No importaba qué me trajesen los Reyes, cuando yo era un crío el mejor regalo de las Navidades llegaba siempre por adelantado. Y probablemente para alegría de sus Mágicas Majestades no les costaba ni una un euro peseta. Para mí (y seguro que para muchos millennials españoles) el obsequio más preciado era el catálogo de juguetes de El Corte Inglés, toda una fantasía del marketing navideño repleta de fotos, ilustraciones y descripciones que los chavales leíamos casi sin respirar. Uno se asomaba a aquellas páginas y se imaginaba jugando con todo lo que en ellas había. Si al final aparecía o no algo debajo el árbol era lo de menos.

En 2026 los niños de la Generación Alfa lo tienen más complicado para darse ese gustazo, y no porque ya no se edite el catálogo o tengan menos imaginación.

“Me dicen que están agotados”. Hace unos días Cristina Martin fue a El Corte Inglés en busca de un catálogo de juguetes y se encontró con que ya no quedaba ni un ejemplar. Y eso que no hacía ni una semana que la cadena había anunciado el lanzamiento de la publicación, con descuento incluido.

“Me dicen que están agotados, que incluso trajeron una segunda remesa pero que en cuestión de dos días volaron”, explica la mujer en un tuit que supera ya los dos millones de visualizaciones y 9.000 likes. Si su experiencia se ha vuelto viral no es tanto por el chasco que se llevó como por lo que Cris descubrió más tarde.

Voy ayer al @elcorteingles a preguntar si tienen catálogo y me dicen que están agotados. Que incluso trajeron una segunda remesa pero que en cuestión de dos días volaron. Hoy os vengo a enseñar las imágenes de la vergüenza. 👇👇 https://t.co/AuyQOP0C7i — Cris 💿 (@CristinaMartinR) November 8, 2026

¿Y qué descubrió? Que en la tienda que visitó quizás no quedasen catálogos, pero donde sí los hay es en las plataformas de reventa. Al buscar en Wallapop Cristina se encontró con varios anuncios en los que se ofrecían las publicaciones de El Corte Inglés por 4, 5 u 8 euros, dependiendo del criterio de cada vendedor.

Por si quedasen dudas, acompañó su mensaje de varios pantallazos en los que pueden verse los catálogos de 2026 a la venta. Correcto: exactamente los mismos folletos publicitarios que solo unos días antes se repartían gratis en las tiendas y que (más allá de su formato en papel) puede consultarse digitalizado.

Su queja desató un torrente de críticas e incluso llegó a varios medios. En El Correo se hicieron eco del negocio de la reventa de catálogos y en la cadena SER la monologuista Pilar de Francisco compartía también su pasmo hace unos días: “La peña está vendiendo catálogos del Corte Inglés por Wallapop. Los catálogos que son gratis, que son para que los chiquillos vean los juguetes que hay y puedan hacer su lista a los Reyes Magos, pero los ponen a la venta por 5 o hasta 8 euros”.

Anuncio de un catálogo a la venta en Wallapop.

Colección de 34 números a la venta por más de 1000 euros.

Quien no corre… Vuela, que es lo que hacen algunos usuarios de Wallapop o Vinted. Más allá del tuit de Cristina, basta una visita rápida a ambas plataformas para encontrar catálogos de juguetes a la venta. Mientras escribo este artículo en la primera web (Wallapop) hay siete anuncios de folletos con precios que oscilan entre 5 y 10 euros. Todos de 2026. Todos de El Corte Inglés. En Vinted se venden también una decena de ejemplares por tarifas que alcanzan los 10 euros.

Representa una parte ínfima de la tirada total de El Corte Inglés, que ha confirmado a Xataka que "los catálogos están disponibles en todas las tiendas" de la cadena y "son gratuitos". Aun así los anuncios de Wallapop muestran que hay quien ha visto en los folletos un auténtico filón. No es algo nuevo. Hace un año El Periódico ya advertía de que los ejemplares se habían agotado en tiempo récord en las tiendas, pero se ofrecían en reventa por entre 4,5 y 8 euros.

Anuncios de Wallapop en los que se ofrecen catálogos de El Corte Inglés.

Catálogos a la venta en Vinted.

El filón de la nostalgia. 2, 5, 8 o incluso 10 euros pueden parecer mucho a cambio de un folleto que (en fin) no deja de ser pura publicidad y se reparte a discreción en las tiendas. Sin embargo, no supone nada en comparación con lo que se llega a pedir en las mismas webs de reventa por catálogos más antiguos, de los primeros 2000, la década de los 90 o incluso los 80 y finales de los 70.

En esos casos los vendedores llegan a cobra decenas de euros. Incluso más de 100. Por ejemplo, por un catálogo de la Navidades 1997-1998 se piden 65 euros, por otro de 1992-1993 se llega a 135 y por un ejemplar del 91-92 bien conservado se cobran 180. Los precios dependen de cada vendedor, su criterio personal y cuestiones como la antigüedad del ejemplar o su estado de conservación.

"En perfecto estado". En Wallapop la palma se la lleva una colección de catálogos que cuesta la friolera de 1.100 euros. Su vendedor asegura que cuenta con 34 números que abarcan las Navidades de 1992 a 2026 “en perfecto estado”, “un regalo excepcional para coleccionistas, estudiosos del juguete o amantes de la nostalgia”, defiende el vendedor. El pack se corona con un ejemplar de 2026.

En Vinted se ofrecen también 16 catálogos (2010-2025) por 150 euros. Por un solo ejemplar del 93-94 se piden 110 y por otro editado en el 79 150 euros.

Catálogos antiguos anunciados en Vinted.

Opciones en Wallapop por tarifas que van de los 120 a 1.100 euros.

Nostalgia, la palabra clave. Más allá de la fiebre coleccionista, hay una razón sencilla de por qué alguien pagaría más de 100 euros por un catálogo publicitario infantil de hace 30 años: la nostalgia. Ese mismo impulso explica que haya gente vendiendo folletos de los años 90 de Toys"R"Us por más de 30 euros o por qué hay empresas vendiendo chucherías o merchandising a adultos.

Quizás parezca algo anecdótico, pero hay empresas de dulces que reconocen que el 80% de su facturación proviene de adultos y estudios que revelan el peso que tiene el consumo de chuches en los hogares formados por mayores de 40 años.

La (otra) palabra mágica: "Kidults". Incluso la industria juguetera mira cada vez con más atención al público senior, una clientela potencial que compra en gran medida por la nostalgia o el coleccionismo. Para las empresas es toda una oportunidad si tenemos en cuenta la gran ventaja que representan los millenials (sobre todo los profesionales sin hijos) con respecto al público infantil: son compradores con mayor poder adquisitivo y capacidad de decisión.

En el sector incluso se usa un término nuevo, kidults (kids + adults), para designar un nicho capaz de mover cientos de millones de euros. En EEUU se calcula que el 55% de las ventas de juguetes se destinan a hogares adultos.

Este reportaje ha sido actualizado con aclaraciones de El Corte Inglés.

Imágenes | Vinted y Wallapop

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