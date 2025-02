En China decidieron crear un destino nevado para turistas con algodones. Para sorpresa de nadie, no les salió bien

Si la nieve no va a la montaña, la montaña se inventa la nieve. O lo intenta al menos, como han hecho en Chengdu, una localidad de la provincia de Sichuan, en China. Allí los responsables Chengdu Snow Village creyeron que era buena idea promocionarse entre los turistas como un idílico destino invernal, con sus paisajes níveos, tejados y árboles colmados de copos y jardines con muñecos de nieve. El problema es que el proyecto funcionó solo a medias: llegaron los visitantes, pero no las nevadas. Y claro, tuvieron que improvisar.

El resultado ha desatado una polémica delirante.

Una idea bárbara. A los turistas chinos les gustan los paisajes invernales. Bastante. Lo demuestra cada año Zhong Guo Xue Xiang, una villa situada en un bosque de la provincia de Heilongjiang muy popular entre las familias chinas precisamente por sus paisajes blanquecinos. Así pues, hace un tiempo en Chengdu se hicieron una pregunta: ¿Por qué no hacer algo parecido allí? ¿Y si aprovechaban la nieve que cae en invierno para crear su propio pueblo de vacaciones? El resultado se inauguró hace poco: Chengdu Snow Village.

¿Perfecto, no? Sí. Y no. Sus promotores consiguieron despertar el interés de los turistas, pero les falló lo más importante: la nieve. Chengdu Snow Village se publicitaba como un destino níveo (lo dice en su propio nombre), pero los responsables del proyecto se encontraron con que pasaban las semanas y los ansiados copos no caían o al menos no en la cantidad necesaria para colorear de blanco el pueblo.

"Antes nevaba todos los inviernos. Así que decidimos acondicionar la zona para convertirla en un lugar turístico y nos dedicamos a promocionarlas ampliamente antes de su apertura", explicaba hace poco uno de los empleados de la villa, y añade: "Esperábamos la llegada de la nieve, pero desgraciadamente el tiempo no se puso de nuestra parte".

A por el plan B. La situación era complicada. Llegaron las vacaciones del Año Nuevo Lunar, a finales de enero, y el clima en Chengdu Snow Village no era el esperado. Tampoco sus paisajes. Hacía más calor del debido y las vistas poco tenían que ver con las estampas blanquecinas que esperaban los visitantes. ¿Qué hicieron sus responsables? Activar un plan B. Uno que pasaba por usar algodón y agua con jabón.

Al fin y al cabo quizás no había nevado, pero… ¿Qué impedía a la villa crear sus propios copos, de forma artesanal, sin necesidad de costosísimos cañones? "Para recrear una atmósfera ‘nevada’, el pueblo turístico comprobó algodón para recrearla", reconoce Chengdu Snow Village. No hace falta tirar de imaginación para hacerse una idea del resultado. Hay fotos y vídeos que muestran cómo quedó la villa tras cubrir sus tejados y árboles con algodón y agua jabonosa.

¿Crisis resuelta? No. Los visitantes se dieron cuenta de que lo que veían apilado en los tejados de las cabañas o esparcido por los caminos no era nieve, sino algodón, y no tardaron en compartir su cabreo en redes. "Me siento engañado. Creo que han insultado mi inteligencia", se lamentaba uno. Otro coincidía en que directamente se había quedado “sin palabras” al ver que la nieve era falsa.

Y se desató la polémica. Desde Chengdu Snow Village admiten que lo del algodón y el ajuga jabonosa tampoco salió bien. "No logró el efecto esperado, causando una muy mala impresión entre los turistas que vinieron de visita", confiesan. Sus responsables pidieron disculpas, explicaron que la nieve les había fallado, se ofrecieron a devolver el dinero a sus clientes y se dedicaron a limpiar el algodón y jabón.

Sus disculpas no han evitado sin embargo que lo ocurrido en Chengdu haya desatado un revuelo considerable. Global Times asegura que las autoridades chinas ya están investigando si se puede considerar un caso de publicidad engañosa y la villa turística ha anunciado que cerrará sus puertas por reformas sin fecha de reapertura. El caso por supuesto se ha viralizado y hoy puede leerse sobre el peculiar experimento de Chengdu con nieve de pega en webs de medio planeta.

Un caso no tan extraño. Chengdu no es el único destino que ha visto cómo sus expectativas se frustraban por la falta de nieve, algo que han experimentado también en sus carnes pistas estaciones de esquí de Francia, Italia y España. Hay algunas que directamente han cerrado de forma definitiva.

En la propia China hay otro caso peculiar: en Harbin, una localidad conocida por sus inviernes extremos y su popular festival del hielo, se han encontrado con el problema de que, ante el calentamiento climático, las capas heladas que extraen del río Songhua son más delgadas. "En años anteriores tenía un metro de espesor, ahora solo tiene de veinte a treinta centímetros", confiesa el fundador del festival.

Cuestión de imaginación. La de Chengdu recuerda también a otra polémica similar en la provincia china de Henan, donde los responsables de un parque natural decidieron echar una mano a la naturaleza para que fuera más sorprendente.

Allí, eso sí, no había nieve, algodones ni agua con jabón. Lo que hicieron las autoridades fue instalar una tubería para garantizar que el impresionante chorro de la cascada Yuntai, de 314 m de alto, contase con una buena cantidad de agua todo el año, sin importar las sequías. Cuando se descubrió con un dron se generó un revuelo considerable.

