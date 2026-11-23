Que la Navidad cada vez empieza antes, es un hecho, como también lo es que muchas ciudades han convertido esta época en un auténtico negocio donde la iluminación navideña juega un papel crucial. Vigo es un ejemplo de ejemplo, pero Madrid tampoco quiere quedarse atrás.

La decoración de la Capital no sólo busca "llenar de magia las calles", sino atraer a un número cada vez mayor de visitantes. Unos visitantes que, al igual que los propios madrileños, cada vez tienen más localizaciones iluminadas que contemplar y, por supuesto, fotografiar.

Si este año tienes pensado planificar un recorrido por los puntos más especiales, el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado un mapa interactivo de iluminación navideña con el que podrás localizar fácilmente cada adorno y cada motivo luminoso. Y puedes acceder a él desde tu móvil.

Imagen: Xataka

14 millones de bombillas. Este año, el alumbrado navideño de Madrid tiene más de 14 millones de bombillas led distribuidas en más de 250 emplazamientos. El centro de la ciudad concentra algunos de los principales puntos de interés, aunque la iluminación también llega a los distritos (no a todos, no te vamos a engañar).

Por tercer año consecutivo, la iluminación combina motivos tradicionales con arcos luminosos y diseños realizados por alumnos de Educación Primaria de colegios madrileños. Mención especial para el árbol luminoso de casi 37 metros de altura que hay en la Puerta del Sol y el abeto de 22,2 metros de altura en la Plaza de Cibeles.

Un mapa interactivo en tu bolsillo. Al margen de la web oficial de Navidad Madrid, donde puedes consultar, entre otras cosas, los belenes, conciertos, espectáculos y cabalgatas, el Ayuntamiento de Madrid dispone de un visor interactivo en Geoportal al que puede acceder cualquiera desde un ordenador o el móvil.

Esta herramienta te permite desplazarte por todos los barrios para saber qué luces hay en tu distrito (si es que las hay) y planificar tu ruta por nuevas zonas iluminadas. Al hacer zoom sobre las calles del mapa, puedes ver qué tipo de adorno tiene cada tramo e incluso te indica si la instalación es nueva, renovada o de años anteriores.

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En la leyenda del mapa de las luces de Navidad, verás dos grandes categorías:

Motivos navideños: abetos, cerezos, figuras y elementos singulares. Cada uno aparece marcado como nuevo, cambiado o instalado en años previos.

abetos, cerezos, figuras y elementos singulares. Cada uno aparece marcado como nuevo, cambiado o instalado en años previos. Viales iluminados: cadenetas, arcos, colgantes, paneles, hilos luminosos y efectos especiales (como Laniakea). También se indica si son nuevos, actualizados o repetidos de otros años.

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