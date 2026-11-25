A mediados de los 80, ocho castañas costaban 100 pesetas. Hoy la docena ronda los 4 euros y el oficio del castañero sigue creciendo. Aunque habría que definir ese “creciendo”. Santiago Palacios Cuesta, castañero autónomo y dueño de la SL Coto de Buriz, comenzó en el oficio vendiendo cucuruchos en Logroño, en 1982. Hoy la misma docena, ya decimos, supera los 4 en Cataluña, según ha contado. Y tiene las ofertas de empleo abiertas. Le disputa el puesto a otros castañeros como Mikel Álvarez Menor, de Pamplona, o Paco Pazos, en Pontevedra.

Su oficio parece la tarea de alguien de otro siglo. Y lo es: las castañeras ya eran un arquetipo popular en la Madrid de mediados del siglo XIX. No en vano, aunque la técnica ha cambiado respecto al brasero de toda la vida, asar bien una castaña exige darle muchas vueltas “tener el fuego adecuado y no despistarse”. Además, como dice su propio FAQ, no, las castañas no tienen gluten. Y la buena noticia es que el oficio no están desapareciendo, más bien al contrario.

De un puesto a 76. Santiago Palacios Cuesta tardó 16 años en dar el salto de uno a dos puestos, luego cuatro, ocho, dieciséis y treinta y dos. Hoy El Castañero suma 76 puntos de venta entre Blanes y Castro Urdiales, con paradas también en Tarragona, Cuenca y Zamora. Asa unas 100 toneladas por campaña. Las vende una a una en sus puestos y las suministra a otros castañeros y almacenistas. Lo único que hace la IA son algunos carteles.

En un reportaje de Nueve Cuatro Uno de 2024 ya contaba que parte de su producción viene de su propia parcela de 50 hectáreas. Pero es solo una parte: casi todo el fruto en cuestión llega de Extremadura, Galicia o Portugal a un almacén en Alesón, en La Rioja. Allí se clasifican por tamaño y densidad con una máquina de agua (las malas son las que flotan, porque suelen estar agujereadas por los insectos). Aunque su lema es "del árbol a tu boca", después pasan a una cámara frigorífica, porque la castaña es muy perecedera.

Los puestos, al alza. Ahora mismo, las cuatro capitales catalanas suman 169 puestos este otoño, el máximo desde antes de la pandemia, frente al centenar de 2021. Barcelona tiene al menos 64 autorizados (hay bastantes más, sin permisos); en 2013 eran apenas 29 puestos. Tarragona está batiendo su propio récord este otoño con 18. Deja el margen justo, aducen, pero es suficiente.

Porque detrás de muchos hay scouts, asociaciones vecinales y colegios que no cobran nada. Madrid ya iba por 68 puestos en 2024, según el Ayuntamiento, aunque muchos abren solo por tradición, sabiendo que no reportan pingües beneficios.

La cuenta de la vieja. 100 pesetas son 0,60 euros: unos 7,5 céntimos por castaña. Hoy salen a entre 29 y 33 céntimos, cuatro veces más caras. Pero nadie podría quejarse: los precios se multiplicaron por casi cinco desde 1982. Las ocho castañas de entonces hoy equivaldrían a unos 2,95 euros, o 4,4 euros la docena, así que, en términos reales, el cucurucho sale algo más barato que hace 44 años. Lo que sí cambió es el comprador: cada persona se lleva menos castañas.

El soto, tocado. Lo que está claro es que el problema está en el monte, no en las calles. Por volumen de producción, Galicia manda en la castaña: más de 49.000 hectáreas de castaño y unos 20 millones de kilos al año en condiciones normales. En 2025, la sequía y los incendios dejaron la cosecha gallega por debajo de los 10 millones. Aquel año los grandes incendios quemaron 105.303 hectáreas en Ourense, con sotos de Valdeorras entre los afectados. A escala nacional, la campaña 2025/26 cerró con 89.374 toneladas: un 7% menos que la anterior y un 4,5% por debajo de la media de cinco años.

2026 iba a ser el año de la recuperación. Y los castaños quemados rebrotaron, perro la sequía de septiembre y octubre lo estropeó: en Valdeorras la cosecha quedó en el 60% de lo habitual, con insectos, hongos y más castañas pequeñas de lo normal, y pocos frutos grandes. En El Bierzo, las olas de calor dejaron los erizos más pequeños y adelantaron la cosecha ya en agosto. La escasez de los últimos años ya encareció el kilo tanto en origen como en destino. Y el hongo que pudre el fruto repuntó, tras bajar del 33% al 14% de positividad media entre 2023 y 2025.

Paradoja mayorista. Que escasee no significa que el kilo se dispare a lo loco. En septiembre, primer mes de campaña, el precio medio de la castaña en Mercamadrid era de 3,54 euros el kilo. Es un 15,5% menos que los 4,18 euros de septiembre de 2025, con 275 toneladas en el mercado. Un solo mes no define ninguna tendencia, pero sí ayuda a entender por qué el cucurucho aguanta.

Palacios lo resume en tres ideas: buena castaña, fuego adecuado y muchas vueltas. Solo las dos últimas dependen de él, pero parece que les ha cogido el punto.

Artículo original publicado en Directo al Paladar

Imágenes | El Castañero

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