YouTube. Suya fue la idea de infusionar un donut para crear un café con sabor a donut (algo que replicamos en Xataka con sabrosos resultados) y, de vez en cuando, le da por experimentar.

El proceso de tostado de café es algo complejo que, desde luego, no se puede hacer en casa sin la maquinaria necesaria. Sí, existen pequeños hornos caseros para preparar monodosis, pero el proceso del tostado necesita unos parámetros de temperatura, enfriamiento y movimiento constante que están muy medidos y que se antojan complicados para replicar en casa.

Desde luego, es un gasto de energía y dinero que muchos no estamos dispuestos a asumir, aunque nos encante el café. Pero, ¿y si usamos algo que ya hay en muchos hogares? Las freidoras de aire se han vuelto tremendamente populares y cada poco tiempo aparecen nuevos modelos (nosotros analizamos muchos de ellos), por lo que el ‘horno’ ya lo tendríamos.

Pero bueno, Hoffman ha probado a tostar café en la freidora de aire y ha descrito el proceso en este vídeo:

Cómo tostar café en la freidora de aire

Lejos del calculado proceso de tueste de los frutos a nivel industrial, hacerlo en casa es mucho más sencillo. Lo que Hoffman experimenta es el tostado de granos crudos sin más en la freidora de aire, pero luego repite el proceso untando granos con diferentes tipos de aceite.

Hay algunas ideas que parecen bastante asquerosas, ya que usa aceite de freír los fish & chips (sin reutilizar, claro), mantequilla, manteca animal, aceite de café (no sabía ni que existía algo así), aceite de aguacate y aceite de cacahuete. Los granos que tuesta con café son untados con un 1% del peso de la cantidad deseada (un gramo de aceite por cada 100 gramos de café), se embadurnan todos bien y al horno.

Una vez tostado, hay que enfriarlo

Para los granos sin aceite, Hoffman los distribuye directamente en la parrilla de la freidora (sin cubrir la parte de abajo, ya que el aire debe circular) y fija un tiempo de 10 minutos a una temperatura de 180 grados. Tras esto, coloca el café ya tostado en un colador y lo agita sobre un ventilador para enfriarlos y que dejen de cocinarse. En el caso de los granos con aceite, debido a que éste puede cambiar las propiedades de transferencia de calor, los cocina entre 15 y 17 minutos a 190 grados.

Algo importante durante el proceso de tostado es no abrir la tapa de la freidora de aire, ya que se escapa el calor. Simplemente, ponemos los frutos en la cesta y a confiar en el proceso.

"No lo hagas en casa"

El resultado de los siete cafés tostados es similar. No tanto en sabor, sino en lo más complicado de replicar en casa: la consistencia. En un horno profesional, el fruto se va moviendo continuamente, lo que asegura que todos reciban la misma proporción de calor porque el objetivo es que sean consistentes.

Diferentes niveles de tueste con algo en común: la inconsistencia

Un tostadero profesional lo que busca es que el producto sea lo más homogéneo posible, ya que unos pocos granos más pasados o más crudos en una bolsa pueden arruinar la experiencia. En el torrefacto, al mezclarse con azúcar en el proceso, es algo que no importa, pero en el café de especialidad sí cuenta.

Esto es algo que señala Hoffman en su vídeo y que podemos ver claramente: hay algunos mucho más tostados que otros. ¿Se podría solucionar? Bueno, habría que agitar durante esos 17 minutos la freidora, algo que tampoco asegura un buen tostado y que, además, contaría como ejercicio cardiovascular.

Lo más divertido llega cuando empieza a probar cada uno de los cafés y los compara con el mismo grano, pero tostado por un horno profesional. Sus conclusiones son contundentes: no hay que hacerlo en casa. Simplemente, no vale la pena porque el sabor no va a ser el adecuado y habremos perdido tiempo y dinero.

Café con grasa animal

El sabor de cada uno de los granos es diferente. Por ejemplo, el que no mezcla con café no tiene acidez, presenta un fuerte sabor a hierba y sabe como un guisante verde tostado. No parece asqueroso, algo que sí resulta el tostado con aceite de freír o el de aceite de café, curiosamente. Según James, el aceite de café dota a la bebida de un sabor terroso.

Sin embargo, cuando va a probar el tostado con grasa animal, se para y se pregunta si es algo que está mal, para acto seguido sorprenderse por las notas de sabor que encuentra. Hoffman asegura que no sabe a carne y que se ha tostado algo más que los demás… y que no debería estar bueno, pero lo está.

Cuando se prepara un espresso con esos granos, afirma que hay notas de carne por ahí, pero que es jugoso y "divertido" de una manera que no debería serlo. Ahora bien, no es un buen café y lo que tiene claro (y lo que me ha quedado claro porque durante el vídeo se me pasó por la cabeza replicarlo) es que no vale la pena tostar granos de café en casa con la freidora de aire.

En definitiva, las cosas hay que hacerlas bien: la tortilla con cebolla y el café… tostado por profesionales. Pero bueno, si quieres sí o sí tostar café en casa (algo que tiene su comunidad), hay opciones aparte de la freidora.

Imágenes | James Hobbman, Xataka

